Predective Ranges

NeoBull Predictive Ranges est un système d'analyse technique complet pour MetaTrader 5. Il combine des calculs de volatilité avancés avec une analyse de tendance basée sur le volume. Cet outil est conçu pour fournir aux traders des informations précises sur la structure du marché et le flux d'ordres.

Je mets cet outil professionnel gratuitement à la disposition de la communauté.

Détails Techniques:

Predictive Ranges: L'indicateur projette des zones de support et de résistance adaptatives basées sur l'ATR lissé. Volumatic VIDYA: Le cœur de l'indicateur est un Variable Index Dynamic Average (VIDYA) modifié. La ligne de signal change de couleur en fonction du flux de volume (Vert pour l'achat, Rouge pour la vente). Tableau de Bord: Affiche le delta de volume réel en temps réel. Rendu Haute Fidélité: Pas d'artefacts verticaux lors des changements de tendance.

Stratégie: Optimisé pour le graphique M15 (15 minutes).