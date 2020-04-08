AnalyticalDashboard
- Indicadores
- Ramesh Maharjan
- Versión: 1.0
El Panel de Análisis es un indicador que analiza sus operaciones pasadas y presentes, y crea un panel analítico que puede visualizar con gráficos circulares adicionales como vista detallada.
Se consideran principalmente cuatro categorías de análisis: 1) Métricas de rendimiento; 2) Métricas de comportamiento de las operaciones; 3) Métricas de calidad de ejecución; y 4) Métricas de nivel de posición.
Las cuatro métricas analíticas genéricas se han dividido en métricas más específicas, como se muestra a continuación.
Métricas de rendimiento:
Beneficio bruto;
Pérdida bruta;
Factor de beneficio general;
Esperanza general;
Tasa de ganancia general;
Relación riesgo-recompensa promedio;
Reducción máxima;
Rumbo máximo. Para todas estas, también se muestran métricas gráficas mediante gráficos circulares.
Métricas de Comportamiento de Operaciones:
Total de operaciones
Total de ganancias
Total de pérdidas
Tiempo promedio de retención
Tamaño promedio de operación utilizado
Total de operaciones detenidas al alcanzar el límite de posición
Total de paradas manuales
Estas métricas se muestran gráficamente, excepto el tamaño promedio de operación utilizado.
Métricas de Calidad de Ejecución:
Deslizamiento promedio
Spreads de entrada promedio
Spreads de salida promedio
Comisión total + comisión de swap
Impacto en la ganancia bruta
Impacto en la pérdida bruta
Estas métricas se muestran en un gráfico circular para un desglose gráfico por gráfico. El deslizamiento y los spreads requieren datos históricos para calcularse, por lo que si necesita que todos estos datos sean precisos, deberá ejecutar los gráficos en el Probador de Estrategias para descargar los datos históricos.
Métricas de Nivel de Posición:
Total de posiciones abiertas
Total de ganancias abiertas
Total de pérdidas abiertas