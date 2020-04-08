AnalyticalDashboard
- 指标
- Ramesh Maharjan
- 版本: 1.0
分析仪表盘是一个指标，用于分析您过去和当前的交易，并生成分析仪表盘，您可以通过附加的饼图查看详细信息。
主要考虑四类分析：1）业绩指标；2）交易行为指标；3）执行质量指标；4）持仓水平指标。
这四项通用分析指标已进一步细分为以下更具体的指标。
业绩指标：
- 毛利润
- 毛亏损
- 总盈利因子
- 总预期收益
- 总胜率
- 平均风险回报比
- 最大回撤
- 最大涨幅
所有这些指标均以图表形式显示，并借助饼图进行展示。
交易行为指标：
- 总交易次数
- 总盈利次数
- 总亏损次数
- 平均持仓时间
- 平均交易规模
- 触发止损的交易次数
- 触发止盈的交易次数
- 手动止损次数
除平均交易规模外，其他指标均以图表形式显示。
执行质量指标：
- 平均滑点
- 平均入场点差
- 平均出场点差
- 总佣金+隔夜利息
- 对毛利润的影响
- 对毛亏损的影响
这些指标以饼图形式呈现，方便进行图表细分。滑点和点差需要历史数据才能计算，因此如果您需要所有指标的准确性，则需要在策略测试器中运行图表，以便下载历史数据。
持仓层面指标：
- 未平仓头寸总数
- 未平仓盈利总数
- 未平仓亏损总数