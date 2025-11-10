Real AI Assistant

⚡BEGRENZTES ANGEBOT - NUR FÜR 2 TAGE | 50% BLACK FRIDAY RABATT $640 -> $320

Ihr intelligenter Handelsassistent für den Devisenmarkt

Wir stellen Ihnen ein leistungsstarkes MetaTrader-Tool vor, das die Art und Weise, wie Sie handeln, revolutionieren wird. Dieser intelligente Assistent geht über herkömmliche Indikatoren hinaus und bietet eine umfassende, KI-gesteuerte Marktanalyse - damit Sie mit Klarheit und Vertrauen handeln können.


Was es tut

Dieses fortschrittliche Tool überwacht und analysiert kontinuierlich eine breite Palette von Marktdaten, um hochwertige Handelserkenntnisse zu liefern. Es liest zwischen den Zeilen der Finanznachrichten, scannt den Devisenmarkt und interpretiert globale Wirtschaftssignale, um Ihnen ein umfassendes Bild des aktuellen Handelsumfelds zu vermitteln.


Die wichtigsten Funktionen sind:

  • Analyse der Marktnachrichten: Verstehen Sie die tatsächlichen Auswirkungen der wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Nachrichten auf die Währungen.

  • Devisenkursüberwachung: Verfolgen Sie die Kursbewegungen der wichtigsten Währungspaare.

  • Währungsperformance-Übersicht: Identifizieren Sie die stärksten und schwächsten Währungen in Echtzeit.

  • Risiko-Sentiment-Erkennung: Analysieren Sie das Marktverhalten, um zu beurteilen, ob Sie ein Risiko eingehen oder nicht.

  • Einblicke in den Wirtschaftskalender: Bleiben Sie mit geplanten Ereignissen und erwarteten Marktreaktionen auf dem Laufenden.

  • Daten von Einzelhändlern: Erhalten Sie Einblicke in die Positionierung von Einzelhändlern, um konträre Chancen zu erkennen.

  • COT-Berichte: Greifen Sie auf die wöchentliche Positionierung institutioneller Händler zu, um die Markttendenz abzuschätzen.

  • Daten zum Anleihemarkt: Verfolgen Sie Renditen und Spreads, um makroökonomische Trends zu verstehen.

  • Technische Indikatoren: Analysieren Sie gleitende Durchschnitte, Trends und Preisbewegungen.

  • KI-gestützte Strategie-Engine: Lassen Sie künstliche Intelligenz all diese Daten interpretieren, um eine klare, umsetzbare Analyse zu erstellen.


Was es einzigartig macht

Das Herzstück dieses Tools ist ein intelligentes Entscheidungssystem. Mithilfe von Echtzeitdaten und KI-Algorithmen sagt es Ihnen nicht nur, was gerade passiert, sondern auch, was es für Ihre Geschäfte bedeutet. Egal, ob der Markt tendiert oder sich konsolidiert, ob es an der Zeit ist, zu handeln oder geduldig zu bleiben - der Assistent liefert personalisierte, situationsbezogene Empfehlungen.


Sie werden es wissen:

  • Ist dies ein guter Zeitpunkt zum Handeln?

  • Sollten Sie auf ein besseres Setup warten?

  • Wie ist die aktuelle Marktstimmung - bullish, bearish oder neutral?

  • Welche Währungspaare bieten die besten Chancen?


Entwickelt für seriöse Trader

Ganz gleich, ob Sie ein diskretionärer Händler sind oder systematische Strategien entwickeln, dieses Tool wird zu Ihrem zweiten Gehirn - es hilft Ihnen, das Rauschen zu durchbrechen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es zeigt Ihnen nicht nur Charts, sondern erzählt Ihnen die Geschichte hinter den Marktbewegungen und wie Sie darauf reagieren können.


Handeln Sie intelligenter, nicht härter

Mit diesem intelligenten MetaTrader-Assistenten verschaffen Sie sich einen echten Vorteil auf dem Markt. Treffen Sie fundierte Entscheidungen, steuern Sie das Risiko besser und erkennen Sie Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit - alles mit einem leistungsstarken, benutzerfreundlichen Tool.


