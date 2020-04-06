FIbonacci Robot Scalper

FIBO BREAK PRO - O Robô de Trading que Une a Sabedoria de Fibonacci com a Precisão da Automação!

Desenvolvido para traders que buscam consistência e eficiência nos mercados, o FIBO BREAK PRO é um Expert Advisor (EA) de última geração que opera com base em níveis Fibonacci de 61.8%, integrando múltiplos filtros de tendência e proteções avançadas de risco.

Por que o FIBO BREAK PRO é a Escolha Certa para Você?

🔹 Estratégia Baseada em Fibonacci: Identifica automaticamente os níveis de 61.8% para entradas precisas, aproveitando as reversões e continuidades de tendência.

🔹 Multi-Timeframe e Multi-Ativo: Opera em diversos pares de forex e timeframes, com validação de tendência em M5 e H1 para maior confiabilidade.

🔹 Filtros de Tendência Avançados:

  • Confirmação de tendência com Médias Móveis (SMA/EMA).

  • Filtro de lateralidade com ADX e ATR para evitar mercados sem direção.

  • Validação de convergência de tendências entre timeframes.

🔹 Gestão de Risco Inteligente:

  • Saída por reversão percentual da MA para proteger lucros.

  • Alvo de lucro em dólares por operação e lucro total global.

  • Stop Loss automático baseado em níveis Fibonacci de reversão.

  • Controle de spread máximo e desvio de preço.

🔹 Proteção de Reversão por Fibo Oposto: Configuração automática de Stop Loss no nível de 61.8% do movimento oposto, com alertas visuais e notificações.

🔹 Trailing Fibo Dinâmico: Recalcula os níveis Fibonacci a cada candle fechado, acompanhando a evolução do mercado.

🔹 Interface Amigável: Configurações flexíveis para personalização de entradas, saídas e filtros, atendendo tanto traders iniciantes quanto experientes.

Benefícios Exclusivos

 Automação Completa: Desde a identificação dos níveis até a execução e gestão das operações.

 Backtest Rigoroso: Estratégia testada em múltiplos condições de mercado.

Perguntas Frequentes

P: Em quais corretoras o robô funciona?
R: O robô é desenvolvido na plataforma MetaTrader 5 e funciona em qualquer corretora que ofereça essa plataforma.

P: Preciso ter experiência em trading para usar?
R: Não, o robô é totalmente automatizado, mas recomendamos que o usuário tenha conhecimento básico de MT5 para configuração.

P: O robô vem com configurações prontas?
R: Sim, o robô vem com configurações padrão que podem ser ajustadas conforme sua preferência.

Isenção de Responsabilidade: Trading envolve riscos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. O uso do robô é de responsabilidade do trader.


