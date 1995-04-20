Gold Seasonality Pro

**Nombre del producto:** Oro Estacionalidad Pro (Auto Fibonacci)

** Titular:** Automatizar el "dinero inteligente" Estrategia estacional para el oro (XAUUSD).

**Overview** Deja de adivinar donde el oro se invertirá. La historia muestra que **Marzo** y **Octubre** son los dos meses más poderosos para los cambios de tendencia institucionales.

**Gold Seasonality Pro** busca automáticamente estos meses clave, analiza la presión de compra o venta, y dibuja los niveles exactos de Fibonacci "Sweet Spot" para usted. Convierte 45 años de datos estadísticos en una configuración de trading sencilla y procesable.


**Características principales

1. **Detección inteligente de la presión:**

* El indicador analiza cómo se cierran las velas de marzo y octubre.

* **Cierre alcista:** Dibuja automáticamente un **Soporte Fibonacci** (Buy Setup).

* Cierre bajista: dibuja automáticamente una Fibonacci de resistencia (configuración de venta).

2. **Niveles de entrada de precisión:

** Sólo muestra los niveles que importan para esta estrategia, manteniendo su gráfico limpio:

* **61.8% & 78.6%:** La "Zona Dorada" para entradas.

**0.0%:** Su objetivo de Take Profit.

* **100.0%:** Su Nivel de Invalidez/Stop.

3. **Visualización del precio en vivo:

** No es necesario utilizar un retículo. El indicador muestra el **precio exacto** justo al lado de los niveles de Fibonacci (por ejemplo, *61,8% @ 2350,50*), lo que facilita el establecimiento de órdenes pendientes.

4. **Enfoque del año en curso:

**Diseñado para operadores activos. El indicador elimina automáticamente los datos antiguos de años anteriores, garantizando que su gráfico esté siempre limpio y centrado en la oportunidad de mercado actual.

**Cómo operar**

1. Espere a que el indicador dibuje las líneas de Fibonacci (Automático después del cierre de marzo/octubre).

2. 2. **Entrada:** Coloque órdenes Limitadas o espere a la acción del precio en los niveles de **61,8%** o **78,6%** de retroceso.

3. 3. **Objetivo:** Apunte al nivel del **0,0%** (el máximo/mínimo anterior).

4. **Parada:** Por debajo/por encima del nivel del **100,0%**.

**Parámetros

* **Panel de información:** Mostrar/Ocultar el panel de información estadística.

* Colores:Colores totalmente personalizables para configuraciones alcistas/bajistas y texto.

* **No repintado:** La lógica se basa en velas mensuales estrictamente cerradas.


**Exclusivo para XAUUSD (Oro)** Simple. Estadístico. Eficaz. Descargue hoy y opere con la ventaja estacional.









