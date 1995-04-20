Rare Spear

Этот индикатор — простой, но очень надёжный определитель направления тренда, созданный для трейдеров, которые предпочитают чистые и точные сигналы без лишнего шума на графике.

Основные особенности

  • Стрелки для определения тренда – чёткие сигналы Buy/Sell, основанные на ценовом движении и трендовом потоке.

  • Редкие, но точные сигналы – обычно около 1 сигнала в день, но с высокой точностью.

  • Встроенные сигналы выхода – стрелки Exit показывают оптимальный момент для закрытия сделки.

  • Без перерисовки – стрелки остаются на месте после появления.

  • Буферы индикатора – подходят для создания собственных инструментов или интеграции в советники.

  • Оповещения – всплывающие, звуковые и push-уведомления.

  • Регулируемый размер стрелок – полностью настраиваемый внешний вид.

  • Идеален для создания советников – советнику на основе индикатора не нужны SL/TP.
    Стрелка Exit полностью достаточно для закрытия сделки и предотвращения длительных просадок.

  • Разработан на основе 11+ лет опыта MQL – один из лучших reward-ratio, которые я видел.
    Точность сигналов: ~70% прибыльных / 30% убыточных.

  • Без нереальных обещаний – никакого хайпа и рекламы.
    Просто протестируйте индикатор на своём графике.

Рекомендуемые символы

AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD.

Рекомендуемые таймфреймы

M5 и M15.

Нужна версия для MT5 или советник на основе индикатора?

Свяжитесь со мной.