Empfohlene Produkte
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Experten
AutoTraderEA Beschreibung Wie der Name schon sagt, ist dies ein Autotrading-Roboter. Er handelt auf dem H1-Zeitrahmen. Er sucht nach klaren Trades und ist sehr genau, nimmt aber trotzdem ein paar Trades pro Woche. Ansonsten werden Verluste durch einen StopLoss von 130 Pips minimiert, der geändert werden kann. AutoTrader gibt dem Benutzer die Möglichkeit zu wählen, ob das Handelsvolumen gleich bleibt oder sich direkt proportional zur Veränderung des Kontokapitals ändert. Der EA wurde nur auf dem
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
UsdJpy Pro
Yu Xin Pu
Experten
UsdJpy Pro Dies ist eine Pro-Version von UsdJpy EA X! https://www.mql5.com/ja/market/product/65377?source=Site +Profile+Seller Beachtung! Sobald Sie eine kostenlose Demo eines der vollständigen Produkte heruntergeladen haben, ändern Sie bitte die Tageszeit auf 0. Dies ist so wichtig, um diesen EA zu verwenden. Vielen Dank. WIE BENUTZT MAN 1.Download von mql5 market oder Sie können uns per E-Mail kontaktieren und das Produkt mit Paypal kaufen. 2.Stellen Sie den EA auf Ihr Konto ein. (Verwe
UsdJpy Pro 2
Yu Xin Pu
Experten
UsdJpy Pro Dies ist eine Pro-Version von UsdJpy EA X! https://www.mql5.com/ja/market/product/65377?source=Site +Profile+Seller Beachtung! Sobald Sie eine kostenlose Demo eines der vollständigen Produkte heruntergeladen haben, ändern Sie bitte die Tageszeit auf 0 . Dies ist so wichtig, um diesen EA zu verwenden. Vielen Dank. WIE BENUTZT MAN 1.Download von mql5 market oder Sie können uns per E-Mail kontaktieren und das Produkt mit Paypal kaufen. 2.Stellen Sie den EA auf Ihr Konto ein. (Verw
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
MACD Divergence Pro ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Forex-Handelsroboter, der entwickelt wurde, um MACD-Signale zu nutzen und Divergenzmuster zu erkennen, die häufig größeren Preisumkehrungen vorausgehen. Der EA platziert automatisch Kauf- und Verkaufstransaktionen , wenn: eine bärische Divergenz bei Markthochs erkannt wird Bullische Divergenz wird bei Markttiefs erkannt MACD-Crossover-Signale bestätigen potenzielle Einstiegspunkte Hauptmerkmale: Vollautomatischer Handel m
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Liebe Kollegin, lieber Kollege, wenn Sie auf der Suche nach einem sicheren Expert Advisor (EA)-Roboter sind, der Ihnen ein monatliches Gewinnziel von mindestens 5 % garantiert und sich durch Transparenz und Authentizität auszeichnet, schlage ich Ihnen folgendes vor
Reversal smart grid
Arjan Hazewinkel
Experten
Use our recommended broker:   https://icmarkets.com/?camp=61478 Zeitrahmen: M1 Basispaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: GBPNZD Reversal Smart Grid nutzt mehrere Zeitrahmenanalysen, um potenzielle Pullbacks im Markt zu erkennen. Diese Pullbacks haben ein großes Potenzial, große Gewinne zu erzielen. Wir steigen in diese Pullbacks auf dem niedrigsten Zeitrahmen ( M1 ) ein. Alle Backtests wurden über einen Zeitraum von mehr als 17 Jahren durchgeführt und zeigen stabile und langfristige
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
Turtle Breakout
Sang N Nguyen
Experten
BreakOut ist eine einfache, bekannte und leistungsstarke Handelsstrategie, die von vielen Händlern verwendet wird. Sie wurde in verschiedenen Märkten über viele Jahre hinweg mit einem soliden Gewinnergebnis getestet. Der Turtle BreakOut EA basiert auf den Trendfolgeregeln des EMA-Indikators. Er schützt das Kapital durch das Schließen von Aufträgen gemäß dem maximalen Verlust, den wir durch die Einstellung eines bestimmten Betrags oder eines Gleichgewichtsprozentsatzes zulassen Und er lässt die G
Trendline EA
Carlos Oliveira
4.5 (10)
Utilitys
Der FXTT Trendline EA für MT4 ist ein Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trades zu automatisieren, die auf Trendlinien basieren, die auf Ihren Charts eingezeichnet sind. Dieser EA verbessert die Standardfunktionen von MetaTrader, indem er es Ihnen ermöglicht, schwebende Aufträge direkt von Ihren Trendlinien aus zu setzen und Ihre Handelsstrategie mit Präzision und Automatisierung zu verbessern. Hauptmerkmale: Automatisierter Handel: Automatisiert den Handel auf Basis der von Ihnen gezeichn
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Schwerpunkt auf XAUUSD, und das die Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Es arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sin
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
Experten
EA speziell für das Währungspaar XAUUSD entwickelt. Es verwendet künstliche Intelligenz und komplexe mathematische Operationen, alles mit dem Ziel, so wenig Risiko wie möglich und konstanten Gewinn. Ich bin ein Elektroingenieur und ein Professor der Informatik, so dass alles mit mir ist auf das Maximum berechnet und es darf keine Fehler sein. Der EA liefert mathematisch aufbereitete Informationen mit dem Ziel, das Risiko so gering wie möglich zu halten, und wenn Sie wollen, können Sie das Lot er
