Der Indikator ist stabil auf Lärm Schwankungen im Preis und reagiert schnell auf den Trend. Er basiert auf einem Algorithmus aus einem System hyperbolischer Funktionen, der eine aggressive Glättung des Flats mit minimaler Verzögerung auf den Trend ermöglicht. Er kann direkt auf das Preisdiagramm, auf sich selbst oder auf andere Indikatoren angewendet werden, um falsche Signale zu eliminieren.

Der Hauptzweck des Indikators besteht darin, kleine sägezahnförmige Kursbewegungen so weit wie möglich zu glätten. Je höher der Hyperbolic-Parameter ist, desto stärker ist die Glättung. Der Algorithmus konvergiert jedoch sehr schnell, so dass es manchmal am besten ist, mehrere Indikatoren aus einander zu bilden.

Empfehlungen

Verwenden Sie den Indikator, um kleine Kursbewegungen zu glätten, um die flache Linie und den Trend hervorzuheben (Bildschirmfoto 1).

Nutzen Sie die Vorteile der aggressiven hyperbolischen Glättung gegenüber anderen Indikatoren (Screenshot 2).

Nutzen Sie die Konstruktion mehrerer Indikatoren im Verhältnis zueinander, um eine größere Volatilität auszugleichen (Screenshot 3).

Verwenden Sie den Indikator, um falsche Signale anderer Indikatoren zu glätten und zu eliminieren (Screenshot 4).

Die Konstruktion anderer Indikatoren aus der hyperbolischen Linie kann ebenfalls nützlich sein, um Fehlsignale zu eliminieren (Screenshot 5).

Um eine Überoptimierung von Expert Advisors zu vermeiden, sollten Sie Handelsinstrumente auswählen, bei denen Hyperbolic ohne zusätzliche Indikatoren gut funktioniert (Screenshot 6).

Eingabeparameter

Hyperbolic - die Stärke der Glättung der Rauschkomponente des Preises. Je höher der Wert, desto stärker ist die Glättung.

Trendsensitivität - die Sensitivität des Algorithmus, dem Preis zu folgen. Null ist die maximale Sensitivität, die Indikatorlinie fällt mit dem Preis zusammen. Je höher der Wert, desto mehr Volatilität wird durch den Hyperbolic-Parameter geglättet.

Besonderes Angebot

Die erste Version des Indikators ist eine Promo-Version. Ab der zweiten Version werden neue Einstellungen hinzugefügt, um die Verwendung des Indikators zu erleichtern und eine genauere Anpassung zu ermöglichen. Dementsprechend wird auch der Preis höher sein. Sie haben Zeit, eine Langzeitlizenz zu einem Sonderpreis zu erwerben. Das Angebot ist gültig bis 2025.12.31.



