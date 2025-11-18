NeoBull Predictive Rangesは、MetaTrader 5向けの包括的なテクニカル分析システムです。高度なボラティリティ計算とボリュームベースのトレンド分析を1つのインジケーターに統合しています。このツールは、市場構造とオーダーフローに関する正確な情報をトレーダーに提供するために開発されました。

このプロフェッショナルなツールをコミュニティに無料で提供します。

コンセプトと背景 この戦略的基盤と特定のインジケーター（Predictive Ranges & Volumatic VIDYA）の組み合わせは、YouTubeチャンネル「TradingWerkstatt」の分析に基づいています。このロジックはMetaTrader 5用に正確に移植され、技術的に最適化されています。

機能と技術的詳細:

Predictive Ranges (動的ボラティリティチャネル) インジケーターは、適応型のサポートおよびレジスタンスゾーンをチャート上に投影します。計算はRMA平滑化されたAverage True Range (ATR)に基づいています。 Volumatic VIDYA (トレンド＆ボリュームエンジン) インジケーターの中核は、Chande Momentum Oscillator (CMO)によって制御される改良型Variable Index Dynamic Average (VIDYA)です。さらに、アルゴリズムはトレンド全体の累積売買量を分析します。 トレンド検証: シグナルラインの色はボリュームフローに基づいて変化します（緑＝買い優勢、赤＝売り優勢）。 ボリュームダッシュボード リアルタイムのボリュームデルタ（買い手対売り手）を表示する情報パネルを搭載しています。 高忠実度レンダリング トレンドの転換をきれいに分離するために、特別な描画方法を使用しています。これにより、MetaTraderで一般的な垂直方向の表示乱れを防ぎます。

トレード戦略

すべての時間足で機能しますが、最良の結果を得るために戦略は M15（15分足） に最適化されています。