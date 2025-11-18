NeoBull Predictive Ranges — это комплексная система технического анализа для MetaTrader 5. Индикатор объединяет продвинутые расчеты волатильности с объемным анализом тренда. Этот инструмент разработан для предоставления трейдерам точной информации о структуре рынка и потоке ордеров (Order Flow).

Я предоставляю этот профессиональный инструмент сообществу бесплатно.

Концепция и идея Стратегическая основа и комбинация индикаторов (Predictive Ranges и Volumatic VIDYA) базируются на анализе YouTube-канала TradingWerkstatt. Логика была точно перенесена в MetaTrader 5, технически оптимизирована и дополнена движком высокоточной визуализации.

Функции и технические детали:

Predictive Ranges (Динамические каналы волатильности) Индикатор проецирует адаптивные зоны поддержки и сопротивления на график. Расчет основан на сглаженном RMA Average True Range (ATR). В отличие от стандартных полос, эти каналы адаптируются к текущей скорости рынка, предлагая надежные ориентиры для разворотов или пробоев. Volumatic VIDYA (Движок тренда и объема) Основой индикатора является модифицированный Variable Index Dynamic Average (VIDYA), управляемый осциллятором импульса Чанде (CMO). Алгоритм дополнительно анализирует кумулятивный объем покупок и продаж для текущего тренда. Валидация тренда: Сигнальная линия меняет цвет в зависимости от потока объемов. Зеленый цвет сигнализирует о восходящем тренде с преобладанием покупок, красный — о нисходящем тренде с давлением продавцов. Панель объемов (Dashboard) Информационная панель показывает реальную дельту объемов (покупатели против продавцов) в режиме реального времени. High-Fidelity Rendering Индикатор использует метод "Split-Line" для чистого разделения смены тренда. Это предотвращает вертикальные артефакты, типичные для MetaTrader, обеспечивая профессиональный вид графика.

Торговая стратегия Хотя индикатор работает на всех таймфреймах, стратегия оптимизирована специально для M15 (15-минутный график).