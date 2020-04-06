TradersMarket Moving Average Crossover

1. Strategie-Logik

Ein zuverlässiges Moving Average Crossover-System, das entwickelt wurde, um eine frühe Trendbeschleunigung auf Intraday-Märkten zu erkennen. Dieser EA wurde auf der Grundlage mehrjähriger Tests entwickelt und durch robustes Parameter-Clustering verfeinert. Er bietet einen sauberen und wiederholbaren Ansatz zur Automatisierung - ohne Curve-Fit-Indikatoren oder riskante Erholungslogik. Ob Sie nun eine höhere Handelsfrequenz oder gefilterte Setups mit hohem Vertrauen bevorzugen, die Flexibilität ist bereits eingebaut.

Der EA überwacht kontinuierlich die Beziehung zwischen einem schnellen SMA und einem langsameren Trendfilter:

Ein KAUFEN wird eröffnet, wenn der schnelle SMA über dem langsamen SMA kreuzt, was eine bullische Momentumfortsetzung oder -umkehr signalisiert.

Ein VERKAUF wird eröffnet, wenn der schnelle SMA unter dem langsamen SMA kreuzt, was eine bärische Struktur bestätigt.

Optional kann der Einstieg eine Kursbestätigung (wie eine Engulfing- oder Pin-Bar-Formation) erfordern, um schwächere Marktbedingungen zu vermeiden. Auf diese Weise können Händler zwischen hochfrequenten sauberen Crossover-Signalen oder einem selektiveren, preisaktionsgestützten Modell wählen.

Die Logik funktioniert, weil SMA-Crossovers den Übergang zwischen neutralen und direktionalen Marktzuständen erfassen - besonders effektiv während Intraday-Momentum-Phasen.

2. Was diesen EA anders macht

Einfache und bewährte Signallogik, die leicht zu verstehen ist

Keine unnötige Komplexität oder Curve-Fit-Logik

Optionaler Bestätigungsfilter für Trader, die strengere Setups bevorzugen

Funktioniert auf mehreren Assets mit wiederholbarem Parameterverhalten

Entwickelt für den langfristigen Einsatz - keine kurzfristigen Optimierungstricks

Saubere, kontrollierte Ausführung mit nur einem Handel pro Signal

3. Empfohlene Einstellungen & Setup

Diese Konfigurationen basieren auf wiederholten Clustern, die bei Mehrfachtests gefunden wurden, und sind für Händler gedacht, die ein stabiles, wiederholbares Verhalten wünschen - nicht einen einzigen "perfekten Backtest".

EURUSD

Zeitrahmen: M5-M12 empfohlen

Schnelle MA: 10

Langsamer MA: 120-170

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 3,0-3,5

ATR Stop Multiplikator: 4.5-5.0

Trailing Stop: Aktiviert

Nachlaufender Start: 35-50 Pips

Trailing-Abstand: 20-30 Pips

Bestätigung: Aus (beste Performance ohne sie)

GBPUSD

Zeitrahmen: M5

Schneller MA: 10

Langsamer MA: 50 (bis zu 80 akzeptabel)

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 3,5-4,0

ATR Stop Multiplikator: 3.0-4.0

Trailing Stop: Aus (bessere Performance ohne Trailing)

Bestätigung: Aus

XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M5 oder M10

Schnelle MA: 10-20

Langsamer MA: 50-80

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 3,5-4,5

ATR Stop-Multiplikator: 2.0-2.5 oder 4.0 (beide Volatilitätsregime wurden gut getestet)

Trailing Stop: Aktiviert

Trailing-Start: 20-35 Pips

Trailing-Abstand: 30-50 Pips

Bestätigung: Aus oder nur strenger Modus (mittlere Optionen vermeiden)

4. Was Sie nach dem Kauf erhalten

Lebenslanger Zugang zur Software

Kostenlose Updates

Vollständige Einrichtungsanleitung

Vorkonfigurierte Standardeinstellungen

Direkter Support, wenn Sie Hilfe benötigen

5. Wichtige Haftungsausschlüsse

Dieser EA garantiert keine Gewinne, und der Handel ist immer mit einem Risiko verbunden. Die historische Performance, die Optimierung und die Ergebnisse des Strategietesters können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sein. Verwenden Sie immer eine angemessene Risikokontrolle und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.





Alle TradersMarket-Systeme basieren auf einem einheitlichen Ausführungssystem, das für Stabilität, Präzision und langfristige Konsistenz entwickelt wurde. Jeder EA verwendet seine eigene Strategielogik, aber die Grundlage ist identisch - gebaut, um Unsicherheiten zu beseitigen, Risiken zu standardisieren und disziplinierte, regelbasierte Automatisierung zu liefern.

Sitzungsgesteuerter Handel (New Yorker Zeitstandard)

Jeder EA wird nur während der von Ihnen definierten Handelssitzungen ausgeführt, wobei die New Yorker Ortszeit als universelle Referenz gilt. Dies gewährleistet ein konsistentes Verhalten bei allen Brokern und sorgt dafür, dass jedes System vollständig an die institutionelle Marktstruktur angepasst ist.

Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung (Prozentsatz des Eigenkapitals)

Die Positionsgröße wird automatisch festgelegt. Anstelle von festen Lots wird das Volumen jedes Geschäfts als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet, wodurch das Risiko unabhängig von den Marktbedingungen proportional und kontrolliert bleibt.

ATR-Adaptiver Stop Loss & Take Profit

Alle Bots passen ihren Stop-Loss und Take-Profit dynamisch mit Hilfe von ATR an. Wenn die Volatilität steigt, werden die Levels erweitert, um Stabilität zu gewährleisten; wenn die Volatilität sinkt, werden die Levels reduziert, um die Effizienz zu erhalten. So bleibt das Risiko in unterschiedlichen Marktumgebungen konstant.

Eingebautes Trailing-Stop-System

Ein vollständig konfigurierbares Trailing-Stop-Modul hilft, Gewinne bei Trendbewegungen zu sichern und das Risiko bei Umkehrbewegungen zu reduzieren - ohne die Kernlogik der Strategie zu beeinträchtigen.

Preis-Aktions-Bestätigungs-Ebene

Jeder EA kann optional Signale anhand von wichtigen Preisaktionsmustern, wie z. B. Engulfing- oder Pin-Bar-Formationen, validieren. Auf diese Weise werden minderwertige Setups herausgefiltert und die Einstiegssignale auf die reale Marktstruktur abgestimmt.

Automatische Wiederherstellung nach MT5/VPS-Neustart

Wenn das Terminal oder der VPS neu gestartet wird, erkennt jeder EA automatisch alle offenen Trades und stellt sie wieder her. Keine Duplizierung, keine verpassten Ausstiege, kein manuelles Eingreifen erforderlich.

Volle Unterstützung bei der Optimierung

Jeder Parameter ist mit dem MT5-Strategietester kompatibel, was ein mehrjähriges Backtesting und eine Feinabstimmung jedes Bots auf Ihr bevorzugtes Symbol, den Zeitrahmen und die Volatilitätsbedingungen ermöglicht.