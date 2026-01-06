Wyckoff Structure Zones PRO Market

Wyckoff-Struktur-Zonen PRO

Professioneller, der automatisch "Kampf"-Bereiche (Akkumulation/Distribution) markiert,projiziert und einmit Statistiken (Hit-Rate, Win-Rate, Streak, BUY/SELL) anzeigt. Entwickelt für, mit Empfindlichkeitsanpassung und "Clean/Trade/Stats"-Visualisierung.

TP1 / TP2 / SL

TP1 zuerst / TP2 zuerst / SL zuerst / Offen

Zählt Statistiken über die letzten N Setups:

TP2 = 161,8% der Box-Größe (konfigurierbar)

TP1 = 100% der Boxgröße (konfigurierbar)

SL auf der gegenüberliegenden Seite der Box

Identifiziert den Ausbruch (durch Close) und berechnet:

Zeichnet die Box (oben/unten) und hält die Historie auf dem Chart fest (konfigurierbares Limit).

Erkennt automatisch 1 Stauzone pro Struktur (kompakter Bereich vs. durchschnittlicher TR) in der Basis-TF (D1/W1/MN1).

Basis-TF (D1/W1/MN1)

Stufe (1..10): 1 = eher aggressiv, 10 = eher konservativ

Max Zones: wie viele Zonen auf dem Chart bleiben sollen

Modus: Clean / Trade / Statistiken

TP1/TP2 Mult: Zielmultiplikatoren

Warnungen: Popup/Push/Ton





Risiko-Warnung

Dieser Indikator ist ein Analyseinstrument und garantiert keine Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden.