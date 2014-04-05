ICT Daily Bias Tracker
- Indikatoren
- Noor Alam
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Bullish Bias Regeln:
Eine zinsbullische Schwungphase beginnt, wenn eine Kerze über der oberen Wolke schließt. Sie können davon ausgehen, dass die Tendenz zinsbullisch bleibt, bis eine Kerze unterhalb der unteren Wolke schließt.
Anmerkung:
Der Aufwärtstrend bleibt auch dann aktiv, wenn sich der Kurs (die Kerze) zwischen den beiden Wolken bewegt. Sobald das zinsbullische Momentum einsetzt, fungiert die untere Wolke als Unterstützung.
Regeln für eine bärische Tendenz:
Eine bärische Momentum-Phase beginnt, wenn eine Kerze unterhalb der unteren Wolke schließt. Sie können davon ausgehen, dass die Tendenz rückläufig bleibt, bis eine Kerze oberhalb der oberen Wolke schließt.
Anmerkung:
Der Abwärtstrend bleibt aktiv, auch wenn sich der Kurs zwischen den beiden Wolken bewegt. Sobald das Abwärtsmomentum einsetzt, fungiert die obere Wolke als Widerstand.