Golden Hand

✔ Dynamischer ATR-Stopp + 61,8% Reverse Fibonacci

✔ EXKLUSIV für XAUUSD entwickelt

✔ Intelligentes Profit Trailing (sperrt den höchsten erreichten Gewinn)

✔ Anti-Range Filter + Multi-Timeframe Trend-Validierung

✔ Echter volatilitätsbasierter Stop, der sich in Echtzeit an Gold anpasst

🔥 WAS UNTERSCHEIDET DIESEN ROBOTER VON ALLEN ANDEREN GOLD-EAS?

Der Fimathe Gold M5 wurde speziell für den XAUUSD entwickelt, das volatilste und profitabelste Instrument auf dem Markt.

Während die meisten Roboter durch die explosiven Bewegungen des Goldes zerstört werden, verwendet der Fimathe Gold eine institutionelle Architektur, die kombiniert:

✔ ATR (14) × 4 - Ultra-smartes technisches Stop-Loss

Der Stop passt sich automatisch an die reale Volatilität des Goldes an:

Markt ruhig → SL zieht an

Markt explodiert → SL weitet sich

Es ist fast unmöglich, in übergroßen Verlustgeschäften stecken zu bleiben.

✔ Reverse Fibonacci 61.8% - Erweiterte strukturelle Absicherung

Der Roboter verfolgt die umgekehrten Fibonacci automatisch und verhindert, dass der Preis über die institutionelle Umkehrzone hinaus zurückgeht.

Dies ist genau die Art und Weise, wie Hedge-Fonds und Prop-Desks ihre Positionen schützen.

Der Roboter wählt immer den besten Stopp und vergleicht:

Technischer Stopp (ATR)

Struktureller Stopp (61,8% Fibonacci)

Das Ergebnis ist:

➡ Kleine und kontrollierte Verluste

➡ Drawdown drastisch reduziert

➡ Saubere, effiziente Ein- und Ausstiege

✔ Profit Trailing by Drawdown - Niemals große Gewinne zurückgeben

Der Roboter verfolgt den höchsten Gewinn, der während des Handels erreicht wurde.

Wenn der Markt X Dollar zurückgibt → wird die Position sofort geschlossen.

Dies ist das intelligenteste Trailing-System, das es gibt, denn es reagiert auf echtes Geld, nicht auf Indikatoren.

✔ Vollständiger Anti-Range Marktfilter

Gold vernichtet Roboter während der Konsolidierung.

Dieser EA erkennt und vermeidet flache Märkte mit:

Dynamischer ADX

Durchschnittliche ATR

HH-LL-Kanal-Analyse

Erkennung von echter Range-Kompression

Wenn sich Gold in einer Spanne befindet → wird es NICHT gehandelt.

✔ Multi-Timeframe-Validierung (M5 + H1)

Der EA geht nur dann in den Handel, wenn:

Der Haupttrend auf M5 eindeutig ist

Der Makrotrend auf H1 stimmt überein

Dies verbessert die Einstiegsqualität und die Gewinnrate drastisch.

✔ Sauberere Einstiege

✔ Klügere Ausstiege

✔ Professioneller technischer Stopp

✔ Außergewöhnlich niedriger Drawdown

✔ XAUUSD-optimierte Engine

✔ Schnell, präzise und aggressiv, wenn nötig

✔ Vollständiger Kapitalschutz

Dies ist kein "YouTube-Setup-Roboter".

Es handelt sich um eine institutionelle Logik, angepasst an Gold, den lukrativsten und gefährlichsten Vermögenswert für Kleinhändler.

XAUUSD-Händler

Händler, die Automatisierung mit institutioneller Intelligenz wünschen

Jeder, der mit großen Drawdowns zu kämpfen hat

Händler, die konsistente, strukturierte Ergebnisse wünschen

Jeder, der einen intelligenten Gewinnschutz wünscht

Händler, die einen EA suchen, der sich an den Markt anpasst

Weil er die 3 größten Probleme im XAUUSD-Handel vollständig löst:

Zu eng gesetzte Stopps (die meisten EAs scheitern hier) Trades, die zu großen Verlusten führen Keine echte Filterung der Volatilität

Fimathe Gold beseitigt all diese Schwächen.

🚀 S

Der Fimathe Gold M5 verändert Ihre XAUUSD-Performance mit Sicherheit, Präzision, Anpassungsfähigkeit und konstant höheren Gewinnen.