Golden Hand

FIMATHE GOLD M5 - Der professionelle XAUUSD-Handelsroboter

✔ Dynamischer ATR-Stopp + 61,8% Reverse Fibonacci

✔ EXKLUSIV für XAUUSD entwickelt

✔ Intelligentes Profit Trailing (sperrt den höchsten erreichten Gewinn)

✔ Anti-Range Filter + Multi-Timeframe Trend-Validierung

✔ Echter volatilitätsbasierter Stop, der sich in Echtzeit an Gold anpasst

🔥 WAS UNTERSCHEIDET DIESEN ROBOTER VON ALLEN ANDEREN GOLD-EAS?

Der Fimathe Gold M5 wurde speziell für den XAUUSD entwickelt, das volatilste und profitabelste Instrument auf dem Markt.
Während die meisten Roboter durch die explosiven Bewegungen des Goldes zerstört werden, verwendet der Fimathe Gold eine institutionelle Architektur, die kombiniert:

ATR (14) × 4 - Ultra-smartes technisches Stop-Loss

Der Stop passt sich automatisch an die reale Volatilität des Goldes an:

  • Markt ruhig → SL zieht an

  • Markt explodiert → SL weitet sich

Es ist fast unmöglich, in übergroßen Verlustgeschäften stecken zu bleiben.

Reverse Fibonacci 61.8% - Erweiterte strukturelle Absicherung

Der Roboter verfolgt die umgekehrten Fibonacci automatisch und verhindert, dass der Preis über die institutionelle Umkehrzone hinaus zurückgeht.

Dies ist genau die Art und Weise, wie Hedge-Fonds und Prop-Desks ihre Positionen schützen.

MODE C - ATR + Fibonacci kombiniert (der sicherste & leistungsfähigste Modus)

Der Roboter wählt immer den besten Stopp und vergleicht:

  • Technischer Stopp (ATR)

  • Struktureller Stopp (61,8% Fibonacci)

Das Ergebnis ist:

➡ Kleine und kontrollierte Verluste
➡ Drawdown drastisch reduziert
➡ Saubere, effiziente Ein- und Ausstiege

Profit Trailing by Drawdown - Niemals große Gewinne zurückgeben

Der Roboter verfolgt den höchsten Gewinn, der während des Handels erreicht wurde.
Wenn der Markt X Dollar zurückgibt → wird die Position sofort geschlossen.

Dies ist das intelligenteste Trailing-System, das es gibt, denn es reagiert auf echtes Geld, nicht auf Indikatoren.

Vollständiger Anti-Range Marktfilter

Gold vernichtet Roboter während der Konsolidierung.
Dieser EA erkennt und vermeidet flache Märkte mit:

  • Dynamischer ADX

  • Durchschnittliche ATR

  • HH-LL-Kanal-Analyse

  • Erkennung von echter Range-Kompression

Wenn sich Gold in einer Spanne befindet → wird es NICHT gehandelt.

Multi-Timeframe-Validierung (M5 + H1)

Der EA geht nur dann in den Handel, wenn:

  • Der Haupttrend auf M5 eindeutig ist

  • Der Makrotrend auf H1 stimmt überein

Dies verbessert die Einstiegsqualität und die Gewinnrate drastisch.

DAS ENDERGEBNIS?

✔ Sauberere Einstiege
✔ Klügere Ausstiege
✔ Professioneller technischer Stopp
✔ Außergewöhnlich niedriger Drawdown
✔ XAUUSD-optimierte Engine
✔ Schnell, präzise und aggressiv, wenn nötig
✔ Vollständiger Kapitalschutz

Dies ist kein "YouTube-Setup-Roboter".
Es handelt sich um eine institutionelle Logik, angepasst an Gold, den lukrativsten und gefährlichsten Vermögenswert für Kleinhändler.

FÜR WEN IST DIESER ROBOTER GEEIGNET?

  • XAUUSD-Händler

  • Händler, die Automatisierung mit institutioneller Intelligenz wünschen

  • Jeder, der mit großen Drawdowns zu kämpfen hat

  • Händler, die konsistente, strukturierte Ergebnisse wünschen

  • Jeder, der einen intelligenten Gewinnschutz wünscht

  • Händler, die einen EA suchen, der sich an den Markt anpasst

💰 WARUM IST DIESER ROBOTER MEHR WERT ALS ANDERE?

