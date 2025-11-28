AnalyticalDashboard

Le tableau de bord analytique est un outil qui analyse vos transactions passées et présentes et génère un tableau de bord analytique que vous pouvez consulter avec des graphiques circulaires supplémentaires pour une vue détaillée.

Quatre catégories d'analyse principales sont prises en compte : 1) Indicateurs de performance ; 2) Indicateurs de comportement des transactions ; 3) Indicateurs de qualité d'exécution ; et 4) Indicateurs de niveau de position.

Ces quatre indicateurs analytiques génériques sont ensuite subdivisés en indicateurs plus spécifiques, comme indiqué ci-dessous.

Indicateurs de performance :

Bénéfice brut

Perte brute

Facteur de profit global

Espérance de gain globale

Taux de réussite global

Ratio risque/rendement moyen

Perte maximale

Montée maximale

Chacun de ces indicateurs est également présenté sous forme de graphiques circulaires.

Indicateurs de comportement des traders :

Nombre total de transactions
Gains totaux
Pertes totales
Durée moyenne de détention des positions
Taille moyenne des transactions
Nombre total de transactions clôturées par déclenchement du stop loss
Nombre total de transactions clôturées par déclenchement du take profit
Nombre total de stops manuels

Ces indicateurs sont également disponibles sous forme de graphiques, à l'exception de la taille moyenne des transactions.

Indicateurs de qualité d'exécution :

Slippage moyen
Écarts d'entrée moyens
Écarts de sortie moyens
Total des commissions et frais de swap
Impact sur le profit brut
Impact sur la perte brute
Ces indicateurs sont présentés sous forme de graphiques circulaires pour une ventilation par graphique. Le slippage et les spreads nécessitent des données historiques pour être calculés. Pour obtenir des résultats précis, il est donc nécessaire d'exécuter les graphiques dans le testeur de stratégie afin de télécharger ces données.

Indicateurs au niveau des positions :

Nombre total de positions ouvertes
Profits totaux des positions ouvertes
Pertes totales des positions ouvertes
