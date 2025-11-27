ZigZag Reversal Detector Signals

ZigZag Reversal Detector Signals

C'est un indicateur technique basé sur le principe du ZigZag, conçu pour détecter automatiquement les points d’inversion du marché et générer des signaux d’achat et de vente clairs.


Paramètres personnalisables :

  • Niveau Niveau : détermine la sensibilité du ZigZag aux variations de prix.

  • Écart : définit la distance minimale entre deux points du ZigZag.

  • Rebond : ajuste le seuil de confirmation pour un retournement.

  • Alertes et notifications : activation ou désactivation selon vos besoins.


Idéal pour :

  • Les traders recherchant des points d’entrée/sortie précis.

  • L’analyse de tendances et les retournements de marché sur n’importe quelle paire ou timeframe.

  • La combinaison avec d’autres indicateurs pour améliorer la stratégie de trading.


Plus de l'auteur
MultiStrategy and Martingale
Mahefa Raveloson
Experts
Description du EA : MultiStrategy_EA + Martingale MultiStrategy_EA + Martingale est un Expert Advisor polyvalent qui combine plusieurs indicateurs techniques pour générer des signaux précis. Il propose deux modes de fonctionnement : mode normal ou mode martingale , selon la stratégie que vous souhaitez utiliser. Chaque paramètre est entièrement réglable, ce qui vous permet d’adapter l’EA à votre propre style de trading. ️ Important : L’efficacité de cet EA dépend directement : de la stratégi
Volatility Break Signals
Mahefa Raveloson
Indicateurs
Volatility Break Signals Description : Volatility Break Signals  est un indicateur conçu pour détecter les changements de tendance potentiels en filtrant partiellement le bruit du marché. Il utilise une mesure de volatilité adaptative basée sur le prix choisi (Close, Open, High, Low, etc.) et génère des signaux Buy et Sell lorsque le prix montre un retournement par rapport à la direction précédente. Comment ça fonctionne : Mesure de la volatilité du prix Une EMA de ces variations crée une volati
RSI Bollinger DualStrike Signals
Mahefa Raveloson
Indicateurs
RSI Bollinger DualStrike Signals propose une approche claire et structurée pour identifier des zones potentiellement favorables aux retournements de tendance. En combinant le RSI avec les Bandes de Bollinger , l’indicateur met en évidence les moments où le prix montre des signes de pression ou d’essoufflement. Les signaux BUY/SELL aident les traders à prendre des décisions plus organisées et disciplinées. C’est un outil utile pour le scalping, le day trading ou le swing, sans prétendre prédire l
BOS and CHoCH Detector
Mahefa Raveloson
Indicateurs
BOS and CHoCH Detector est un indicateur conçu pour détecter les BOS (Break of Structure) et CHoCH (Change of Character) dans le cadre de la stratégie Smart Money Management . Il aide les traders à mieux visualiser le marché sur le graphique et à optimiser leur stratégie de trading. Un avantage supplémentaire de cet indicateur est son système de couleur : Vert : indique une forte probabilité de buy (achat) à venir. Rouge : indique une forte probabilité de sell (vente) à venir. Cet outil est idéa
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis