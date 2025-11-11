TM Trade Manager

TM Assistant Trade ist ein Handelsassistent, der für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Er unterstützt den Benutzer bei der Konfiguration, Überwachung und Verwaltung von Trades direkt auf dem Chart durch eine interaktive Schnittstelle, wodurch manuelle Operationen minimiert und die Konsistenz des Handels verbessert werden.

Einführung in TM Assistant Trade

1. Handelsoberfläche
 Linienfunktion - Anzeige auf dem Handelsbildschirm (Einstiegskurs - Gewinnmitnahme - Stop-Loss) durch Symbole und Linien, um Händlern zu helfen, Operationen bequemer auszuführen.
Hauptbereich mit Bildschirmen, die jede einzelne Transaktion und eine schnelle Risikoberechnung anzeigen.
Sub-Trading-Bereich: Mit Berechnungen zur gleichzeitigen Ausführung einer großen Anzahl von Aufträgen.
Direkte Anzeige der RR-Optionen auf der Oberfläche:

  • 1:1 und 1:2 oder 1:3 - legen Sie das Verhältnis zwischen Take Profit und Stop Loss fest. Sie können es im Bereich der Eingabeeinstellungen anpassen.

  • Mit dieser Funktion können Sie das Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust einstellen.

  • Zum Beispiel: 1:1 - bedeutet das Verhältnis TP = SL,

  • 1:2 - bedeutet, dass der TP doppelt so groß ist wie der SL.

  • Flexible Maus-RR-Bewegungsfunktion.


2. Allgemeine Verwaltungsschnittstelle

Hauptbereich: Zeigt die Gesamtzahl der Handelsaufträge an, unterteilt in Kauf - Verkauf und ausstehende Aufträge. Aufruftasten zum schnellen Schließen von Aufträgen mit nur einem Klick.

Unterbereich: Zeigt die Liste der aktiven Aufträge an.

Filter-Optionen

  • Alle Aufträge anzeigen
  • Vom TM gesendete Aufträge anzeigen
  • Vom Händler gesendete Aufträge anzeigen (Mobile)


3. Trailing Stop Schnittstelle

Hauptbereich: Zeigt die Parameter für die Ausführung von Stoploss-Moves bei einfachem Gewinn an - Die Linien zeigen die Stoploss- und Takeprofit-Punkte auf dem Bildschirm an

Unterbereich: Zeigt die Parameter für das Einrichten von automatischen Stoploss-Bewegungen an.


4. Informationsschnittstelle

Zeigt grundlegende MT5-Kontoinformationen an.