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Crossover + RSI EA — Ein Sauberes, Zuverlässiges Trend-System, Das Einfach Funktioniert Sie suchen einen EA, der einfach, diszipliniert und effektiv ist – ohne unnötige Komplexität? Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die klare Trend-Einstiege, starke Bestätigungen und intelligentes Risikomanagement benötigen. Der MA Crossover + RSI EA kombiniert klassische Trendfolge mit Momentum-Bestätigung und liefert hochwertige Signale bei vollständiger Automatisierung. Warum Trader
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Handelsroboter für das Währungspaar EURCHF, der aber auch für den Handel mit anderen Währungspaaren konfiguriert werden kann. TURBO SCALPER PRO verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf dem MACD, dem parabolischen SAR und dem gleitenden Durchschnittsindikator basiert. Der Roboter arbeitet im vollautomatischen Modus, auf dem Zeitrahmen M1. Der Trader muss ihn nicht für den Handel einrichten. Öffnen Sie EURCHF und verbinden Sie TURBO SCALPER PRO nur mit EURCHF M1 u
Trader AI ecn
Tat Dat Nguyen
Experten
TRADER AI ECN Bevor Sie alle meine Produkte kaufen, seien Sie sich bitte der damit verbundenen Risiken bewusst: 1) Bitte glauben Sie nicht zu sehr an Backtesting-Ergebnisse. Niemand kann die Zukunft zu 100% vorhersagen. 2) Die beste Einstellung ist die Standardeinstellung, aber Sie können die beste Einstellung für jede spezielle Situation selbst finden. 3) Manchmal kann ein Konflikt des Marktes dazu führen, dass das Konto einen kurzen Zeitraum von Drawdown, Bitte machen Sie sich be
Trendline Trade Panel
Sugianto
5 (1)
Experten
Das Trendline-Trade-Panel wurde entwickelt, um das Trainieren von Forex-Handelsfähigkeiten im Backtester zu erleichtern und gleichzeitig den Live-Handel mit Trendlinien auf Knopfdruck zu ermöglichen. Dieses ea ist perfekt für Anfänger, die den manuellen Handel erlernen wollen, da alle seine Funktionen mit grundlegenden Werkzeugen für den Forex-Handel ausgestattet sind. Andere Verwendungsmöglichkeiten für Trendline Trade Panel: + Kann verwendet werden, um Verlustpositionen wiederherzustellen, di
The Magic Grabber
Matas Milevicius
Experten
Der Magische Greifer EA Empfehlen Sie das Paar EURUSD auf dem Zeitrahmen H1 mit Standardeinstellungen (nur die Risikoeinstellungen können geändert werden). Empfehlen Einzahlung von 100 EUR/USD/GBP. Empfehlen Broker mit Hebelwirkung von 1:100 bis 1:500. Hat der EA ein Stop-Level? JA :) TimeFilter Handel nach Zeit, True/False. StartHour Beginn des Handels ab x Stunden. StopHour Beendet den Handel um x Stunden. TradingLot Handelslosgröße (Wenn die Losgröße auf 0,00 gesetzt wird, beginnt EA mit der
TIO No Limits
Ihar Tsitou
5 (1)
Experten
TIO No Limits - Universeller Trading Advisor, der intelligente Eingaben nach Widerstands- und Unterstützungsniveaus sowie Geld-/Briefzonen verwendet. Er verwendet Volatilitätsfilter, Leverage-Filter, um die Eröffnung zusätzlicher Aufträge zu verwalten, und mehr als zehn Varianten von Formeln, um die Eingaben zu diversifizieren. Daher wird sich der Handel auf verschiedenen Konten nicht wesentlich unterscheiden. Der Expert Advisor handelt mit 18 Währungspaaren! Überwacht my.roboforex.com/de/copyfx
Wolfe
Ertac Hassan
3.67 (3)
Experten
Wolfe EA verwendet Indikatoren, um Aufträge einzugeben und zu beenden. Wolfe EA lässt Ihnen die Wahl, zu welchen Zeiten Sie Aufträge eröffnen möchten. Der EA arbeitet sowohl mit 4- als auch mit 5-stelligen Kursen. Wenn ein gegenteiliges Signal erscheint: Wenn eine offene Order im Gewinn ist, schließt der EA sie; wenn die offene Order im Verlust ist, öffnet der EA gegenteilige Orders. Der EA verfügt über eine Overlap-Order-Option, die ihm die Möglichkeit gibt, den Prozentsatz des Gewinns der letz
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
BF Climber
Pavel Zhuykov
Experten
BF Climber ist ein einfacher, aber effektiver Expert Advisor, der auf der Aufschlüsselung bestimmter Korridore basiert, die durchschnittlichen Kurswerte für einen bestimmten Zeitraum verwendet und sich an diese anpasst. Standardeinstellungen für EURUSD H4. Für andere Instrumente und Zeiträume ist eine Optimierung erforderlich. Parameter: Kaufen - Kauf aktivieren; Verkaufen - Verkaufen aktivieren ; Lots - Anfängliche Lotgröße; Risiko - Dynamisches Lot % (0 - deaktiviert); Buy TakeProfit - Zeitrau
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilitys
