ZigZag Reversal Detector Signals

BOS and CHoCH Detector est un indicateur conçu pour détecter les BOS (Break of Structure) et CHoCH (Change of Character) dans le cadre de la stratégie Smart Money Management . Il aide les traders à mieux visualiser le marché sur le graphique et à optimiser leur stratégie de trading. Un avantage supplémentaire de cet indicateur est son système de couleur : Vert : indique une forte probabilité de buy (achat) à venir. Rouge : indique une forte probabilité de sell (vente) à venir. Cet outil est idéa