ATR Channel pro

Este es un indicador llamado Canal ATR. Este indicador está hecho con ATR y VWMA (Volume Weighted Moving Average). Este indicador funcionará mejor en un mercado volátil. Así que por favor trate de operar durante sesiones de alta volatilidad y pares de alta volatilidad.





Reglas:





- Par: Bitcoin, Oro, Nasdaq (US100) o S&P (US500)

-No opere con pares de divisas porque son poco volátiles.





Sesión: Sólo sesión americana (sobre todo empezar después del cierre de la primera vela de 15 minutos)





Horas de negociación: Primeras 4 horas de la sesión de EEUU. Este es el momento pico para los índices, Bitcoin y Oro.





Tipo de estrategia 1: Si tiene alguna estrategia existente como Price Action o ICT o Smart Money. Este indicador le dará más confianza en sus operaciones. Debido a que este es un indicador basado en el impulso.





Estrategia Tipo 2: Si usted no tiene ninguna estrategia todavía. Entonces utilice la martingala del lote pero para esto usted necesita al comercio de la versión parcial de programa por lo menos 1 mes. (Nunca lo recomiendo).





Reglas de Stop Loss: Siempre use stop loss. Para una operación de compra el stop loss será la banda inferior y para una posición de venta el stop loss será la banda superior.





Take Profit: 1:2 o 1:3.





Conclusión: Haga su propia investigación antes de cualquier inversión. Si usted sigue las reglas que he mencionado. Puedo decir que usted podría ser rentable en el largo plazo. Si usted piensa que este indicador le ayudará a voltear 10 $ a 100 $ o 1000 dólares en una sola sesión o una semana , entonces este indicador no es para usted. Este es un indicador no un santo grial por lo que puede obtener algunas señales falsas. Estamos haciendo todo lo posible para filtrar esas señales.





Si usted todavía está leyendo, entonces tengo una petición para que por favor descargue la demo, siga las reglas y por lo menos la tasa y comentar su opinión o recomendación para que podamos mejorar nuestro producto.