News Trader Pro ist ein einzigartiger Roboter, mit dem Sie die Nachrichten nach Ihrer vordefinierten Strategie handeln können. Er lädt jede Nachricht von mehreren beliebten Forex-Websites. Sie können eine beliebige Nachricht auswählen und die Strategie für den Handel mit dieser Nachricht voreinstellen, und dann wird News Trader Pro diese Nachricht mit der ausgewählten Strategie automatisch handeln, wenn die Nachricht kommt. Die Veröffentlichung von Nachrichten bietet die Möglichkeit, Pips zu gew
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT4 Aktualisiert 4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren, MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com/e
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
"RSI" bezieht sich in der Regel auf den Relative Strength Index, einen technischen Indikator, der auf den Finanzmärkten verwendet wird, um die Stärke oder Schwäche des Kurses eines Vermögenswertes zu analysieren. " Pending Grid" kann auf eine bestimmte Handelsstrategie hinweisen, die schwebende Aufträge mit Grid-Handelstechniken kombiniert. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) ist ein technischer Indikator, der beim Handel verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Vermögenswert überkauft oder ü
Two Kids
Natalya Sopina
Experten
Two Kids - Hochfrequenz-EA-Skalierer. Two Kids - verwendet nur zwei Standard-Indikatoren, um Signale für die Eröffnung zu erzeugen. Two Kids -Universell und einfach. Two Kids - handelt präzise und schnell. Two Kids - unabhängig von der TF. Two Kids - Funktioniert auf allen Währungspaaren. Two Kids - verwendet keine Martingale und kein Raster Two Kids - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Two Kids EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Hande
Strength and Weakness Trading EA
Quang Dung Pham
Utilitys
Dies ist ein voll automatisiertes Multi-Währungshandelssystem, das auf Preisaktionsanalyse, Algorithmus und Logikfunktionen basiert, um herauszufinden, was die stärkste Währung ist und was die schwächste Währung ist, und sich dann auf dieses Symbolpaar zu konzentrieren. Es ist kombiniert mit Breakout Trading Strategy und Loss Recovery Trading Funktion anstelle von Stop Loss. Dieser Expert Adviser kann Händlern auch einen Überblick über den gesamten Währungsmarkt in bestimmten Zeitrahmenreihen ge
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Das FFx Hidden Manager-Panel hilft Ihnen, Ihre Aufträge direkt im Chart zu verwalten. Darunter sind alle Funktionen beschrieben: TP, SL und TrailingStop sind ausgeblendet Jede Order hat ihre eigenen Linien im Chart Ziehen Sie eine beliebige Linie per Drag & Drop, um die TP/SL-Linie nach Ihrem Bedarf zu ändern Option zum automatischen Verschieben der SL-Linie bei Break-Even, wenn TP #1 erreicht wird Option zur Auswahl des TP/SL-Typs (nach Pips oder Preis) Option zur Auswahl des TrailingStop-Typs
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
FFx Risk Calculator hilft Ihnen, Ihre Handelsgröße, SL oder das Risiko direkt auf dem Chart zu berechnen. Alle Funktionen werden im Folgenden beschrieben: Option zur Auswahl des zu berechnenden Parameters: Risiko, Stop Loss oder Losgröße Das Panel zeigt an, ob die Lotgröße entsprechend der aktuellen freien Marge des Kontos erlaubt ist Schaltfläche zum Maximieren/Minimieren des Panels Ziehen und Ablegen des Panels an beliebiger Stelle auf dem Chart Wie wird es verwendet? Wählen Sie den Parameter,
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 9 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: 1. Beobachter-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 9 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen 2. Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der B
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilitys
Dieser Stacker EA wird: Automatisches Setzen des Stop Loss bei einer neuen Order Automatisch den Take Profit für eine neue Order festlegen Stapeln (oder öffnen von bis zu 4 zusätzlichen Aufträgen gleichzeitig), wenn ein neuer Auftrag platziert wird, der SL/TP kann für jeden Auftrag individuell voreingestellt werden. Bietet einen transparenten Ersatz für die standardmäßigen 1-Klick-Handelsschaltflächen in MetaTrader 4 (1-Klick funktioniert immer noch und SL/TP werden automatisch gesetzt, ebenso w
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilitys
Neue Möglichkeiten zur Analyse von Kryptowährungen im gewohnten MetaTrader 4. Zum Beispiel : Wir wählen das Symbol der Kryptowährung und fügen beliebige Indikatoren, Expert Advisors oder Skripte hinzu. Startup-Modus Ansicht der Kryptowährung; Datenerfassung. Fähigkeiten Arbeiten wie mit einem Standard-Währungsdiagramm; Automatische Aktualisierung der offenen Charts; Auswahl der einzelnen Kryptowährungen für die Aktualisierung; Auswahl der einzelnen Zeitrahmen für die Aktualisierung; Arbeit mit
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilitys
