Rare Spear MT5
- Indikatoren
- Hasanboy Beknazarov
- Version: 2.20
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Dieser Indikator ist ein einfacher, aber äußerst zuverlässiger Trendrichtungs-Prädiktor, entwickelt für Trader, die klare und präzise Signale bevorzugen.
Hauptmerkmale
-
Trendpfeile – klare Kauf/Verkauf-Signale basierend auf Preisbewegungen.
-
Wenige, aber sehr genaue Signale – etwa 1 Signal pro Tag.
-
Exit-Signale integriert – optimale Ausstiegszeiten.
-
Kein Repainting – Pfeile bleiben unverändert.
-
Enthält Buffer – ideal für eigene Tools oder EAs.
-
Alerts enthalten – Popup, Ton und Push-Benachrichtigungen.
-
Anpassbare Pfeilgröße – vollständig konfigurierbar.
-
Ideal für EA-Entwicklung – ein EA benötigt keine SL/TP.
Der Exit-Pfeil reicht aus, um lange Drawdowns zu verhindern.
-
Über 11 Jahre MQL-Erfahrung – eines der besten Chance/Risiko-Verhältnisse.
Genauigkeit: ~70% Gewinn / 30% Verlust.
-
Keine unrealistischen Versprechen – keine Werbung, kein Hype.
Einfach selbst testen.
Empfohlene Symbole
AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD.
Empfohlene Timeframes
M5 und M15.
MT4-Version oder EA benötigt?
Kontaktieren Sie mich.
