ATR Channel pro

Este es un indicador llamado Canal ATR. Este indicador está hecho con ATR y VWMA (Volume Weighted Moving Average). Este indicador funcionará mejor en un mercado volátil. Así que por favor trate de operar durante sesiones de alta volatilidad y pares de alta volatilidad.

Reglas:


- Par: Bitcoin, Oro, Nasdaq (US100) o S&P (US500)
-No opere con pares de divisas porque son poco volátiles.

Sesión: Sólo sesión americana (sobre todo empezar después del cierre de la primera vela de 15 minutos)

Horas de negociación: Primeras 4 horas de la sesión de EEUU. Este es el momento pico para los índices, Bitcoin y Oro.

Tipo de estrategia 1: Si tiene alguna estrategia existente como Price Action o ICT o Smart Money. Este indicador le dará más confianza en sus operaciones. Debido a que este es un indicador basado en el impulso.

Estrategia Tipo 2: Si usted no tiene ninguna estrategia todavía. Entonces utilice la martingala del lote pero para esto usted necesita al comercio de la versión parcial de programa por lo menos 1 mes. (Nunca lo recomiendo).

Reglas de Stop Loss: Siempre use stop loss. Para una operación de compra el stop loss será la banda inferior y para una posición de venta el stop loss será la banda superior.

Take Profit: 1:2 o 1:3.

Conclusión: Haga su propia investigación antes de cualquier inversión. Si usted sigue las reglas que he mencionado. Puedo decir que usted podría ser rentable en el largo plazo. Si usted piensa que este indicador le ayudará a voltear 10 $ a 100 $ o 1000 dólares en una sola sesión o una semana , entonces este indicador no es para usted. Este es un indicador no un santo grial por lo que puede obtener algunas señales falsas. Estamos haciendo todo lo posible para filtrar esas señales.

Si usted todavía está leyendo, entonces tengo una petición para que por favor descargue la demo, siga las reglas y por lo menos la tasa y comentar su opinión o recomendación para que podamos mejorar nuestro producto.

Nota especial:

Si usted compra nuestro producto para toda la vida por favor háganoslo saber por mensaje con pruebas. Porque entonces vamos a dar algunos consejos secretos para tomar ventaja de las señales falsas y un consejo de gestión de riesgos. Para que pueda hacer crecer su cuenta sin una gran reducción.