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die DiNapoli-Point-Trading-Methode und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilitys
Ein Risikomanager-Berater mit einem riesigen Arsenal an Optionen zum Schutz Ihrer Einlage. Für Anleger, die beschlossen haben, ihr Kapital in die treuhänderische Verwaltung zu überführen. Wenn der Händler keinen Zugang zu den Einstellungen hat - Nivellierung der Handelsrisiken. Und auch für Händler, die erkannt haben, dass sie eine Überwachung ihres Handels durch Dritte benötigen, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das System auf einem separaten V
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Utilitys
Grid Hero War Pad ist eine GRAFISCHE HANDELSVERSION des ursprünglichen Grid Hero EA, die für fortgeschrittene Händler entwickelt wurde, die Erfahrung mit dem Plotten ihrer eigenen Markteintritte haben. Es ist mit ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE Programmierung kodiert, die die Kraft des diskretionären Handels mit dem Grid Hero Algorithmus in Form einer grafischen Konsole mit einfacher Ausführung per Knopfdruck kombiniert. Es ermöglicht Ihnen die manuelle Ausführung von Geschäften mit Market Orders u
Open charts
Maksim Slovakov
Utilitys
Das Skript öffnet Charts für alle Instrumente im "Market Watch"-Fenster und kann eine Vorlage für alle Charts festlegen. Sie können auch alle im Mt4-Terminal geöffneten Charts löschen. Das Skript hat die folgenden Einstellungen: "Timeframe" standardmäßig M30; (Sie können Ihre eigenen setzen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). "Delay" standardmäßig "0"; (Verzögerung vor dem Öffnen des nächsten Charts in Millisekunden.) "Vorlage" standardmäßig "True"; (True=Vorlage auf Chart anwenden, false=ni
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Utilitys
Dieses Dienstprogramm zeichnet automatisch einen Trendkanal in das Preisdiagramm ein. Für das Zeitintervall zwischen dem angegebenen Datum und dem aktuellen Balken ist der gezeichnete Kanal nahezu optimal. Wenn Sie den Anfang des Kanals an einem weiter entfernten historischen Preisextremum platzieren, erhalten Sie eine Visualisierung eines längerfristigen Trends. Die Steigung des Kanals ist kein kontinuierlicher Wert, sondern nimmt einen der diskreten Werte an (im Format AxB, wobei A die Anzahl
NewsReady
Joel Protusada
Utilitys
NewsReady ist ein halbautomatischer Expert Advisor, der eine intelligente Straddle-Methode verwendet. Er muss in den Charts 2 bis 10 Minuten vor der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten eingestellt werden, die einen Einfluss auf die mit den Nachrichten verbundenen Währungen haben. Dann führt er schwebende Orders für die im Parameter "Zeitspanne" angegebene Anzahl von Minuten aus. Nach Ablauf der angegebenen Zeit wird der Handel eingestellt und alle schwebenden Aufträge werden entfernt. Wichtig
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilitys
Advanced Smart Renko und Heiken Ashi Candle Trader ist eine EINSATZLÖSUNG, die auf einem halb- bzw. vollautomatischen Multiwährungs-EA basiert, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den Handel auf der Grundlage ihrer Analyse oder im vollautomatischen Modus für Scalping, Trendhandel, Kerzenausbrüche und auch den automatisierten Nachrichtenhandel mit eingebauter Handelsverwaltungslösung eingeben können. Vorteile Kein Raster / Martingale Funktioniert auf klassischen Renko, Renko Heike
Binary expert
Dmitriy Konogorov
Utilitys
Experte für binäre Optionen auf mt4, er hat zwei eingebaute Indikatoren und viele verschiedene Einstellungen. Der Experte hat eine Ebene der Martingale, aber es wird empfohlen, es auf die Instrumente mit einer Ausbeute von 85 Prozent zu verwenden. es kann gleichzeitig auf einer Vielzahl von Währungsinstrumenten verwendet werden. Alle Einstellungen sind bereits vorgenommen worden, aber Sie können sie auch selbst konfigurieren. Währung für den Handel ist ein russischer Rubel. Gutes Trading für all
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
Utilitys
Dieses Programm wird durch einen Algorithmus erstellt, dessen Logik auf dem Handelsmarkt basiert. 1. Das Programm ist in der Lage, mit allen Währungen und Handelsartikeln zu arbeiten. 2. Take-Profit und Verlust werden grundsätzlich von EA-Programm behandelt Empfehlung: EUR_USD ist das bevorzugte Programm. Bitte verwenden Sie dieses Programm nur für MT4. LOT sollte abhängig von der eigenen Einlage verwaltet werden. Andernfalls wird ein hohes Risiko gefahren (z.B. 0.1~0.2 Lot wird empfohlen, we
Price Data Record into EXCEL per Tick Time
Hao Zhang
Utilitys
1. Erfassen Sie die Preisdaten für jede Tick-Transaktion. Inhalt der Datendatei: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Erzeugen Sie in der Zwischenzeit eine Kursdatendatei mit einem 1-Minuten-Zeitraum. Inhalt der 1min-Datendatei: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Speichern Sie alle Angebotsdat