Weil er die 3 größten Probleme im XAUUSD-Handel vollständig löst:

  1. Zu eng gesetzte Stopps (die meisten EAs scheitern hier)

  2. Trades, die zu großen Verlusten führen

  3. Keine echte Filterung der Volatilität

Fimathe Gold beseitigt all diese Schwächen.

🚀 S ind Sie bereit, institutionelle Intelligenz in Ihren Goldhandel zu bringen?

Der Fimathe Gold M5 verändert Ihre XAUUSD-Performance mit Sicherheit, Präzision, Anpassungsfähigkeit und konstant höheren Gewinnen.


Empfohlene Produkte
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Gbpjpy Macd Trader
Tomas Vanek
Experten
Die GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf GBPJPY mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Die wichtigsten Details sind:
FREE
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Experten
Experte, der in der Lage ist, durch zufälliges Eröffnen von Positionen Gewinne zu erzielen. Zeigt gute Ergebnisse im langfristigen Handel - auf Zeitrahmen ab H12. Merkmale Der vollautomatische Modus ist verfügbar. Positionen werden nach dem Zufallsprinzip eröffnet. Martingale wird angewendet - wenn die vorherige Position mit einem Verlust geschlossen wurde, wird die aktuelle Position mit einem Volumen eröffnet, das diesen Verlust ausgleicht. Parameter Modus - Betriebsmodus des Experten: Automa
FREE
CalcWave
Mohit Kumar
Experten
CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
Ultimate Gold Algo
Muhamad Haziq Bin Rosli
5 (1)
Experten
Ultimate Gold Algo TimeFrame : M30 Minimum Balance : 5000USD oder USCent (USC) Konto (50 Dollar) Einstellungen : robotEnableSwitch = 1 lot Size = 0.02 (5000 USD/USC) OR 0.25 (50000 USD/USC) Key Value = 1 Profits in Points = 2777 autoAdjustLot = 1 Initial Balance = 5000 Algorithmic Trading Strategy Beschreibung Dieser Expert Advisor (EA) arbeitet auf der Grundlage von Signalen, die von einem Ultimate Indicator generiert werden, um optimale Markteinstiegspunkte zu identifizieren. Der Algorithm
Forex Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Experten
FOREX MARKET SCALPER ist ein hybrider Scalping-Roboter für Hedge-Konten. Wenn Sie es mögen, wenn Ihr Roboter ständig handelt und Sie gleichzeitig das Gefühl haben, dass Sie die volle Kontrolle haben, dann ist dieser Roboter perfekt für Sie! Keine psychologische Erschöpfung mehr, wenn beim manuellen Handel nach der Handelseröffnung der Marktpreis in die entgegengesetzte Richtung geht und Sie die ständigen Drawdowns leid sind. Dieser Roboter handelt in beide Richtungen gleichzeitig und Sie werden
PrevBreak Trader
Fabio Conrado Ortolan
Experten
PrevBreak Trader EA – Intelligente Breakout-Strategie PrevBreak Trader EA ist ein Expert Advisor (EA), entwickelt für Trader, die strategische Einstiege bei Breakouts der vorherigen Kerze automatisieren möchten – mit hoher Präzision und intelligenten Bestätigungsfiltern. Der Roboter kombiniert Preisaktion mit unterstützenden Indikatoren und liefert konsistente Trades sowie robustes Risikomanagement. Der EA kann auch so konfiguriert werden, dass er nur als Signalgenerator fungiert, ohne automatis
DUO Gold GbpUsd harmonic patterns
Damiem Marchand De Campos
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or GBPUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der d
ACDO Brasil
Edson Cavalca Junior
Experten
Der Roboter eröffnet eine Kauf- oder Verkaufsposition anhand der Zeichen. Kennen Sie unsere Produkte Positionseröffnungen basieren auf den Parametern, die als Signale identifiziert wurden. Wenn Sie alle aktivieren, wird der Roboter nur dann einen Handelsauftrag erteilen, wenn die Anzahl der Signale größer ist als das vom Benutzer festgelegte Minimum. Die Filter werden verwendet, um die Genauigkeit der Signale zu erhöhen und wenn sie aktiviert sind und Ihre Kriterien nicht erfüllen, wird der
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
Golden Talos Edge
Marcelo Henrique Alexandre De Campos Arce
