Delta volume ft Ema
- Indikatoren
- Nhat Vy Vu
- Version: 1.50
- Aktualisiert: 7 Januar 2026
Der Volumen-Delta-Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, das die Volumenanalyse mit der Preisentwicklung kombiniert, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Dieser Indikator analysiert den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsdruck durch die Analyse der Kerzenstruktur.
Hauptmerkmale
-
Volumen-Delta-Berechnung: Misst den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen anhand der Kerzenstrukturanalyse
-
EMA-Glättung: Wendet den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zur Glättung von Volumendaten an
-
Erkennung von Ausbrüchen: Identifiziert Preisausbrüche mit Volumenbestätigung
-
Besondere Kerzen: Erkennt signifikante Kerzenmuster mit Volumenvalidierung
-
Multi-Timeframe-Unterstützung: Passt die Parameter automatisch für verschiedene Zeitrahmen an
-
Alarmsystem: Bietet Benachrichtigungen auf der Plattform und auf mobilen Geräten
Farbschema
-
Grün: Positives Volumen-Delta (Kaufdruck)
-
Rot: Negatives Volumen-Delta (Verkaufsdruck)
Awesome indicator, thank your for making this!