NeoBull Predictive Ranges 是专为 MetaTrader 5 设计的综合技术分析系统。它将先进的波动率计算与基于成交量的趋势分析结合在一个指标中。该工具旨在为交易者提供关于市场结构和订单流的精确信息。

我向社区免费提供这一专业工具。

概念与灵感 该策略基础及特定指标（Predictive Ranges & Volumatic VIDYA）的组合基于 YouTube 频道 TradingWerkstatt 的分析。其逻辑已被精确移植到 MetaTrader 5，并在技术上进行了优化。

功能与技术细节：

Predictive Ranges (动态波动率通道) 该指标在图表上投射自适应的支撑和阻力区域。计算基于 RMA 平滑的平均真实波幅 (ATR)。与传统布林带不同，这些通道能适应当前的市场速度，为潜在的反转点或突破目标提供可靠的参考。 Volumatic VIDYA (趋势与成交量引擎) 指标的核心是一个改进的变量指数动态平均线 (VIDYA)，由钱德动量摆动指标 (CMO) 控制。此外，算法还分析整个现有趋势的累积买入和卖出量。 趋势验证： 信号线根据资金流改变颜色。绿色表示具有显著买入量的上升趋势，红色表示具有显著卖出量的下降趋势。 实时仪表板 信息面板实时显示真实的成交量差值 (Volume Delta)（买家与卖家对比）。 高保真渲染 指标使用专门的“分割线”方法清晰地分离趋势变化。这防止了 MetaTrader 中常见的垂直伪影，确保图表清晰专业。

交易策略 (最佳实践)

虽然该指标在所有时间周期上均可运行，但该策略专门针对 M15 (15分钟图表) 进行了优化，以获得最佳效果。