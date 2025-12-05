Rare Spear MT5

Dieser Indikator ist ein einfacher, aber äußerst zuverlässiger Trendrichtungs-Prädiktor, entwickelt für Trader, die klare und präzise Signale bevorzugen.

Hauptmerkmale

  • Trendpfeile – klare Kauf/Verkauf-Signale basierend auf Preisbewegungen.

  • Wenige, aber sehr genaue Signale – etwa 1 Signal pro Tag.

  • Exit-Signale integriert – optimale Ausstiegszeiten.

  • Kein Repainting – Pfeile bleiben unverändert.

  • Enthält Buffer – ideal für eigene Tools oder EAs.

  • Alerts enthalten – Popup, Ton und Push-Benachrichtigungen.

  • Anpassbare Pfeilgröße – vollständig konfigurierbar.

  • Ideal für EA-Entwicklung – ein EA benötigt keine SL/TP.
    Der Exit-Pfeil reicht aus, um lange Drawdowns zu verhindern.

  • Über 11 Jahre MQL-Erfahrung – eines der besten Chance/Risiko-Verhältnisse.
    Genauigkeit: ~70% Gewinn / 30% Verlust.

  • Keine unrealistischen Versprechen – keine Werbung, kein Hype.
    Einfach selbst testen.

Empfohlene Symbole

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD.

Empfohlene Timeframes

M5 und M15.

MT4-Version oder EA benötigt?

Kontaktieren Sie mich.


Auswahl:
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.05 22:47 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Hasanboy Beknazarov
142295
Antwort vom Entwickler Hasanboy Beknazarov 2025.12.06 06:12
Thank you for purchasing my product and leaving a positive review. I truly appreciate it, and as my very first buyer, I would be happy to send you a bonus. Please feel free to contact me if you’d like it.
Antwort auf eine Rezension