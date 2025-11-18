NeoBull Predictive Ranges
- Indicadores
- Marco Scherer
- Versão: 2.30
O NeoBull Predictive Ranges é um sistema abrangente de análise técnica para o MetaTrader 5. Ele combina cálculos avançados de volatilidade com uma análise de tendências baseada em volume. Esta ferramenta foi desenvolvida para fornecer aos traders informações precisas sobre a estrutura do mercado e o fluxo de ordens (Order Flow).
Disponibilizo esta ferramenta profissional gratuitamente para a comunidade.
Conceito e Inspiração A base estratégica e a combinação destes indicadores baseiam-se numa análise do canal TradingWerkstatt. A lógica foi portada exatamente para o MetaTrader 5 e tecnicamente otimizada.
Características Técnicas:
-
Predictive Ranges (Canais de Volatilidade Dinâmica) O indicador projeta zonas adaptativas de suporte e resistência baseadas num ATR suavizado. Estes canais adaptam-se à velocidade atual do mercado, oferecendo pontos de referência fiáveis para reversões ou rompimentos.
-
Volumatic VIDYA O núcleo é um Variable Index Dynamic Average (VIDYA) modificado, controlado pelo Chande Momentum Oscillator (CMO). Adicionalmente, o algoritmo analisa o volume acumulado de compra e venda.
-
Validação de Tendência: A linha de sinal muda de cor com base no fluxo de volume (Verde para compra, Vermelho para venda).
-
-
Dashboard de Volume Um painel exibe o delta de volume real (compradores vs. vendedores) em tempo real.
-
Renderização High-Fidelity O indicador utiliza um método de "Split-Line" para separar graficamente as mudanças de tendência, evitando artefactos verticais no gráfico.
Estratégia de Trading
A estratégia é explicitamente otimizada para o gráfico de M15 (15 minutos).
-
Entrada: Use a linha de tendência para direção. Confirme com um delta de volume superior a 30%.
-
Saída: Use as bandas externas como objetivos de Take Profit.
-
Stop Loss: A linha central ou a banda oposta servem como referência.
-
No Repaint: O indicador não repinta dados históricos.
Auch hier kann ich nur schreiben, dass dieser Indikator wunderbar funktioniert und ich mich sehr freuen würde wenn Marco einen für Android erstellt. Vielen Dank