FIbonacci Robot Scalper

Desarrollado para traders que buscan consistencia y eficiencia en los mercados, FIBO BREAK PRO es un Asesor Experto (EA) de última generación que opera basado en el nivel Fibonacci 61.8%, integrando múltiples filtros de tendencia y protecciones de riesgo avanzadas.

Por qué FIBO BREAK PRO es la opción adecuada para ti?

🔹 Estrategia basada en Fibonacci:

Identifica automáticamente los niveles del 61,8% para entradas precisas, aprovechando retrocesos y continuaciones de tendencia.

🔹 Multi-Timeframe y Multi-Asset:

Funciona en varios pares de divisas y timeframes, con validación de tendencia en M5 y H1 para mayor fiabilidad.

🔹 F iltros de tendencia avanzados:

Confirmación de tendencia mediante medias móviles (SMA/EMA).

Filtro de mercado lateral usando ADX y ATR para evitar condiciones sin dirección.

Validación de convergencia de tendencia entre timeframes.

Gestión inteligente del riesgo:

Salida en caso de reversión porcentual de la MA para proteger los beneficios.

Objetivo de beneficio por operación basado en dólares y objetivo de beneficio neto global.

Stop Loss automático basado en los niveles de inversión de Fibonacci.

Control de spread máximo y desviación de precios.

🔹 Protección de reversión de Fibonacci opuesta:

Fija automáticamente el Stop Loss en el nivel del 61,8% del movimiento contrario, con alertas visuales y notificaciones.

🔹 S eguimiento Dinámico de Fibonacci:

Recalcula los niveles de Fibonacci en cada vela cerrada, siguiendo el movimiento del mercado.

Interfaz fácil de usar:

Configuración flexible para personalizar entradas, salidas y filtros, ideal tanto para principiantes como para traders experimentados.

Ventajas exclusivas

Automatización completa: Desde la identificación de niveles hasta la ejecución de órdenes y la gestión de operaciones.

✅ Backtesting riguroso: Estrategia probada en múltiples condiciones de mercado.

Preguntas más frecuentes

P: ¿Con qué brokers funciona el robot?

R: El robot está desarrollado para la plataforma MetaTrader 5 y funciona con cualquier broker que soporte MT5.

P: ¿Necesito experiencia de trading para utilizarlo?

R: No, el robot está totalmente automatizado, pero recomendamos tener conocimientos básicos de MT5 para su configuración.

P: ¿Viene el robot con ajustes listos para usar?

R: Sí, incluye configuraciones predeterminadas que pueden ajustarse según sus preferencias.

Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. El uso de este robot es responsabilidad exclusiva del operador.