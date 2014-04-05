ICT Daily Bias Tracker





Bullish Bias Regeln: Eine zinsbullische Schwungphase beginnt, wenn eine Kerze über der oberen Wolke schließt. Sie können davon ausgehen, dass die Tendenz zinsbullisch bleibt, bis eine Kerze unterhalb der unteren Wolke schließt.

Anmerkung: Der Aufwärtstrend bleibt auch dann aktiv, wenn sich der Kurs (die Kerze) zwischen den beiden Wolken bewegt. Sobald das zinsbullische Momentum einsetzt, fungiert die untere Wolke als Unterstützung.





Regeln für eine bärische Tendenz: Eine bärische Momentum-Phase beginnt, wenn eine Kerze unterhalb der unteren Wolke schließt. Sie können davon ausgehen, dass die Tendenz rückläufig bleibt, bis eine Kerze oberhalb der oberen Wolke schließt.



Anmerkung: Der Abwärtstrend bleibt aktiv, auch wenn sich der Kurs zwischen den beiden Wolken bewegt. Sobald das Abwärtsmomentum einsetzt, fungiert die obere Wolke als Widerstand.







Keine Handelszone:

Wenn sich der Kurs innerhalb der beiden Wolken bewegt, sollten Sie Vorsicht walten lassen. Warten Sie, bis der Kurs auf Unterstützung/Widerstand stößt oder eine klare Trendwende eintritt. Diese Geduld kann Ihr Kapital erheblich schützen. Denken Sie daran: Qualität geht vor Quantität. Weniger Trades führen oft zu größeren Gewinnen.





Beste Paare:

Dieser Indikator funktioniert für jedes Paar. Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei Instrumenten mit hoher Volatilität wie Nasdaq, Gold, US 500 und US 30.







Wenn Sie Fragen zu diesem Indikator haben oder neue Funktionen vorschlagen möchten, können Sie unten einen Kommentar hinterlassen.

Dieser Indikator hilft Händlern, die potenzielle Marktrichtung leicht zu verstehen. Er kombiniert die Average True Range (ATR) und den Volume-Weighted Moving Average (VWMA), um die Marktvolatilität zu messen und eine dynamische Wolke zu erstellen.