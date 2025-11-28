AnalyticalDashboard

アナリティクスダッシュボードは、過去と現在の取引を分析し、詳細ビューとして円グラフを追加した分析ダッシュボードを作成するインジケーターです。

分析は主に4つのカテゴリーに分けられます。1)パフォーマンス指標、2)取引行動指標、3)約定品質指標、4)ポジションレベル指標です。

これら4つの一般的な分析指標は、さらに以下のように具体的な指標に分類されています。

パフォーマンス指標：

粗利益
粗損失
全体利益率
全体期待値
全体勝率
平均リスクリワードレシオ
最大ドローダウン
最大ランアップ
これらすべてについて、円グラフを用いたチャート形式の指標表示も可能です。

取引行動指標：

総取引数
総勝ち数
総損失数
平均ホールド時間合計
平均取引サイズ
SL到達により停止された取引総数
TP到達により停止された取引総数
手動ストップ注文合計
これらの指標は、平均取引サイズを除き、チャート形式でも表示されます。

約定品質指標：

平均スリッページ
平均エントリースプレッド
平均エグジットスプレッド
合計手数料 + スワップ手数料
粗利益への影響
粗損失への影響
これらの指標は、チャート形式での内訳を示す円グラフ形式でも表示されます。スリッページとスプレッドは過去のデータに基づいて計算されるため、これらすべてを正確に計算したい場合は、ストラテジーテスターでチャートを実行し、過去のデータをダウンロードする必要があります。

ポジションレベル指標：

オープンポジション合計
オープン利益合計
オープン損失合計
