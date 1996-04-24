Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT5

Entry TP und SL Time Trader Manager Experte für MetaTrader 5

Der Entry TP und SL Time Trader Manager ist ein robustes, halbautomatisches Trading-Tool für MetaTrader 5, das die Einrichtung von Trades vereinfacht, Ausstiegsstrategien verwaltet und Aufträge mit präzisem Timing ausführt. Dieser Expert Advisor ermöglicht es Händlern, ihre Handelspläne zu optimieren, indem sie Schlüsselparameter wie Einstiegsniveaus, Handelsgröße und geplante Ausführungszeiten festlegen und so ein effizienteres Handelserlebnis gewährleisten.

Spezifikationstabelle - Entry TP und SL Time Trader Manager für MT5

Kategorie

Handels-Tool

Plattform

MetaTrader 5

Schwierigkeitsgrad

Anfänger

Indikator Typ

-

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

-

Markttyp

Alle Markttypen

Übersicht

Dieser von Trading Finder entwickelte Expert Advisor verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einem integrierten Seitenpanel. Händler können den Positionstyp (Kauf/Verkauf) einfach auswählen und die Losgröße direkt im Panel festlegen. Auf dem Chart erscheint eine anpassbare vertikale Zeitleiste, die es dem Nutzer ermöglicht, den genauen Zeitpunkt für die Auslösung einer Order festzulegen. Sobald die vordefinierten Zeit- und Marktbedingungen erfüllt sind, führt der EA den Handel automatisch aus.

Anweisungen für die Ersteinrichtung

Bevor Sie den EA verwenden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen in MetaTrader 5 aktiviert sind:

  • "DLL-Importe zulassen"
  • "Importe von externen Experten zulassen
  • "Live-Handel zulassen"

Nachdem Sie diese Einstellungen im Eingabefenster des EAs vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um ihn zu aktivieren.

Wie man einen Trade platziert

Folgen Sie diesen Schritten, um einen Handel mit dem Entry TP und SL Time Trader Manager einzurichten:

Schritt 1 - Initialisierung der Handelseinrichtung
Klicken Sie auf "Öffnen" im linken Bereich des Charts, um zu beginnen .

Schritt 2 - Wählen Sie die Handelsrichtung
Wählen Sie "Open" auf der rechten Seite. Es erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie "Kaufen" oder " Verkaufen" wählen und die Lotgröße eingeben können. Klicken Sie auf "Bestätigen ", um fortzufahren.

Schritt 3 - Einstiegszeitpunkt festlegen
Nachdem Sie die Auftragsart bestätigt haben, erscheint eine grün gestrichelte vertikale Linie. Ziehen Sie diese Linie auf die gewünschte Future-Kerze, um die Ausführungszeit des Handels festzulegen.

Schritt 4 - Bestätigen Sie die Einstiegsbedingungen
Der Handel wird nur ausgeführt, wenn :

  • die geplante Zeit (grüne Linie) verstrichen ist
  • der Markt den angegebenen Einstiegskurs erreicht

Tipp: Verfolgen Sie die Protokolle und Warnungen auf der Registerkarte Experte in der MT5-Toolbox.

Wie verwalte ich Trade Exits?

Der EA ermöglicht automatische Ausstiege mit anpassbaren Zeit- und Volumeneinstellungen:

Schritt 1 - Öffnen des Close-Panels
Klicken Sie auf "Close" im linken Panel, um auf die Exit-Optionen auf der rechten Seite des Charts zuzugreifen .

Schritt 2 - Exit-Typ auswählen
Verwenden Sie die oberen Schaltflächen, um die zu schließenden Trades zu filtern :

  • L (Verlust): Nur Verlustgeschäfte schließen
  • P (Gewinn): Schließen Sie nur gewinnende Trades
  • P&L: Alle Geschäfte schließen

Schritt 3 - Volumen zum Schließen festlegen
Wählen Sie den Teil der Position, der geschlossen werden soll :

  • 25%: Ein Viertel der Position schließen
  • 50%: Die Hälfte schließen
  • 100%: Schließen Sie die gesamte Position

Schritt 4 - Ausstiegszeitpunkt festlegen
Es erscheint eine rot gestrichelte vertikale Linie. Ziehen Sie sie auf den genauen Zeitpunkt, zu dem der Ausstieg erfolgen soll.

Schritt 5 - Bestätigung des Ausstiegs
Klicken Sie auf Bestätigen, um den automatischen Ausstieg zu bestätigen. Der EA wird die Position (ganz oder teilweise) zum geplanten Zeitpunkt schließen, wenn die Preisbedingungen erfüllt sind.

Schlussfolgerung

Der Entry TP und SL Time Trader Manager für MetaTrader 5 kombiniert präzises Timing, intelligente Volumenkontrolle und dynamische Preisauslöser in einem einzigen, effizienten Tool. Er ist ideal für Forex- und Krypto-Händler, die die Genauigkeit und Konsistenz ihrer Handelsausführung verbessern möchten.

