Predective Ranges

NeoBull Predictive Ranges – Gelişmiş Volatilite ve Hacim Sistemi

Description: NeoBull Predictive Ranges, MetaTrader 5 için kapsamlı bir teknik analiz sistemidir. Gelişmiş volatilite hesaplamalarını hacim tabanlı trend analizi ile tek bir göstergede birleştirir. Bu araç, yatırımcılara piyasa yapısı ve emir akışı (Order Flow) hakkında kesin bilgiler sunmak için tasarlanmıştır.

Bu profesyonel aracı topluluğa ücretsiz olarak sunuyorum.

Özellikler ve Teknik Detaylar:

  1. Predictive Ranges (Dinamik Volatilite Kanalları) Gösterge, grafik üzerine adaptif destek ve direnç bölgeleri yansıtır. Hesaplama, RMA ile düzeltilmiş Average True Range (ATR) tabanlıdır. Bu kanallar mevcut piyasa hızına uyum sağlar.

  2. Volumatic VIDYA (Trend ve Hacim Motoru) Göstergenin kalbi, değiştirilmiş bir Variable Index Dynamic Average (VIDYA) olup Chande Momentum Osilatörü (CMO) tarafından kontrol edilir.

    • Trend Doğrulama: Sinyal çizgisi hacim akışına göre renk değiştirir. Yeşil, önemli alım hacmi olan bir yükseliş trendini; Kırmızı, satış baskısı olan bir düşüş trendini işaret eder.

  3. Hacim Paneli (Dashboard) Gerçek zamanlı olarak hacim deltasını (alıcılar vs. satıcılar) gösterir.

  4. Yüksek Kaliteli Görünüm Trend değişikliklerini temiz bir şekilde ayırmak için özel bir yöntem kullanır (Repaint yapmaz).

İşlem Stratejisi:

Strateji, en iyi sonuçlar için M15 (15 dakikalık) grafik için optimize edilmiştir.

  • Giriş: Piyasa yönünü belirlemek için renkli trend çizgisini kullanın. Onay için panelde %30'un üzerinde bir hacim deltası arayın.

  • Çıkış: Dış bantları dinamik Kar Al (Take Profit) hedefleri olarak kullanın.

  • Stop Loss: Orta çizgi veya karşı bant referans olarak kullanılır.


