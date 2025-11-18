Predective Ranges
- Indicatori
- Marco Scherer
- Versione: 2.30
NeoBull Predictive Ranges è un sistema completo di analisi tecnica per MetaTrader 5. Combina calcoli avanzati di volatilità con un'analisi dei trend basata sui volumi. Questo strumento è stato progettato per fornire ai trader informazioni precise sulla struttura del mercato e sull'Order Flow.
Offro questo strumento professionale gratuitamente alla community.
Dettagli Tecnici:
-
Predictive Ranges: L'indicatore proietta zone di supporto e resistenza adattive basate sull'ATR.
-
Volumatic VIDYA: Il cuore dell'indicatore è un Variable Index Dynamic Average (VIDYA) modificato. La linea del segnale cambia colore in base al flusso dei volumi (Verde = acquisto, Rosso = vendita).
-
Dashboard: Mostra il delta dei volumi reale in tempo reale.
-
Nessun Repainting: L'indicatore non ridisegna i dati storici.
Strategia: Ottimizzata esplicitamente per il grafico M15 (15 minuti).
-
Ingresso: Utilizzare la linea di tendenza colorata e confermare con un delta di volume superiore al 30%.
-
Uscita: Utilizzare le bande esterne come target di profitto.