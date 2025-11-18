NeoBull Predictive Ranges
- 指标
- Marco Scherer
- 版本: 2.30
NeoBull Predictive Ranges 是专为 MetaTrader 5 设计的综合技术分析系统。它将先进的波动率计算与基于成交量的趋势分析结合在一个指标中。该工具旨在为交易者提供关于市场结构和订单流的精确信息。
我向社区免费提供这一专业工具。
概念与灵感 该策略基础及特定指标（Predictive Ranges & Volumatic VIDYA）的组合基于 YouTube 频道 TradingWerkstatt 的分析。其逻辑已被精确移植到 MetaTrader 5，并在技术上进行了优化。
功能与技术细节：
-
Predictive Ranges (动态波动率通道) 该指标在图表上投射自适应的支撑和阻力区域。计算基于 RMA 平滑的平均真实波幅 (ATR)。与传统布林带不同，这些通道能适应当前的市场速度，为潜在的反转点或突破目标提供可靠的参考。
-
Volumatic VIDYA (趋势与成交量引擎) 指标的核心是一个改进的变量指数动态平均线 (VIDYA)，由钱德动量摆动指标 (CMO) 控制。此外，算法还分析整个现有趋势的累积买入和卖出量。
-
趋势验证： 信号线根据资金流改变颜色。绿色表示具有显著买入量的上升趋势，红色表示具有显著卖出量的下降趋势。
-
-
实时仪表板 信息面板实时显示真实的成交量差值 (Volume Delta)（买家与卖家对比）。
-
高保真渲染 指标使用专门的“分割线”方法清晰地分离趋势变化。这防止了 MetaTrader 中常见的垂直伪影，确保图表清晰专业。
交易策略 (最佳实践)
虽然该指标在所有时间周期上均可运行，但该策略专门针对 M15 (15分钟图表) 进行了优化，以获得最佳效果。
-
入场： 利用彩色趋势线确定市场方向。确认为成交量差值超过 30%。
-
出场： 利用外部 Predictive Ranges 作为动态止盈目标。
-
风险管理： 中线或对侧通道带可作为止损参考。
-
无重绘： 指标精确计算历史数据，绝不重绘 (No Repaint)。
Auch hier kann ich nur schreiben, dass dieser Indikator wunderbar funktioniert und ich mich sehr freuen würde wenn Marco einen für Android erstellt. Vielen Dank