Trade Control
Andrii Malakhov
Utilitys
Ein Risikomanagement-Dienstprogramm, das Ihre Einlage vor dem Totalverlust Ihres Geldes schützt. Wenn Sie ein Anleger sind und sich entschieden haben, Ihr Geld in die treuhänderische Verwaltung zu geben, brauchen Sie Trade Control. Auf diese Weise verstößt der Händler nicht gegen seine eigenen Risikomanagementregeln und verliert nicht Ihr gesamtes Geld. Zu diesem Zweck muss sich Trade Control auf Ihrem VPS befinden. Und der verwaltende Trader sollte keinen Zugriff auf die Einstellungen dieses Tr
L Hedger Scalper
Joel Protusada
Utilitys
L H E D G E R S C A L P E R Ein vollautomatischer Expert Advisor, der Counter-Trend Scalping, eine gemanagte Semi-Martingale-Strategie und Lock Hedging einsetzt, um ein komplettes Handelsschema von der Einstiegsanalyse über das risikokalkulierte Money Management bis zur Ausführung des Exit-Analyseplans auszuführen. V E R S C H I E D E N E N Sie können nur ein ECN-Konto verwenden. Sonst ist es eine Katastrophe. Sie können nur das Währungspaar GBPJPY verwenden. Eröffnen Sie n
PyramidExpert
Joel Protusada
Utilitys
P Y R A M I D E X P E R T Dieses Forex-Utility ist ein komplexes Exit-Strategie- und Order-Management-Tool, das vier Handelsmethoden ausführt: Scalping, Pyramid Style, Hedging und Scaling-Methode, um Trades mit Gewinn zu schließen. V E R Y I M P O R T A N T Dies ist kein eigenständiger Expert Advisor. Verwenden Sie ihn mit Ihrer eigenen volatilitätsbasierten Strategie. Sobald Sie das Währungspaar gefunden haben, mit dem Sie handeln möchten, können Sie dieses Tool einfach an
GerFX EA Protection Filter
Exler Consulting GmbH
Utilitys
Der EA Protection Filter (MT5-Version hier ) bietet einen Nachrichtenfilter sowie einen Börsencrash-Filter, der in Kombination mit anderen EAs verwendet werden kann. Damit dient er als zusätzliche Schutzschicht für andere EAs, die solche Filter anbieten. Bei Backtest-Analysen meiner eigenen Nachtskalierer, die bereits einen Börsencrash-Filter verwenden, habe ich festgestellt, dass der historische Drawdown, insbesondere in Börsencrash-Phasen wie 2007-2008, durch die Verwendung eines solchen Filte
FiboPlusWaves
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A. Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzuge
Split Lot
Ting Fung Ku
Utilitys
Überwachen Sie den gleitenden Gewinn von Geschäften und schließen Sie die Hälfte der Losgröße, wenn der Gewinn das Ziel erreicht. Sie können entweder alle Trades des gesamten Kontos oder eine bestimmte magische Zahl überwachen. Sie können Slippage und Spread-Toleranz einstellen. Sie können Wiederholungszeiten und Schlafsekunden einstellen, wenn eine Split-Order abgelehnt wurde. Kann maximale Split-Order-Zeiten einstellen. Kann Trades nach dem Split schließen, wenn der gleitende Gewinn sinkt und
Rocket Tool
AppTechGo
Utilitys
Eine Rakete ( von italienisch : rocchetto , wörtl. 'Spule') [nb 1] [1] ist ein Projektil , das Raumfahrzeuge , Flugzeuge oder andere Fahrzeuge nutzen , um von einem Raketentriebwerk Schub zu erhalten. Der Auspuff eines Raketentriebwerks wird vollständig aus dem in der Rakete befindlichen Treibstoff gebildet. [ 2] Raketentriebwerke funktionieren durch Aktion und Reaktion und treiben Raketen vorwärts, indem sie ihre Abgase mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung ausstoßen, und k
ParabolicCCI
Evgeny Vlasov
Utilitys
Das Programm arbeitet mit einer Kombination aus zwei Indikatoren. Set_Lot = 0.01 - Wert des Lotvolumens Set_TP = 100 - Wert des Take Profit in Punkten Set_SL = 100 - Stop-Loss-Wert in Pips Up_Limit_CCI = 100 - obere Grenze des CCI Down_Limit_CCI = -100 - untere Grenze des CCI Delta_CCI = 25 - CCI-Abweichung von der ersten Kerze Set_Time_Frame_CCI = 15 - Zeitrahmenwert für die CCI-Berechnung Set_Period_CCI = 14 - Periodenwert für die CCI-Berechnung Set_Price_CCI = 0 - Art des Preises für die CCI-
TsTriangularHedge
Salvatore Labriola
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm können Sie offene Positionen auf dem Devisenmarkt eröffnen, überwachen und verwalten, und zwar nur für Instrumente, bei denen es möglich ist, Dreiecksgeschäfte zu erstellen, oder für Instrumente, die im Zähler oder Nenner dieselbe Währung haben: z.B.: EURSUSD --- GBPUSD --- EURGBP Die Hilfe der operativen Linien und die wertvollen Informationen auf dem Panel erlauben dem Händler, die Geschäfte leichter zu verwalten. Empfohlen für Anfänger und erfahrene Trader. Externe
The Phoenix Program EA
Gregory Sajous
Utilitys
BITTE BEACHTEN SIE: Die "AUTO"-Funktion des EA ist noch NICHT aktiviert worden . Sie befindet sich noch in der Testphase. Sobald sie verfügbar ist, erhalten die Kunden ein kostenloses Upgrade auf EA 2.0 Auch .... BITTE befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, damit die Funktionen ordnungsgemäß funktionieren. Einführung: Das Phoenix-Projekt (EA) Unser Expert Advisor ist sowohl raffiniert als auch praktisch. Er ist darauf ausgerichtet, den Händlern zu helfen, sich ständig ihres Risikos pro Ha