Experten
Golden Talos Edge - XAUUSD H1 (nur Long, Trendrücklauf, Prop-Safe) Golden Talos Edge ist ein konservativer, trendfolgender Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf H1. Er sucht nach sauberen Pullbacks innerhalb etablierter Aufwärtstrends, mit festem Stop-Loss, der immer auf der Brokerseite platziert wird, und ohne Martingale, Raster oder Arbitrage . Dies ist die marktfreundliche Version (Talos_V2.55) , die auf XAUUSD H1 beschränkt ist , nur LONG , mit einer robusten Kombination aus: EMA-Trendfilter
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Experten
Beidou Trend EA ist ein Trend EA mit einem großen Gewinn-Verlust-Verhältnis. Breakout Trading ist eine sehr alte Methode. Sie ist seit Livermore in den 1900er Jahren weit verbreitet. Das ist mehr als 120 Jahre her. Diese Methode ist immer effektiv, besonders bei XAUUSD und Gold mit hoher Volatilität. Ich verwende die Breakout-Methode seit Beginn meiner Investmentkarriere, um mit dem XAUUSD Gewinne zu erzielen. Ich bin mit dieser Methode vertraut. Sie ist alt, einfach und effektiv. Beidou Trend E
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Super Powered
Godbless C Nygu
Experten
SUPER POWER AI steht für die Konvergenz von hochmoderner Computerintelligenz und fortschrittlichen algorithmischen Handelstechnologien. Er wurde auf der robusten GPT-4o-Plattform entwickelt und integriert hochdimensionale neuronale Netzwerkarchitekturen, die sich in Echtzeit an die stochastische Dynamik der globalen Finanzmärkte anpassen können. Ein entscheidendes Merkmal dieses Expert Advisors ist die Implementierung der diskreten Fourier-Transformation innerhalb des proprietären ATFNet-Framewo
MilanoBTC
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
4.2 (5)
Experten
Milano BTC: Präziser Bitcoin-Handel im H1-Zeitrahmen Milano BTC ist ein leistungsstarker und disziplinierter Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit Bitcoin (BTCUSD) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Basierend auf jahrelang erprobten Methoden der technischen Analyse verzichtet Milano BTC auf ungetestete KI-Tricks und konzentriert sich stattdessen auf transparente, bewährte Strategien, die in volatilen Kryptomärkten für Beständigkeit sorgen. Die Handelslogik des EAs nutzt vol
Range bkt EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
Range-Bkt nutzt die Range-Breakout-Strategie, um potenzielle Renditen zu generieren, indem Ausbrüche auf der Grundlage von chartbasierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zusammen mit Kerzen- und Preisanalysen analysiert werden, um ein Markteinstiegssignal zu identifizieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist Range-Bkt das Richtige für Sie. Range-Bkt verwendet keine AI, Martingale oder Grid, es w
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
PipBandit Quantum Gold Scalper
Isaac Nhlapo
Experten
Dieser EA ist speziell für den Handel mit XAUUSD mit Präzision und Vertrauen gebaut. Es stellt sicher, dass Trades mit höchster Wahrscheinlichkeit eingegeben werden und hat awesome Risikomanagement-Tools im Ort. Testen Sie es, es ist ein einzigartiges Produkt auf dem Markt. Für den 1-Minuten-XAUUSD Chart, voreingestellt für 1 Minute Zeitrahmen. Bitte senden Sie mir eine Nachricht für jede Unterstützung. Empfehlungen und Anforderungen; Währungspaar: XAUUSD Zeitrahmen: M1 oder M5 Mindesteinlage: $
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
Gold Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Experten
GOLD MARKET SCALPER ist ein hybrider Scalping-Roboter für Hedge-Konten. Wenn Sie es mögen, wenn Ihr Roboter ständig handelt und Sie gleichzeitig das Gefühl haben, dass Sie die volle Kontrolle haben, dann ist dieser Roboter perfekt für Sie! Keine psychologische Erschöpfung mehr, wenn beim manuellen Handel nach der Handelseröffnung der Marktpreis in die entgegengesetzte Richtung geht und Sie die ständigen Drawdowns leid sind. Dieser Roboter handelt in beide Richtungen gleichzeitig und Sie werden