Productos recomendados
Binary Options Premium V8
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Mi Estimado Amigo, im introducir sobre Opción Binaria Premium V8 funciona, todos los pares de divisas 1 minuto marco de tiempo, 1-5 minutos expiran 100% no repaint, no hay señal de retardo Muy bien. Este indicador funciona en MT5 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al comienzo de la siguiente vela nueva. Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. para una fácil identificació
Bollinger Trend Lines MT5
Mario Jemic
Indicadores
Líneas de Tendencia de Bollinger - MT4 & MT5 Bollinger Trend L ines es un indicador de tendencia profesional basado en la volatilidad, diseñado para identificar claramente la dirección de la tendencia y los niveles de stop dinámicos utilizando las Bandas de Bollinger. Se basa en un principio fundamental: sigue la tendencia, ignora el ruido y deja que la volatilidad defina el stop. Cómo funciona El indicador construye líneas de tendencia de seguimiento utilizando las Bandas de Bollinger: En un
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Hunter Spike
Jaime Humberto Gomez Arias
Indicadores
Hunter Spike Es un indicador que consta de 2 canales de regresion calibrados con el movimiento actual de el algoritmo de los indices sinteticos, para cualquier Broker Deriv o Weltrade, cada canal tiene una señal, una mira que nos da alertas cuando el precio los toca, indicando compras en los Boom o Gainx y ventas en los Crash o Painx, -configuracion para los boom o gainx Channel zone 1 (30)  channel zone 2 (0) -configuracion para los crash o painx  Channel zone 1  (100) Channel zona 2 (70) zonas
SMT Divergence Pro MT5
Suvashish Halder
Indicadores
La Divergencia SMT (Smart Money Technique) se refiere a la divergencia de precios entre activos correlacionados o su relación con activos inversamente correlacionados. Analizando la Divergencia SMT, los traders pueden obtener información sobre la estructura institucional del mercado e identificar si el dinero inteligente está acumulando o distribuyendo activos. Cada fluctuación de precios debe ser confirmada por la simetría del mercado, y cualquier asimetría de precios indica una Divergencia SMT
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicadores
Sistema KasTon Trend: La Estrategia Completa 2 en 1 Identifique la tendencia, confirme la señal y opere con confianza. ¿Sufre de confusión al operar? ¿Le resulta difícil determinar la dirección del mercado? ¿Está cansado de perder dinero por señales falsas? KasTon Trend System es la solución integrada a todos estos problemas. No se trata sólo de un indicador, sino de una estrategia de trading completa basada en la sinergia de dos potentes indicadores creados a medida. Nuestro principal objetiv
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Asesores Expertos
El Asesor Experto MACD utiliza el indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil para determinar la tendencia del mercado. Utiliza la señal MACD para colocar sus entradas automáticamente. El EA también utiliza el indicador de media móvil para una confirmación adicional. Varios ajustes permiten optimizar el EA para diferentes condiciones de mercado y estrategias de seguimiento de tendencias. Este programa también puede operar en sesiones de negociación específicas para aprovechar el aum
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
NanoVolume Agression
Ciro Battesini
Indicadores
Indicador que calcula el volumen real y el porcentaje de operaciones ganadoras durante un periodo de tiempo determinado. El usuario puede elegir entre las opciones : 3 veces por segundo ; 2 veces por segundo ; 1 vez por segundo ; 1 vez cada 2 segundos ; Ejemplo 1: Si el usuario elige la opción 2 veces por segundo, el indicador mostrará en pantalla 2 veces en un segundo el número de contratos negociados (volumen real) y en cuántos por ciento la agresión ganadora fue mayor que la agresión perdedor
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indicadores
Todo sobre el tiempo y el precio por ICT. Este indicador proporciona una visión completa de las ICT killzones, Silver Bullet times y ICT Macros, mejorando su experiencia de trading. En esas ventanas de tiempo el precio busca liquidez o desequilibrios y a menudo se encuentran los movimientos más enérgicos del precio y los puntos de inflexión. Características: Adaptación automática: Las killzones ICT se adaptan de forma inteligente al gráfico específico que esté utilizando. Para los gráficos de Fo
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicadores
ENIGMERA: El núcleo del mercado (Este es un indicador manual y contiene funciones que pueden no ser compatibles con el entorno actual de pruebas de MetaTrader) Introducción Este indicador y sistema de trading representan un enfoque único hacia los mercados financieros. ENIGMERA utiliza ciclos fractales para calcular con precisión los niveles de soporte y resistencia. Muestra la auténtica fase de acumulación y proporciona dirección y objetivos. Es un sistema que funciona tanto en tendencias como
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Indicadores
Precision Arrows – Señales de Entrada Inteligentes con TP y SL Integrados Precision Arrows es un potente indicador de trading diseñado para traders que exigen precisión, claridad y fiabilidad . Identifica señales de compra y venta de alta probabilidad e incluye automáticamente niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) , ayudándote a operar con disciplina y consistencia en Forex, índices, criptomonedas e índices sintéticos . El indicador combina detección precisa de señales, filtrado inteligen
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
WAPV Weis Wave Chart MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El gráfico Weis Wave para MT5 es un indicador de precio y volumen. La lectura de Precio y Volumen fue ampliamente difundida a través de Richard Demille Wyckoff en base a las tres leyes creadas por él: Oferta y Demanda, Causa y Efecto y Esfuerzo vs. Resultado. En 1900, R.Wyckoff ya utilizaba el gráfico de ondas en sus análisis. Muchos años después, alrededor de 1990, David Weis Automatizó el gráfico de ondas de R. Wyckoff y hoy os traemos la evolución del gráfico de ondas de David Weis. Muestra l
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador "HLC_bar_MT5 Wyckoff" para MT5 se creó para facilitar el análisis en el momento de la negociación. La barra HLC fue utilizada por Richard Wyckoff y actualmente se usa ampliamente en operaciones "VSA" . Wyckoff descubrió que el uso de High, Low y Close hacía que el gráfico fuera mucho más limpio y fácil de analizar. El indicador " HLC_bar_MT5 Wyckoff " permite: # Cambiar el ancho de la barra; # Deja la barra del mismo color; # Y resalte la barra que abrió y cerró al mismo precio. Los
Pin Bar Detector 382
Renato Lulic
Indicadores
Gratis por ahora, el precio será de 30 USD el 1 de enero de 2025. Características: Detección de Pin Bar : El indicador está diseñado para identificar pin bars alcistas y bajistas basándose en criterios específicos, incluyendo el tamaño relativo del cuerpo y la sombra de la vela, así como la posición del cuerpo de la vela en relación con el nivel 38,2% de Fibonacci. Etiquetas personalizables : Se muestra un texto personalizado encima de cada pin bar alcista o bajista identificado, como "[38,2]" p
FREE
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
ESPAÑOL – Monthly Levels Pro v1.0 El Indicador Definitivo de Niveles Mensuales del Mercado Domina las zonas clave del mercado de un vistazo. Monthly Levels Pro te ayuda a analizar tendencias a largo plazo y localizar niveles de soporte y resistencia mostrando automáticamente High, Low, Open y Close de la vela mensual. Ventajas: Análisis instantáneo Trading más inteligente Claridad visual Flexible Simple y eficaz Compatibilidad: MT5, todos los timeframes
GannTools
issam rahhal sabour
Indicadores
Indicador GannTools El indicador GannTools es una potente herramienta de negociación inspirada en las estrategias de W.D. Gann. Este indicador proporciona a los operadores niveles dinámicos de soporte y resistencia, análisis de tendencias y patrones clave de precios utilizando los ángulos y ciclos de Gann. Características principales: Abanicos, ángulos y ciclos de Gann personalizables para un análisis preciso del mercado. Identificación automática de niveles de precios clave y direcciones de t
Daily Range Fib Retracement Levels
KO PARTNERS LTD
Indicadores
Libere el poder de Fibonacci con nuestro indicador avanzado. Esta herramienta traza con precisión los niveles de Fibonacci basándose en el máximo y el mínimo del día anterior, identificando los niveles clave de soporte y resistencia del día siguiente. Perfecto para el day trading y el swing trading, me ha generado beneficios semanales de forma consistente. Eleve su estrategia de trading y aproveche las oportunidades rentables con facilidad. NOTA: En la sección Entrada, asegúrese de que las e
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Indicadores
La ventaja que te falta para atrapar las rupturas como un profesional. ¡Siga un sistema paso a paso que detecta las rupturas más potentes! Descubra patrones de mercado que generan enormes beneficios basados en una estrategia probada y contrastada. Libere su ventaja Información importante aquí www.mql5.com/en/blogs/post/723208 La versión fiable del asesor experto Automatice las señales de Breakout EDGE utilizando "EA Breakout EDGE" Haga clic aquí Tener acceso a la estrategia de cambio de ju
Order Block Tracker MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Order Block Tracker está aquí para resolver uno de los mayores retos a los que se enfrentan los operadores: identificar los bloqueos de órdenes. Muchos operadores no detectan estas zonas críticas, por lo que a menudo se pierden entradas clave en el mercado. Pero con Order Block Tracker, ya no tendrá que preocuparse por eso. Este indicador avanzado destaca automáticamente estas zonas cruciales para usted, dándole la confianza para entrar en el mercado en el momento adecuado. Versión MT4 - https:/
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Antique Trend es una solución revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias, ¡con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta! El indicador Antique Trend es bueno para cualquier trader, adecuado para cualquier trader tanto para Forex como para opciones binarias. No hay necesidad de configurar nada, todo ha sido perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante los pisos y las tendencias.
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Los compradores de este producto también adquieren
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
Este indicador utiliza soporte y resistencia, volumen y alguna fórmula especial para calcular el volumen para filtrar las velas. Si el volumen alcanza un valor específico, y al mismo tiempo, la vela rompe la línea de soporte / resistencia, habría una señal y podemos entrar en el mercado. Las señales aparecen cuando la vela actual se cierra. entonces usted puede entrar en el comercio cuando una nueva vela aparece. Por favor no olvide seguir su plan de manejo de dinero. Versión MT4 Soporte/Resi
