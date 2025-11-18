NeoBull Predictive Ranges
- インディケータ
- Marco Scherer
- バージョン: 2.30
NeoBull Predictive Rangesは、MetaTrader 5向けの包括的なテクニカル分析システムです。高度なボラティリティ計算とボリュームベースのトレンド分析を1つのインジケーターに統合しています。このツールは、市場構造とオーダーフローに関する正確な情報をトレーダーに提供するために開発されました。
このプロフェッショナルなツールをコミュニティに無料で提供します。
コンセプトと背景 この戦略的基盤と特定のインジケーター（Predictive Ranges & Volumatic VIDYA）の組み合わせは、YouTubeチャンネル「TradingWerkstatt」の分析に基づいています。このロジックはMetaTrader 5用に正確に移植され、技術的に最適化されています。
機能と技術的詳細:
-
Predictive Ranges (動的ボラティリティチャネル) インジケーターは、適応型のサポートおよびレジスタンスゾーンをチャート上に投影します。計算はRMA平滑化されたAverage True Range (ATR)に基づいています。
-
Volumatic VIDYA (トレンド＆ボリュームエンジン) インジケーターの中核は、Chande Momentum Oscillator (CMO)によって制御される改良型Variable Index Dynamic Average (VIDYA)です。さらに、アルゴリズムはトレンド全体の累積売買量を分析します。
-
トレンド検証: シグナルラインの色はボリュームフローに基づいて変化します（緑＝買い優勢、赤＝売り優勢）。
-
-
ボリュームダッシュボード リアルタイムのボリュームデルタ（買い手対売り手）を表示する情報パネルを搭載しています。
-
高忠実度レンダリング トレンドの転換をきれいに分離するために、特別な描画方法を使用しています。これにより、MetaTraderで一般的な垂直方向の表示乱れを防ぎます。
トレード戦略
すべての時間足で機能しますが、最良の結果を得るために戦略は M15（15分足） に最適化されています。
-
エントリー: 色付きのトレンドラインで方向を確認し、ダッシュボードで30%以上のボリュームデルタを確認してください。
-
エグジット: 外側のバンドを利食い目標として使用します。
-
リペイントなし: 過去のデータをリペイントすることはありません。
Auch hier kann ich nur schreiben, dass dieser Indikator wunderbar funktioniert und ich mich sehr freuen würde wenn Marco einen für Android erstellt. Vielen Dank