AnalyticalDashboard

Le tableau de bord analytique est un outil qui analyse vos transactions passées et présentes et génère un tableau de bord analytique que vous pouvez consulter avec des graphiques circulaires supplémentaires pour une vue détaillée.





Quatre catégories d'analyse principales sont prises en compte : 1) Indicateurs de performance ; 2) Indicateurs de comportement des transactions ; 3) Indicateurs de qualité d'exécution ; et 4) Indicateurs de niveau de position.





Ces quatre indicateurs analytiques génériques sont ensuite subdivisés en indicateurs plus spécifiques, comme indiqué ci-dessous.





Indicateurs de performance :





Bénéfice brut





Perte brute





Facteur de profit global





Espérance de gain globale





Taux de réussite global





Ratio risque/rendement moyen





Perte maximale





Montée maximale





Chacun de ces indicateurs est également présenté sous forme de graphiques circulaires.





Indicateurs de comportement des traders :





Nombre total de transactions

Gains totaux

Pertes totales

Durée moyenne de détention des positions

Taille moyenne des transactions

Nombre total de transactions clôturées par déclenchement du stop loss

Nombre total de transactions clôturées par déclenchement du take profit

Nombre total de stops manuels





Ces indicateurs sont également disponibles sous forme de graphiques, à l'exception de la taille moyenne des transactions.





Indicateurs de qualité d'exécution :





Slippage moyen

Écarts d'entrée moyens

Écarts de sortie moyens

Total des commissions et frais de swap

Impact sur le profit brut

Impact sur la perte brute

Ces indicateurs sont présentés sous forme de graphiques circulaires pour une ventilation par graphique. Le slippage et les spreads nécessitent des données historiques pour être calculés. Pour obtenir des résultats précis, il est donc nécessaire d'exécuter les graphiques dans le testeur de stratégie afin de télécharger ces données.





Indicateurs au niveau des positions :





Nombre total de positions ouvertes

Profits totaux des positions ouvertes

Pertes totales des positions ouvertes