MT4 Reinvented
Francis Bouchard
Utilitys
Willkommen Jungs! Ich biete euch dieses MT4 Projekt an, an dem ich die letzten 2 Jahre gearbeitet habe (ungefähr über 900h Arbeit...). Dies ist ein komplettes Tool, das die Art und Weise, wie Sie MT4 sehen, verändern wird, denn ich habe es fast komplett neu codiert! Es bietet Ihnen eine solide Basis für Risikomanagement, Auftragspositionierung, Hedging, Kontoerhaltung und Journaling. Ich wollte ein All-in-One-Panel, das sowohl Scalping als auch Swing-Trading abdeckt und für jeden Händlertyp
PropFirm TradeAssit
Ka Shing Law
Utilitys
Dieser EA wurde auf verschiedenen Prop-Firmen getestet, einschließlich FTMO, MFF, TFF, Funding Next und E8. Der Hauptfokus dieses EAs ist es, Ihnen Risikomanagement und Handelsmanagement zu bieten. Er kann die Losgröße für Sie in jedem Markt berechnen, um sicherzustellen, dass Sie ein festes %-Risiko pro Handel eingehen. Er verfügt über eine teilweise geschlossene und eine gleichmäßige Bremslinie, die Sie auf dem Bildschirm platzieren können. Wenn die Linie getroffen wird, wird der EA die Positi
Assassin Trading Assistant
Anthony Donald Dickenson Jr
Utilitys
Der EA dient als Assistent für Trader in der Trading Masters Gruppe. Der EA hilft bei der Identifizierung von Setups, wenn sie mit den in der Trading Masters Gruppe skizzierten Strategien handeln. Der EA wurde entwickelt und ist für die Nutzung durch Community-Mitglieder gedacht, die die Konzepte verstehen und Unterstützung bei der Navigation von Handels-Setups wünschen. Es wird empfohlen, zunächst die in der Trading Masters Gruppe vorgestellten Konzepte zu verstehen, bevor dieser EA gekauft wir
Trading Way Panel
Maksim Kheigetian
Utilitys
Dieses Panel wurde erstellt, um Tradern, sowohl Anfängern als auch Profis, beim Trading zu helfen. Hauptfunktionen: Signale über potenzielle Marktumkehrungen in allen Zeitrahmen Benachrichtigung 5 Minuten vor Pressemitteilung Benachrichtigung über den Schnittpunkt der Handelssitzungen in 5 Minuten Sendet Benachrichtigungen an E-Mail, Telefon oder Terminal Berechnet für jedes Instrument Widerstands- und Unterstützungslinien während des Tages Ermöglicht keine Überschreitung der Risiken auf je
Weitere Produkte dieses Autors
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Gold Extractor
Sara Sabaghi
4.29 (41)
Experten
Kurz über Gold/XAUUSD Gold gilt seit Jahrtausenden als kostbares Gut, und der Goldpreis wird auf den Finanzmärkten auf der ganzen Welt weitgehend verfolgt. Im Forex-Bereich verwenden Hedge-Fonds und große Kinder ständig Gold, um ihren Korb gegen das Marktrisiko abzusichern. und sie benutzen dieses Gold als Absicherung. Aus diesem Grund hält Gold seinen Wert gut und macht es zu einem zuverlässigen sicheren Hafen wie die Risk-on- und Risk-off-Stimmung. Wenn der USD-Dollar an Kraft gewinnt, verka
Super Trend pro
Sara Sabaghi
4.2 (5)
Indikatoren
Super Trend Pro Es ist einfach. Wie Sie im Produktbild sehen, können Sie herausfinden, wie es funktioniert. Wir verwenden mehrere MA und verwenden Statistik und Wahrscheinlichkeit innerhalb des Codes, um schöne, große und reine Trend-Erkennung zu zeichnen. Mögen Sie es? Ja, mir auch Hier, Super-Trend-Profi mit 100% non-repainting Indikator Die Eingabeparameter sind klar und einfach. Eingaben Periode 1 --------------------------->>>> Verwendung für mathematische Berechnungen Periode 2 ----------
FREE
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitys
Was ist das? Stellen Sie sich vor, Sie können alle Aufträge/Positionsinformationen an Ihren Telegrammkanal oder Ihre Gruppe senden, um Ihre Community oder VIP-Signale auf Telegramm zu erstellen. Position Info bedeutet, dass dieser EA alle Ihre neuen Positionen offen Details (Open Preis, Open Zeit, Position Typ, Position Symbol und Volumen), Positionen Änderungen (SL oder TP Modifizieren oder ausstehende Preisänderungen) und Position schließen (Close Preis, Gewinn oder Verlust, Position Dauer Ze
Trade Copier Local
Sara Sabaghi
4.43 (14)
Utilitys
Dieses Tool ist der einfachste Trade Copier, der Ihren lokalen PC zum Speichern Ihrer Positionsliste verwendet. Schnell, einfach Wir haben keine komplizierten Dateien. Nur dieser EA, mit 2 Modi. Master-Modus zum Speichern Ihrer Positionen Und Client-Modus, um alle Positionen vom lokalen Speicher zu kopieren. Seine kostenlose Tools, für unbegrenzte Nutzung, und unbegrenzte Metatrader und unbegrenzte Kontonummer. Genießen Sie Eingaben: Modus > Zur Auswahl des Kopiermodus. Master Store Ihre Positi
FREE
Session Map
Sara Sabaghi
Indikatoren