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indicadores
Reconocimiento ultrarrápido de canales parabólicos (así como canales lineales, horizontales y ondulados) en toda la profundidad de la historia, creando una jerarquía de canales. Ajuste necesario: Máximo de barras en el gráfico: Ilimitado Este indicador está diseñado principalmente para la negociación algorítmica, pero también puede utilizarse para la negociación manual. Este indicador tendrá una evolución muy activa en un futuro próximo y descripciones detalladas sobre cómo aplicar para crear r
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indicadores
TREND HARMONY MT5 - Indicador Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer para Metatrader5 El indicador TREND HARMONY automatiza el análisis profundo de tendencias y genera visualizaciones para usted. ¡Tome el control de sus operaciones eliminando la incertidumbre! Revolucione su experiencia de trading con precisión y conocimiento a través del indicador TREND HARMONY Multi Timeframe - su indicador de visualización de tendencias MT5 definitivo. [ Características y Manual | Versi
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ Versión MT4 ] [ Kill Zones ] [ Divergencias SMT ] Cómo operar con bloques de órdenes: Haga clic aquí Rendimiento de la interfaz de usuario: Durante las pruebas en el probador de estrategias, la interfaz de usuario puede experimentar retrasos. Tenga la seguridad de que este problema es específico del entorno de pruebas y no afecta al rendimiento del indicador en operaciones reales. Eleve su estrategia de negociación con el indicador Order Blocks ICT Multi TF , una herramienta de vanguardia dise
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicadores
¡Es nuestro aniversario! Para devolvérselo, disfrute de este descuento del 60% durante la próxima semana (precio original 239 $) Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques d
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indicadores
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Tecnología VWAP + Perfil de Mercado de nivel profesional para operaciones de precisión VWAP Scalping Pro es una herramienta analítica avanzada que integra el análisis del precio medio ponderado por volumen (VWAP) con la visualización profesional del perfil de mercado. Proporciona a los operadores una visión institucional de la estructura de precios, la distribución del volumen y la dinámica de la sesión, ideal para estrategias de scalpi
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Chanlun
Xiaonong Yu
Indicadores
La teoría ChanLun o Chan es una de las teorías comerciales más populares en China. Pero parece que tiene poca influencia en los países occidentales. En realidad, la Teoría Chan se basa en un sofisticado modelo matemático. La idea básica ChanLun es simplificar el gráfico de barras por su modelo. Con la ayuda de ChanLun, un comerciante puede analizar y predecir la tendencia de los futuros bienes, acciones. En ChanLun, hay varios elementos básicos llamados fractales, trazos, segmentos de línea y pi
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicadores
BigPlayerRange — El Mejor Indicador para Futuros y CFDs en MT5 Descubre el poder de BigPlayerRange , considerado el mejor indicador para mini índice y mini dólar en MetaTrader 5. Esta herramienta clave destaca zonas institucionales estratégicas para ofrecer análisis técnico con una precisión excepcional. ¿Cómo Funciona? BigPlayerRange dibuja dos rangos horizontales que representan zonas de presión de compra y venta con base en volumen institucional: Línea Verde : zona de defensa comprado
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicadores
Soporte Resistencia Indicador Catcher Características y Explicación Visión General: El Support Resistance Catcher es un indicador personalizado de MT5 diseñado para identificar y visualizar zonas de oferta (resistencia) y demanda (soporte) basado en la acción del precio de las velas. Detecta zonas donde el precio se ha invertido después de rallies o caídas, utilizando rechazos de mecha y agrupación. El indicador dibuja rectángulos horizontales para las zonas activas e históricas, con colores,
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Otros productos de este autor
AVT Pro
Noor Alam
Indicadores
Características : 1. Flechas de compra= cuando se inicia la tendencia alcista. 2.Flechas de venta = cuando se inicia la tendencia a la baja 3.Sistema de Alerta= cuando la señal aparece entonces el propio Mt5 Pop up a alert Box. 4. Puede obtener notificaciones en su teléfono en tiempo real a través de la aplicación Mt5. Nota: este indicador funcionará en el mercado de tendencia. Así que trate de negociar mercado volátil. Mejor Par: Sólo operar en la sesión de Nueva York NASDAQ (US100) S&P ( US5
FREE
ICT Daily Bias Tracker
Noor Alam
Indicadores
Este indicador ayuda a los operadores a comprender fácilmente la posible dirección del mercado. Combina el Average True Range (ATR) y la media móvil ponderada por volumen (VWMA) para medir la volatilidad del mercado y crear una nube dinámica. Reglas del sesgo alcista: Una fase de impulso alcista comienza cuando una vela cierra por encima de la nube superior. Puede esperar que la tendencia siga siendo alcista hasta que una vela cierre por debajo de la nube inferior. Nota: La tendencia alcista pe
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario