AnalyticalDashboard
- Indicadores
- Ramesh Maharjan
- Versão: 1.0
O Painel de Análise é um indicador que analisa as suas negociações passadas e presentes e prepara um painel analítico que pode visualizar com gráficos de pizza adicionais para uma visão detalhada.
São consideradas quatro categorias principais de análise: 1) Métricas de desempenho; 2) Métricas de comportamento negocial; 3) Métricas de qualidade de execução; e 4) Métricas de nível de posição.
As quatro métricas analíticas genéricas foram subdivididas em métricas mais específicas, conforme descrito abaixo.
Métricas de Desempenho:
Lucro bruto
Prejuízo bruto
Fator de lucro geral
Expectativa geral
Taxa de acerto geral
Relação risco-recompensa média
Drawdown máximo
Run-up máximo
Para todas estas métricas, existe também a apresentação em gráficos, representados por gráficos de pizza.
Métricas de Comportamento de Negociação:
Total de negociações
Total de ganhos
Total de perdas
Tempo médio de permanência na posição
Tamanho médio da posição utilizada
Total de operações interrompidas por stop loss (SL)
Total de negociações interrompidas por take profit (TP)
Total de stops manuais
Para estas métricas, existe também a apresentação em gráficos, exceto para o tamanho médio da posição utilizada.
Métricas de Qualidade de Execução:
Slippage médio
Spreads médios de entrada
Spreads médios de saída
Comissão total + taxa de swap
Impacto no lucro bruto
Impacto na perda bruta
Para estas métricas, existem gráficos de pizza para detalhe. O slippage e os spreads necessitam de dados históricos para serem calculados; portanto, se precisar de precisão em todos estes indicadores, será necessário executar os gráficos no testador de estratégias para que os dados históricos sejam descarregados.
Métricas de Nível de Posição:
Total de posições em aberto
Total de lucros em aberto
Total de perdas em aberto