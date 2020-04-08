AnalyticalDashboard

O Painel de Análise é um indicador que analisa as suas negociações passadas e presentes e prepara um painel analítico que pode visualizar com gráficos de pizza adicionais para uma visão detalhada.





São consideradas quatro categorias principais de análise: 1) Métricas de desempenho; 2) Métricas de comportamento negocial; 3) Métricas de qualidade de execução; e 4) Métricas de nível de posição.





As quatro métricas analíticas genéricas foram subdivididas em métricas mais específicas, conforme descrito abaixo.





Métricas de Desempenho:





Lucro bruto

Prejuízo bruto

Fator de lucro geral

Expectativa geral

Taxa de acerto geral

Relação risco-recompensa média

Drawdown máximo

Run-up máximo

Para todas estas métricas, existe também a apresentação em gráficos, representados por gráficos de pizza.





Métricas de Comportamento de Negociação:





Total de negociações

Total de ganhos

Total de perdas

Tempo médio de permanência na posição

Tamanho médio da posição utilizada

Total de operações interrompidas por stop loss (SL)

Total de negociações interrompidas por take profit (TP)

Total de stops manuais

Para estas métricas, existe também a apresentação em gráficos, exceto para o tamanho médio da posição utilizada.





Métricas de Qualidade de Execução:





Slippage médio

Spreads médios de entrada

Spreads médios de saída

Comissão total + taxa de swap

Impacto no lucro bruto

Impacto na perda bruta

Para estas métricas, existem gráficos de pizza para detalhe. O slippage e os spreads necessitam de dados históricos para serem calculados; portanto, se precisar de precisão em todos estes indicadores, será necessário executar os gráficos no testador de estratégias para que os dados históricos sejam descarregados.





Métricas de Nível de Posição:





Total de posições em aberto

Total de lucros em aberto

Total de perdas em aberto