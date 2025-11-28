アナリティクスダッシュボードは、過去と現在の取引を分析し、詳細ビューとして円グラフを追加した分析ダッシュボードを作成するインジケーターです。





分析は主に4つのカテゴリーに分けられます。1)パフォーマンス指標、2)取引行動指標、3)約定品質指標、4)ポジションレベル指標です。





これら4つの一般的な分析指標は、さらに以下のように具体的な指標に分類されています。





パフォーマンス指標：





粗利益

粗損失

全体利益率

全体期待値

全体勝率

平均リスクリワードレシオ

最大ドローダウン

最大ランアップ

これらすべてについて、円グラフを用いたチャート形式の指標表示も可能です。





取引行動指標：





総取引数

総勝ち数

総損失数

平均ホールド時間合計

平均取引サイズ

SL到達により停止された取引総数

TP到達により停止された取引総数

手動ストップ注文合計

これらの指標は、平均取引サイズを除き、チャート形式でも表示されます。





約定品質指標：





平均スリッページ

平均エントリースプレッド

平均エグジットスプレッド

合計手数料 + スワップ手数料

粗利益への影響

粗損失への影響

これらの指標は、チャート形式での内訳を示す円グラフ形式でも表示されます。スリッページとスプレッドは過去のデータに基づいて計算されるため、これらすべてを正確に計算したい場合は、ストラテジーテスターでチャートを実行し、過去のデータをダウンロードする必要があります。





ポジションレベル指標：





オープンポジション合計

オープン利益合計

オープン損失合計