Predective Ranges

NeoBull Predictive Ranges è un sistema completo di analisi tecnica per MetaTrader 5. Combina calcoli avanzati di volatilità con un'analisi dei trend basata sui volumi. Questo strumento è stato progettato per fornire ai trader informazioni precise sulla struttura del mercato e sull'Order Flow.

Offro questo strumento professionale gratuitamente alla community.

Dettagli Tecnici:

  1. Predictive Ranges: L'indicatore proietta zone di supporto e resistenza adattive basate sull'ATR.

  2. Volumatic VIDYA: Il cuore dell'indicatore è un Variable Index Dynamic Average (VIDYA) modificato. La linea del segnale cambia colore in base al flusso dei volumi (Verde = acquisto, Rosso = vendita).

  3. Dashboard: Mostra il delta dei volumi reale in tempo reale.

  4. Nessun Repainting: L'indicatore non ridisegna i dati storici.

Strategia: Ottimizzata esplicitamente per il grafico M15 (15 minuti).

  • Ingresso: Utilizzare la linea di tendenza colorata e confermare con un delta di volume superiore al 30%.

  • Uscita: Utilizzare le bande esterne come target di profitto.


Altri dall’autore
NeoBull Breakout Indicator
Marco Scherer
Indicatori
NeoBull Breakout Indicator - Trading di Breakout Professionale Reso Facile Il NeoBull Breakout Indicator è un potente indicatore tecnico per MetaTrader 5, progettato specificamente per i trader di breakout. Combina livelli comprovati di Massimo Più Alto/Minimo Più Basso con il filtro di trend SMA 200 per identificare setup di breakout ad alta probabilità. Caratteristiche Principali: * Linea a Gradini Massimo Più Alto (20) - Mostra il massimo più alto degli ultimi 20 periodi come una linea orizz
FREE
Smoothed Supertrend
Marco Scherer
Indicatori
Smoothed Supertrend Indicator - Indicatore di Tendenza Basato sulla Volatilità con Funzione di Levigatura Lo Smoothed Supertrend Indicator è una variante avanzata dell'indicatore Supertrend classico per MetaTrader 5. Attraverso l'integrazione di una funzione di levigatura aggiuntiva, il rumore di mercato viene ridotto e la qualità dei segnali di tendenza viene migliorata. Descrizione Tecnica: L'indicatore si basa sull'Average True Range (ATR) per misurare la volatilità del mercato e lo combina
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione