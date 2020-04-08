AnalyticalDashboard

El Panel de Análisis es un indicador que analiza sus operaciones pasadas y presentes, y crea un panel analítico que puede visualizar con gráficos circulares adicionales como vista detallada.





Se consideran principalmente cuatro categorías de análisis: 1) Métricas de rendimiento; 2) Métricas de comportamiento de las operaciones; 3) Métricas de calidad de ejecución; y 4) Métricas de nivel de posición.





Las cuatro métricas analíticas genéricas se han dividido en métricas más específicas, como se muestra a continuación.





Métricas de rendimiento:





Beneficio bruto;

Pérdida bruta;

Factor de beneficio general;

Esperanza general;

Tasa de ganancia general;

Relación riesgo-recompensa promedio;

Reducción máxima;

Rumbo máximo. Para todas estas, también se muestran métricas gráficas mediante gráficos circulares.





Métricas de Comportamiento de Operaciones:





Total de operaciones

Total de ganancias

Total de pérdidas

Tiempo promedio de retención

Tamaño promedio de operación utilizado

Total de operaciones detenidas al alcanzar el límite de posición

Total de paradas manuales

Estas métricas se muestran gráficamente, excepto el tamaño promedio de operación utilizado.





Métricas de Calidad de Ejecución:





Deslizamiento promedio

Spreads de entrada promedio

Spreads de salida promedio

Comisión total + comisión de swap

Impacto en la ganancia bruta

Impacto en la pérdida bruta

Estas métricas se muestran en un gráfico circular para un desglose gráfico por gráfico. El deslizamiento y los spreads requieren datos históricos para calcularse, por lo que si necesita que todos estos datos sean precisos, deberá ejecutar los gráficos en el Probador de Estrategias para descargar los datos históricos.





Métricas de Nivel de Posición:





Total de posiciones abiertas

Total de ganancias abiertas

Total de pérdidas abiertas