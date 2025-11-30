ATR Channel pro

Dies ist ein Indikator namens ATR Channel. Dieser Indikator wird mit ATR und VWMA (Volume Weighted Moving Average) erstellt. Dieser Indikator funktioniert am besten in einem volatilen Markt. Versuchen Sie also, während hochvolatiler Sitzungen und hochvolatiler Paare zu handeln.

Regeln:


- Paare: Bitcoin, Gold, Nasdaq (US100) oder S&P (US500)
Handeln Sie keine Forex-Paare, da sie eine geringe Volatilität aufweisen.

Sitzung: Nur US-Sitzung (insbesondere nach Schließung der ersten 15-Minuten-Kerze)

Handelszeiten: Die ersten 4 Stunden der US-Sitzung. Dies ist die Spitzenzeit für Indizes, Bitcoin und Gold.

Strategie Typ 1: Wenn Sie eine bestehende Strategie wie Price Action oder ICT oder Smart Money haben . Dieser Indikator wird Ihnen mehr Vertrauen in Ihren Handel geben. Denn dies ist ein Momentum-basierter Indikator.

Strategie Typ 2: Wenn Sie noch keine Strategie haben. Dann verwenden Sie Lot Martingale, aber dafür müssen Sie mindestens 1 Monat lang Demo-Handel betreiben . (Ich empfehle es nie).

Stop-Loss-Regeln: Verwenden Sie immer Stop-Loss. Für einen Kaufhandel wird der Stop-Loss das untere Band und für eine Verkaufsposition das obere Band sein.

Take Profit: 1:2 oder 1:3.

Schlussfolgerung: Recherchieren Sie selbst vor jeder Investition. Wenn Sie die von mir genannten Regeln befolgen. Ich kann sagen, dass Sie auf lange Sicht profitabel sein können. Wenn Sie denken, dass dieser Indikator Ihnen helfen wird, 10$ zu 100$ oder 1000 Dollar in einer einzigen Sitzung oder einer Woche zu drehen, dann ist dieser Indikator nicht für Sie. Dies ist ein Indikator nicht ein heiliger Gral, so können Sie ein paar falsche Signale zu bekommen. Wir versuchen unser Bestes, um diese Signale zu filtern.

Wenn Sie immer noch lesen, dann habe ich eine Bitte für Sie bitte die Demo herunterladen, folgen Sie den Regeln und zumindest bewerten und kommentieren Sie Ihre Meinung oder Empfehlung, so dass wir unser Produkt verbessern können.

Besondere Anmerkung:

Wenn Sie unser Produkt auf Lebenszeit kaufen, lassen Sie es uns bitte per Nachricht mit Belegen wissen. Denn dann geben wir Ihnen einige Geheimtipps zur Ausnutzung der Fehlsignale und einen Risikomanagement-Tipp. Damit Sie Ihr Konto ohne großen Drawdown wachsen lassen können.

