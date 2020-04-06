TradersMarket Moving Average Crossover
- Experten
- Luka Savic
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
1. Strategie-Logik
Der EA überwacht kontinuierlich die Beziehung zwischen einem schnellen SMA und einem langsameren Trendfilter:
-
Ein KAUFEN wird eröffnet, wenn der schnelle SMA über dem langsamen SMA kreuzt, was eine bullische Momentumfortsetzung oder -umkehr signalisiert.
-
Ein VERKAUF wird eröffnet, wenn der schnelle SMA unter dem langsamen SMA kreuzt, was eine bärische Struktur bestätigt.
Optional kann der Einstieg eine Kursbestätigung (wie eine Engulfing- oder Pin-Bar-Formation) erfordern, um schwächere Marktbedingungen zu vermeiden. Auf diese Weise können Händler zwischen hochfrequenten sauberen Crossover-Signalen oder einem selektiveren, preisaktionsgestützten Modell wählen.
Die Logik funktioniert, weil SMA-Crossovers den Übergang zwischen neutralen und direktionalen Marktzuständen erfassen - besonders effektiv während Intraday-Momentum-Phasen.
2. Was diesen EA anders macht
-
Einfache und bewährte Signallogik, die leicht zu verstehen ist
-
Keine unnötige Komplexität oder Curve-Fit-Logik
-
Optionaler Bestätigungsfilter für Trader, die strengere Setups bevorzugen
-
Funktioniert auf mehreren Assets mit wiederholbarem Parameterverhalten
-
Entwickelt für den langfristigen Einsatz - keine kurzfristigen Optimierungstricks
-
Saubere, kontrollierte Ausführung mit nur einem Handel pro Signal
3. Empfohlene Einstellungen & Setup
Diese Konfigurationen basieren auf wiederholten Clustern, die bei Mehrfachtests gefunden wurden, und sind für Händler gedacht, die ein stabiles, wiederholbares Verhalten wünschen - nicht einen einzigen "perfekten Backtest".
EURUSD
-
Zeitrahmen: M5-M12 empfohlen
-
Schnelle MA: 10
-
Langsamer MA: 120-170
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis: 3,0-3,5
-
ATR Stop Multiplikator: 4.5-5.0
-
Trailing Stop: Aktiviert
-
Nachlaufender Start: 35-50 Pips
-
Trailing-Abstand: 20-30 Pips
-
Bestätigung: Aus (beste Performance ohne sie)
GBPUSD
-
Zeitrahmen: M5
-
Schneller MA: 10
-
Langsamer MA: 50 (bis zu 80 akzeptabel)
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis: 3,5-4,0
-
ATR Stop Multiplikator: 3.0-4.0
-
Trailing Stop: Aus (bessere Performance ohne Trailing)
-
Bestätigung: Aus
XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M5 oder M10
-
Schnelle MA: 10-20
-
Langsamer MA: 50-80
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis: 3,5-4,5
-
ATR Stop-Multiplikator: 2.0-2.5 oder 4.0 (beide Volatilitätsregime wurden gut getestet)
-
Trailing Stop: Aktiviert
-
Trailing-Start: 20-35 Pips
-
Trailing-Abstand: 30-50 Pips
-
Bestätigung: Aus oder nur strenger Modus (mittlere Optionen vermeiden)
4. Was Sie nach dem Kauf erhalten
-
Lebenslanger Zugang zur Software
-
Kostenlose Updates
-
Vollständige Einrichtungsanleitung
-
Vorkonfigurierte Standardeinstellungen
-
Direkter Support, wenn Sie Hilfe benötigen
5. Wichtige Haftungsausschlüsse
Dieser EA garantiert keine Gewinne, und der Handel ist immer mit einem Risiko verbunden. Die historische Performance, die Optimierung und die Ergebnisse des Strategietesters können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sein. Verwenden Sie immer eine angemessene Risikokontrolle und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.
Hauptmerkmale jedes TradersMarket EA
Alle TradersMarket-Systeme basieren auf einem einheitlichen Ausführungssystem, das für Stabilität, Präzision und langfristige Konsistenz entwickelt wurde. Jeder EA verwendet seine eigene Strategielogik, aber die Grundlage ist identisch - gebaut, um Unsicherheiten zu beseitigen, Risiken zu standardisieren und disziplinierte, regelbasierte Automatisierung zu liefern.
Sitzungsgesteuerter Handel (New Yorker Zeitstandard)
Jeder EA wird nur während der von Ihnen definierten Handelssitzungen ausgeführt, wobei die New Yorker Ortszeit als universelle Referenz gilt. Dies gewährleistet ein konsistentes Verhalten bei allen Brokern und sorgt dafür, dass jedes System vollständig an die institutionelle Marktstruktur angepasst ist.
Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung (Prozentsatz des Eigenkapitals)
Die Positionsgröße wird automatisch festgelegt. Anstelle von festen Lots wird das Volumen jedes Geschäfts als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet, wodurch das Risiko unabhängig von den Marktbedingungen proportional und kontrolliert bleibt.
ATR-Adaptiver Stop Loss & Take Profit
Alle Bots passen ihren Stop-Loss und Take-Profit dynamisch mit Hilfe von ATR an. Wenn die Volatilität steigt, werden die Levels erweitert, um Stabilität zu gewährleisten; wenn die Volatilität sinkt, werden die Levels reduziert, um die Effizienz zu erhalten. So bleibt das Risiko in unterschiedlichen Marktumgebungen konstant.
Eingebautes Trailing-Stop-System
Ein vollständig konfigurierbares Trailing-Stop-Modul hilft, Gewinne bei Trendbewegungen zu sichern und das Risiko bei Umkehrbewegungen zu reduzieren - ohne die Kernlogik der Strategie zu beeinträchtigen.
Preis-Aktions-Bestätigungs-Ebene
Jeder EA kann optional Signale anhand von wichtigen Preisaktionsmustern, wie z. B. Engulfing- oder Pin-Bar-Formationen, validieren. Auf diese Weise werden minderwertige Setups herausgefiltert und die Einstiegssignale auf die reale Marktstruktur abgestimmt.
Automatische Wiederherstellung nach MT5/VPS-Neustart
Wenn das Terminal oder der VPS neu gestartet wird, erkennt jeder EA automatisch alle offenen Trades und stellt sie wieder her. Keine Duplizierung, keine verpassten Ausstiege, kein manuelles Eingreifen erforderlich.
Volle Unterstützung bei der Optimierung
Jeder Parameter ist mit dem MT5-Strategietester kompatibel, was ein mehrjähriges Backtesting und eine Feinabstimmung jedes Bots auf Ihr bevorzugtes Symbol, den Zeitrahmen und die Volatilitätsbedingungen ermöglicht.