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Experten
Es ist ein Expert Advisor, der die berühmte Dave Landry-Strategie verwendet, die weithin verwendet wird, um Swing Trades in verschiedenen Arten von Märkten, Forex, B3, Indizes, Aktien und Kryptowährungen zu betreiben. Das Dave Landry Setup ist eines der bekanntesten Setups, die zugunsten des Trends arbeiten, gibt es eine Präferenz für die größeren H4, Daily, Weekly und Monthly Zeitrahmen, aufgrund seiner hohen Trefferquote, aber die TsuTrader Dave Landry Roboter ermöglicht eine vollständige An
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
MAO Trade X MT5 ist ein EA, der auf dem Moving Average Oscillator basiert. Parameter des Moving Average Oscillators wie FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift und SellValue können eingestellt werden. MAO Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch MAO Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
GOLD Stone
Ken Iijima
Experten
GOLD Stone EA - Die ultimative Trendfolgestrategie für Gold RABATT - Verpassen Sie es nicht! Ursprünglicher Preis: $800 → Jetzt: $150 LINE Signal Coming Soon! Atemberaubende Ergebnisse: 12x Rendite in 2 Jahren Ersteinzahlung: $10.000 Endsaldo: $122.532 Nettogewinn: $112.532 (+1.125%) Testzeitraum: Januar 2024 - Dezember 2025 (ca. 2 Jahre) Herausragende Leistungskennzahlen Kennzahl Ergebnis Bewertung Gewinnfaktor 19.48 Außergewöhnlich (1,5+ wird als gut angesehen) Sharpe-
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Willkommen in der Welt des Präzisionshandels! Der CrossPulse EA ist mit einer detaillierten Handelslogik ausgestattet, um Ihnen, dem Händler, ein dynamisches und anpassbares Werkzeug an die Hand zu geben. Mit einem Preis von nur $65 ist dieser EA für diejenigen gedacht, die ihre Handelsstrategien selbst verfeinern und optimieren möchten. Bitte beachten Sie, dass CrossPulse nicht voroptimiert ist - es ist so aufgebaut, dass es eine Grundlage für Ihre Optimierung bietet und Ihnen die volle Kontro
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Experten
SL Gold Scalper EA ist für den Handel mit dem Vermögenswert GOLD (XAUUSD) optimiert. Basierend auf der Analyse des Marktverhaltens eine Strategie, die Verlustgeschäfte minimiert, um die Martingale-Methode erfolgreich umzusetzen. Multi-Time-Frame-Analyse für einen höheren Prozentsatz von sicheren Einträge Vermeidung von Stop-Loss (SL) Jagd von den Marktmachern enthalten. Empfohlener Leitfaden des Expert Advisors ================================================ Eingabe-Einstellungen: MagicNumber
Heiken
Andriy Sydoruk
Experten
Heiken professional Expert Advisor folgt dem Markt teilweise mit dem i-Heiken_Ashi Indikator (siehe Screenshot). Bei jedem i-Heiken_Ashi-Signal wird eine Position in dessen Richtung eröffnet. Jede neu eröffnete Position wird automatisch von einem Stop Loss, Break Even, Trailing Stop und Take Profit begleitet. Um die Mittel effizient zu diversifizieren, wird empfohlen, den Mehrwährungsmodus zu verwenden, bei dem 10 Währungen ausgewählt werden, während das Risiko um das 10-fache reduziert wird. De
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
FIbonacci Robot Scalper
Gabriel Henrique Souza Gaya
Experten
Fibonacci Robot Scalper - Revolutionieren Sie Ihre Gewinne mit automatisierter Fibonacci-Analyse! Werbeinhalt: FIBO BREAK PRO - Der Handelsroboter, der die Weisheit von Fibonacci mit der Präzision der Automatisierung kombiniert! FIBO BREAK PRO ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der auf der Basis des 61,8% Fibonacci-Levels arbeitet und mehrere Trendfilter und fortschrittliche Risikoabsicherungen integriert. Er wurde für Trader entwickelt, die Konsistenz und Effizienz an den Märk
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension