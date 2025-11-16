Delta volume ft Ema

Der Volumen-Delta-Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, das die Volumenanalyse mit der Preisentwicklung kombiniert, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Dieser Indikator analysiert den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsdruck durch die Analyse der Kerzenstruktur.

Hauptmerkmale

  • Volumen-Delta-Berechnung: Misst den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen anhand der Kerzenstrukturanalyse

  • EMA-Glättung: Wendet den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zur Glättung von Volumendaten an

  • Erkennung von Ausbrüchen: Identifiziert Preisausbrüche mit Volumenbestätigung

  • Besondere Kerzen: Erkennt signifikante Kerzenmuster mit Volumenvalidierung

  • Multi-Timeframe-Unterstützung: Passt die Parameter automatisch für verschiedene Zeitrahmen an

  • Alarmsystem: Bietet Benachrichtigungen auf der Plattform und auf mobilen Geräten

Farbschema

  • Grün: Positives Volumen-Delta (Kaufdruck)

  • Rot: Negatives Volumen-Delta (Verkaufsdruck)



    olaham
    205
    olaham 2026.01.05 10:35 
     

    Awesome indicator, thank your for making this!

    Nhat Quang
    18
    Nhat Quang 2025.11.25 05:18 
     

    ok

    Emmanuel Ajewole
    18
    Emmanuel Ajewole 2025.12.09 07:58 
     

    Very Good indicator

    Long Li
    196
    Long Li 2026.01.06 09:21 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Nhat Vy Vu
    2285
    Antwort vom Entwickler Nhat Vy Vu 2026.01.07 04:23
    This is possible and will be added in the next update. Please note that email notifications may be delayed; using MT4/MT5 mobile app notifications is recommended for faster delivery.
    olaham
    205
    olaham 2026.01.05 10:35 
     

    Awesome indicator, thank your for making this!

    Nhat Vy Vu
    2285
    Antwort vom Entwickler Nhat Vy Vu 2026.01.05 12:52
Thank you!
    Thank you!
    1001035938
    465
    1001035938 2025.12.14 15:33 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Nhat Vy Vu
    2285
    Antwort vom Entwickler Nhat Vy Vu 2025.12.15 02:01
Thank you!
    Thank you!
    Emmanuel Ajewole
    18
    Emmanuel Ajewole 2025.12.09 07:58 
     

    Very Good indicator

    Nhat Vy Vu
    2285
    Antwort vom Entwickler Nhat Vy Vu 2025.12.09 10:27
Thank you!
    Thank you!
    Nhat Quang
    18
    Nhat Quang 2025.11.25 05:18 
     

    ok

    Nhat Vy Vu
    2285
    Antwort vom Entwickler Nhat Vy Vu 2025.11.25 06:04
Thank you!
    Thank you!
