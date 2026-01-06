Wyckoff Structure Zones PRO Market
- Indikatoren
- Evandro Ribeiro
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
Wyckoff-Struktur-Zonen PRO
Professioneller Wyckoff-Stauzonen-Indikator, der automatisch "Kampf"-Bereiche (Akkumulation/Distribution) markiert, TP/SL-Levels nach Box-Amplitude (TP1/TP2) projiziert und ein sauberes HUD mit Statistiken (Hit-Rate, Win-Rate, Streak, BUY/SELL) anzeigt. Entwickelt für Forex, Indizes und Krypto, mit Empfindlichkeitsanpassung und "Clean/Trade/Stats"-Visualisierung.
Wie es funktioniert (Bullets)
-
Erkennt automatisch 1 Stauzone pro Struktur (kompakter Bereich vs. durchschnittlicher TR) in der Basis-TF (D1/W1/MN1).
-
Zeichnet die Box (oben/unten) und hält die Historie auf dem Chart fest (konfigurierbares Limit).
-
Identifiziert den Ausbruch (durch Close) und berechnet:
-
SL auf der gegenüberliegenden Seite der Box
-
TP1 = 100% der Boxgröße (konfigurierbar)
-
TP2 = 161,8% der Box-Größe (konfigurierbar)
-
-
Zählt Statistiken über die letzten N Setups:
-
TP1 zuerst / TP2 zuerst / SL zuerst / Offen
-
Win-Rate, Hit-Rate, Streak und BUY/SELL-Aufteilung
-
-
Optionale Warnungen:
-
Neue Zone
-
Wiederholung
-
Ausbruch
-
TP1 / TP2 / SL
-
Parameter (Zusammenfassung)
-
Basis-TF (D1/W1/MN1)
-
Stufe (1..10): 1 = eher aggressiv, 10 = eher konservativ
-
Max Zones: wie viele Zonen auf dem Chart bleiben sollen
-
Modus: Clean / Trade / Statistiken
-
TP1/TP2 Mult: Zielmultiplikatoren
-
Warnungen: Popup/Push/Ton
Risiko-Warnung
Dieser Indikator ist ein Analyseinstrument und garantiert keine Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden.