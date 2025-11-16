Delta volume ft Ema
- Indicadores
- Nhat Vy Vu
- Versión: 1.50
- Actualizado: 7 enero 2026
El indicador Volumen Delta es una herramienta de análisis técnico que combina el análisis del volumen con la acción del precio para identificar posibles oportunidades de negociación. Este indicador analiza la diferencia entre la presión compradora y vendedora mediante el análisis de la estructura de las velas.
Características principales
-
Cálculo del Delta de Volumen: Mide la diferencia de volumen de compra/venta mediante el análisis de la estructura de las velas
-
Suavizado EMA: Aplica la media móvil exponencial para suavizar los datos de volumen
-
Detección de rupturas: Identifica rupturas de precios con confirmación de volumen
-
Velas especiales: Detecta patrones de velas significativos con validación de volumen
-
Soporte Multi-Timeframe: Ajusta automáticamente los parámetros para diferentes marcos temporales
-
Sistema de alertas: Proporciona notificaciones desde la plataforma y el móvil
Esquema de colores
-
Verde: Delta de volumen positivo (presión compradora)
-
Rojo: Delta de volumen negativo (presión vendedora)
Awesome indicator, thank your for making this!