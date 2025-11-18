NeoBull Predictive Ranges

5

NeoBull Predictive Ranges — это комплексная система технического анализа для MetaTrader 5. Индикатор объединяет продвинутые расчеты волатильности с объемным анализом тренда. Этот инструмент разработан для предоставления трейдерам точной информации о структуре рынка и потоке ордеров (Order Flow).

Я предоставляю этот профессиональный инструмент сообществу бесплатно.

Концепция и идея Стратегическая основа и комбинация индикаторов (Predictive Ranges и Volumatic VIDYA) базируются на анализе YouTube-канала TradingWerkstatt. Логика была точно перенесена в MetaTrader 5, технически оптимизирована и дополнена движком высокоточной визуализации.

Функции и технические детали:

  1. Predictive Ranges (Динамические каналы волатильности) Индикатор проецирует адаптивные зоны поддержки и сопротивления на график. Расчет основан на сглаженном RMA Average True Range (ATR). В отличие от стандартных полос, эти каналы адаптируются к текущей скорости рынка, предлагая надежные ориентиры для разворотов или пробоев.

  2. Volumatic VIDYA (Движок тренда и объема) Основой индикатора является модифицированный Variable Index Dynamic Average (VIDYA), управляемый осциллятором импульса Чанде (CMO). Алгоритм дополнительно анализирует кумулятивный объем покупок и продаж для текущего тренда.

    • Валидация тренда: Сигнальная линия меняет цвет в зависимости от потока объемов. Зеленый цвет сигнализирует о восходящем тренде с преобладанием покупок, красный — о нисходящем тренде с давлением продавцов.

  3. Панель объемов (Dashboard) Информационная панель показывает реальную дельту объемов (покупатели против продавцов) в режиме реального времени.

  4. High-Fidelity Rendering Индикатор использует метод "Split-Line" для чистого разделения смены тренда. Это предотвращает вертикальные артефакты, типичные для MetaTrader, обеспечивая профессиональный вид графика.

Торговая стратегия Хотя индикатор работает на всех таймфреймах, стратегия оптимизирована специально для M15 (15-минутный график).

  • Вход: Используйте цветную линию тренда для определения направления. Для подтверждения следите за дельтой объема более 30%.

  • Выход: Используйте внешние границы каналов как динамические цели (Take Profit).

  • Стоп-лосс: Центральная линия или противоположная граница служат ориентиром для стоп-лосса.

  • Без перерисовки: Индикатор не перерисовывает исторические данные (No Repaint).


Steve McAndrews
27
Steve McAndrews 2025.12.22 10:04 
 

Auch hier kann ich nur schreiben, dass dieser Indikator wunderbar funktioniert und ich mich sehr freuen würde wenn Marco einen für Android erstellt. Vielen Dank

Marco Scherer
1678
Ответ разработчика Marco Scherer 2025.12.22 10:06
Danke für das Feedback, sobald MT5/4 mal mehr richtung app Funktionen geht werde ich ich sicherschauen was ich machen kann.
Ответ на отзыв