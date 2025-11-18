O NeoBull Predictive Ranges é um sistema abrangente de análise técnica para o MetaTrader 5. Ele combina cálculos avançados de volatilidade com uma análise de tendências baseada em volume. Esta ferramenta foi desenvolvida para fornecer aos traders informações precisas sobre a estrutura do mercado e o fluxo de ordens (Order Flow).

Disponibilizo esta ferramenta profissional gratuitamente para a comunidade.

Conceito e Inspiração A base estratégica e a combinação destes indicadores baseiam-se numa análise do canal TradingWerkstatt. A lógica foi portada exatamente para o MetaTrader 5 e tecnicamente otimizada.

Características Técnicas:

Predictive Ranges (Canais de Volatilidade Dinâmica) O indicador projeta zonas adaptativas de suporte e resistência baseadas num ATR suavizado. Estes canais adaptam-se à velocidade atual do mercado, oferecendo pontos de referência fiáveis para reversões ou rompimentos. Volumatic VIDYA O núcleo é um Variable Index Dynamic Average (VIDYA) modificado, controlado pelo Chande Momentum Oscillator (CMO). Adicionalmente, o algoritmo analisa o volume acumulado de compra e venda. Validação de Tendência: A linha de sinal muda de cor com base no fluxo de volume (Verde para compra, Vermelho para venda). Dashboard de Volume Um painel exibe o delta de volume real (compradores vs. vendedores) em tempo real. Renderização High-Fidelity O indicador utiliza um método de "Split-Line" para separar graficamente as mudanças de tendência, evitando artefactos verticais no gráfico.

Estratégia de Trading

A estratégia é explicitamente otimizada para o gráfico de M15 (15 minutos).