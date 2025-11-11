TM Trade Manager

TM Assistant Trade ist ein Handelsassistent, der für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Er unterstützt den Benutzer bei der Konfiguration, Überwachung und Verwaltung von Trades direkt auf dem Chart durch eine interaktive Schnittstelle, wodurch manuelle Operationen minimiert und die Konsistenz des Handels verbessert werden.

1. Handelsoberfläche

Linienfunktion - Anzeige auf dem Handelsbildschirm (Einstiegskurs - Gewinnmitnahme - Stop-Loss) durch Symbole und Linien, um Händlern zu helfen, Operationen bequemer auszuführen.

Hauptbereich mit Bildschirmen, die jede einzelne Transaktion und eine schnelle Risikoberechnung anzeigen.

Sub-Trading-Bereich: Mit Berechnungen zur gleichzeitigen Ausführung einer großen Anzahl von Aufträgen.

Direkte Anzeige der RR-Optionen auf der Oberfläche:



1:1 und 1:2 oder 1:3 - legen Sie das Verhältnis zwischen Take Profit und Stop Loss fest. Sie können es im Bereich der Eingabeeinstellungen anpassen.

Mit dieser Funktion können Sie das Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust einstellen.

Zum Beispiel: 1:1 - bedeutet das Verhältnis TP = SL,

1:2 - bedeutet, dass der TP doppelt so groß ist wie der SL.

Flexible Maus-RR-Bewegungsfunktion.





2. Allgemeine Verwaltungsschnittstelle

Hauptbereich: Zeigt die Gesamtzahl der Handelsaufträge an, unterteilt in Kauf - Verkauf und ausstehende Aufträge. Aufruftasten zum schnellen Schließen von Aufträgen mit nur einem Klick.

Unterbereich: Zeigt die Liste der aktiven Aufträge an.

Filter-Optionen

Alle Aufträge anzeigen

Vom TM gesendete Aufträge anzeigen

Vom Händler gesendete Aufträge anzeigen (Mobile)