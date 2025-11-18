Predective Ranges

NeoBull Predictive Ranges è un sistema completo di analisi tecnica per MetaTrader 5. Combina calcoli avanzati di volatilità con un'analisi dei trend basata sui volumi. Questo strumento è stato progettato per fornire ai trader informazioni precise sulla struttura del mercato e sull'Order Flow.

Offro questo strumento professionale gratuitamente alla community.

Dettagli Tecnici:

Predictive Ranges: L'indicatore proietta zone di supporto e resistenza adattive basate sull'ATR. Volumatic VIDYA: Il cuore dell'indicatore è un Variable Index Dynamic Average (VIDYA) modificato. La linea del segnale cambia colore in base al flusso dei volumi (Verde = acquisto, Rosso = vendita). Dashboard: Mostra il delta dei volumi reale in tempo reale. Nessun Repainting: L'indicatore non ridisegna i dati storici.

Strategia: Ottimizzata esplicitamente per il grafico M15 (15 minuti).