Ziwox World Map Session Indicator für MetaTrader 4 Bringen Sie das Bewusstsein für den globalen Markt direkt auf Ihre Charts! Unser World Map Session Indicator zeigt eine Weltkarte in Echtzeit als Hintergrund Ihres MT4-Charts an – perfekt synchronisiert mit der aktuellen Handelssitzung. Hauptfunktionen: Live-Sitzungssynchronisation : Sehen Sie genau, wo Sie sich in der globalen Zeitleiste befinden; die aktuelle Kerze ist auf ihrer Position auf der Weltkarte markiert. Synchronisationsmodus umscha
FREE
Flow Trend
Sara Sabaghi
4.75 (4)
Indikatoren
Fluss-Trend Flow Trend wurde entwickelt, um den Markttrend mit einer speziellen Berechnung und einer Kombination aus Bolinger-Band und statistischer gleitender Periode zu erkennen, um den Markttrend ohne Frequenzwechsel und Fehler zu erkennen. Dieser Indikator ist mit einfachen Parametern entworfen, um schnell und einfach und hilfreiche Werkzeuge zu verwenden, um in einer reinen Richtung zu handeln und setzen Sie Ihre SL/TP mit diesem Indikator Cloud-System.
FREE
Order Squeeze
Sara Sabaghi
5 (1)
Indikatoren
Squeeze bestellen Diese Niveaus werden für den niedrigsten Zeitrahmen mit Kerzenangaben berechnet. Ind berechnet die Menge der Marktticks, das Volumen pro Tick und die Orders pro Kerze. Mit diesen statistischen Daten können Sie die wichtigen Preisniveaus ermitteln, die Angebot und Nachfrage auf dem Markt für Verkäufer und Käufer attraktiv machen. Institute und Banken handeln mit großen Auftragspositionen und brauchen viele Verkäufer für ihre Käufe oder viele Käufer, wenn sie einen Vermögenswert
Ziwox COT report
Sara Sabaghi
5 (1)
Utilitys
Was ist der Commitment of Traders (COT)? Der Commitment of Traders (COT)-Bericht ist eine wöchentliche Veröffentlichung der Nettopositionen auf dem Terminmarkt, die freitags von der CFTC-Kommission herausgegeben wird. Er gibt einen Überblick über das Engagement der Händler, die in kommerzielle Händler, Spekulanten (nicht kommerzielle Händler) und nicht meldepflichtige Händler unterteilt werden. Wir verwenden diesen Bericht, um die Dynamik des Marktes zu verstehen. Das Engagement der kommerziell
FREE
Trend Scalp Pro
Sara Sabaghi
3.11 (19)
Experten
Kurz Viele Händler trauen Robotern nicht... sie benutzen nur die technische Analyse und machen manuelle Aufträge. Was passiert also, wenn diese technische Analyse, um die beste Entscheidung zu treffen, AUTOMATISCH funktioniert! Ja . Wir tun das. Was ist das? der Trend Scalp Pro Trend Scalp Pro ist von 10 Jahren Erfahrung und Forschung auf Tausende von Strategien erreicht, Durch die Kombination von ihnen zu machen Real Smart Robot. TSP ist ein EA, der die verschiedenen Ind innerhalb des EA und
Night Theft
Sara Sabaghi
4 (3)
Experten
Was ist Nachtdiebstahl? Wenn der Markt in der Ruhe der Nacht ist, wenn alle Banken, alle Marktakteure in einem schönen Schlaf sind, arbeiten wir gerade in dieser Zeit. WIR VERWENDEN eine Menge statistischer Analysen und Super Smart Trend Catcher, um den Trend zu erkennen und den Preis in der Nacht zu stehlen Wir handeln in speziellen Stunden von GMT | 20 PM bis 2 AM Wir verwenden Intelligent Smart Algorithmus, um Verlustaufträge in Gewinnaufträge umzuwandeln. Testen Sie EA auf Backtesting, sehen
Trade List
Sara Sabaghi
Utilitys
ZIWOX HANDELSLISTE Beschreibung: Fühlen Sie sich müde mit Ihrem kleinen Bildschirm? und Sie müssen Ihre Handelsliste Registerkarte zu schließen, um eine größere Perspektive des Charts haben? Benötigen Sie eine bessere Verwaltung Ihrer Handelsliste, wie z.B. Gewinnrate, Risiko/Ertrags-Verhältnis? Es handelt sich um ein einfaches, aber nützliches Tool, das Ihre Handelsliste, aktiven Positionen, offenen Positionen und ausstehenden Aufträge in einem übersichtlichen Diagramm zusammenfasst, das mit r
Live Orderbook
Sara Sabaghi
Utilitys
Live OrderBook, ein weiteres High-Level-Tool von Ziwox Orderbuch Ein Orderbuch ist eine elektronische Liste von Kauf- und Verkaufsaufträgen für einen bestimmten Vermögenswert, geordnet nach Preisniveau. Es liefert Echtzeitdaten zur Markttiefe und zeigt die Anzahl der ausstehenden Aufträge sowie die spezifischen Niveaus, auf denen sie ihre Stop-Loss- und Take-Profits gesetzt haben . Dieses Tool ist für Händler von entscheidender Bedeutung, da es ihnen hilft, die Angebots- und Nachfragedynamik des
Global Economy
Sara Sabaghi
Utilitys
Ziwox Global Economy Tools Was sind die Ziwox Global Economy Tools? Das Ziwox Global Economy Tool ist eine umfassende Lösung für Devisenhändler, die historische Wirtschaftsdaten und Index-Charts für die wichtigsten Länder im globalen Handel bereitstellt. Dieses Tool wurde entwickelt, um Handelsentscheidungen zu verbessern, und ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff, die Analyse und Visualisierung wichtiger Wirtschaftsindikatoren aus Ländern wie der EU, den USA, GB, CA, AU, NZ, JP, CH, CN, IT, DE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension