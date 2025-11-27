ZigZag Reversal Detector Signals
- Indicateurs
- Mahefa Raveloson
- Version: 1.0
- Activations: 5
C'est un indicateur technique basé sur le principe du ZigZag, conçu pour détecter automatiquement les points d’inversion du marché et générer des signaux d’achat et de vente clairs.
Paramètres personnalisables :
Niveau Niveau : détermine la sensibilité du ZigZag aux variations de prix.
Écart : définit la distance minimale entre deux points du ZigZag.
Rebond : ajuste le seuil de confirmation pour un retournement.
Alertes et notifications : activation ou désactivation selon vos besoins.
Idéal pour :
Les traders recherchant des points d’entrée/sortie précis.
L’analyse de tendances et les retournements de marché sur n’importe quelle paire ou timeframe.
La combinaison avec d’autres indicateurs pour améliorer la stratégie de trading.