Wyckoff Structure Zones PRO Market

Wyckoff-Struktur-Zonen PRO


Professioneller Wyckoff-Stauzonen-Indikator, der automatisch "Kampf"-Bereiche (Akkumulation/Distribution) markiert, TP/SL-Levels nach Box-Amplitude (TP1/TP2) projiziert und ein sauberes HUD mit Statistiken (Hit-Rate, Win-Rate, Streak, BUY/SELL) anzeigt. Entwickelt für Forex, Indizes und Krypto, mit Empfindlichkeitsanpassung und "Clean/Trade/Stats"-Visualisierung.


Wie es funktioniert (Bullets)

  • Erkennt automatisch 1 Stauzone pro Struktur (kompakter Bereich vs. durchschnittlicher TR) in der Basis-TF (D1/W1/MN1).

  • Zeichnet die Box (oben/unten) und hält die Historie auf dem Chart fest (konfigurierbares Limit).

  • Identifiziert den Ausbruch (durch Close) und berechnet:

    • SL auf der gegenüberliegenden Seite der Box

    • TP1 = 100% der Boxgröße (konfigurierbar)

    • TP2 = 161,8% der Box-Größe (konfigurierbar)

  • Zählt Statistiken über die letzten N Setups:

    • TP1 zuerst / TP2 zuerst / SL zuerst / Offen

    • Win-Rate, Hit-Rate, Streak und BUY/SELL-Aufteilung

  • Optionale Warnungen:

    • Neue Zone

    • Wiederholung

    • Ausbruch

    • TP1 / TP2 / SL

Parameter (Zusammenfassung)

  • Basis-TF (D1/W1/MN1)

  • Stufe (1..10): 1 = eher aggressiv, 10 = eher konservativ

  • Max Zones: wie viele Zonen auf dem Chart bleiben sollen

  • Modus: Clean / Trade / Statistiken

  • TP1/TP2 Mult: Zielmultiplikatoren

  • Warnungen: Popup/Push/Ton


    • Risiko-Warnung

    Dieser Indikator ist ein Analyseinstrument und garantiert keine Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension