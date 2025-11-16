Delta volume ft Ema

5

El indicador Volumen Delta es una herramienta de análisis técnico que combina el análisis del volumen con la acción del precio para identificar posibles oportunidades de negociación. Este indicador analiza la diferencia entre la presión compradora y vendedora mediante el análisis de la estructura de las velas.

Características principales

  • Cálculo del Delta de Volumen: Mide la diferencia de volumen de compra/venta mediante el análisis de la estructura de las velas

  • Suavizado EMA: Aplica la media móvil exponencial para suavizar los datos de volumen

  • Detección de rupturas: Identifica rupturas de precios con confirmación de volumen

  • Velas especiales: Detecta patrones de velas significativos con validación de volumen

  • Soporte Multi-Timeframe: Ajusta automáticamente los parámetros para diferentes marcos temporales

  • Sistema de alertas: Proporciona notificaciones desde la plataforma y el móvil

Esquema de colores

  • Verde: Delta de volumen positivo (presión compradora)

  • Rojo: Delta de volumen negativo (presión vendedora)



    Comentarios 5
    olaham
    205
    olaham 2026.01.05 10:35 
     

    Awesome indicator, thank your for making this!

    Nhat Quang
    18
    Nhat Quang 2025.11.25 05:18 
     

    ok

    Emmanuel Ajewole
    18
    Emmanuel Ajewole 2025.12.09 07:58 
     

    Very Good indicator

    Productos recomendados
    OrderBook Cumulative Indicator
    Stanislav Korotky
    5 (1)
    Indicadores
    Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
    VR Grid Mt5
    Vladimir Pastushak
    3.25 (8)
    Indicadores
    El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
    FREE
    Actual Depth of Market Chart
    Sergey Andreev
    1 (2)
    Indicadores
    Esta herramienta profesional de los mejores corredores de bolsa ahora está disponible en la plataforma MetaTrader 5 . El indicador Actual depth of market chart visualiza la Profundidad del Mercado (DOM, por sus siglas en inglés) en forma del histograma que se coloca en el gráfico del precio y se actualiza en tiempo real. ¡Atención! ¡La actualización reciente ha sido hecha a petición de nuestros usuarios! Ahora el indicador Actual Depth of Market visualiza la relación actual de los volúmenes de
    ICT Fair Value Gap Indicator
    David Muriithi
    4.67 (9)
    Indicadores
    Una brecha de valor razonable TIC es un concepto de negociación que identifica los desequilibrios del mercado basándose en una secuencia de tres velas. La vela central tiene un cuerpo grande, mientras que las velas adyacentes tienen mechas superiores e inferiores que no se solapan con la vela central. Esta formación sugiere que existe un desequilibrio en el que los poderes de compra y venta no son iguales. Ajustes Tamaño mínimo de FVG (pips) -> No se dibujarán FVGs inferiores a los pips indicad
    FREE
    BoxChart MT5
    Evgeny Shevtsov
    5 (7)
    Indicadores
    El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
    Volume Candle Indicator
    Pablo Filipe Soares De Almeida
    Indicadores
    Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
    Volume To Price Imbalance Indicator
    Vincent Jose Proenca
    Indicadores
    Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
    FREE
    Donchian Time Sync Analyzer MT5
    Thushara Dissanayake
    Indicadores
    El   Analizador de Sincronización Temporal de Donchian   incorpora una potente dimensión   multitemporal   al análisis clásico de canales de Donchian, permitiendo a los operadores monitorizar simultáneamente   la fuerza de la tendencia   y las posibles   señales de reversión   en cinco períodos gráficos diferentes. Este indicador avanzado calcula los máximos y mínimos más altos en los marcos temporales seleccionados, generando   señales visuales claras   que ayudan a identificar la convergencia
    Smart SD Rectangle Tool
    Liam Alex Thomas Webb
    Indicadores
    La Herramienta Indicadora de Rectángulo de Oferta y Demanda Inteligente es tu compañero definitivo para MT5, diseñada para visualizar instantáneamente datos clave de oferta y demanda justo donde los necesitas: en tus zonas, en tiempo real. Esta herramienta superpone automáticamente datos ricos y accionables sobre tus zonas, como la clasificación de la zona, la distancia en pips, la fuerza y el tamaño de la zona, posicionados de manera clara dentro de cada zona. Sin desorden, sin suposiciones,
    Blahtech Market Profile MT5
    Blahtech Limited
    5 (10)
    Indicadores
    Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
    Wapv Price and volume
    Eduardo Da Costa Custodio Santos
    Indicadores
    El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) y (Wyckoff Academy Price and Volume). El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 se creó para facilitar la visualización del movimiento del volumen en el gráfico de forma intuitiva. Con ella podrás observar los momentos de pico de volumen y momentos en los que el mercado no tiene interés profesional Identificar momentos en los que el mercado se mueve por inercia y no por movimie
    Supply and Demand MTFs
    Mohammed Zakana Al Mallouk
    Indicadores
    Resumen Supply & Demand (MTF) v1.00 es un indicador de MetaTrader 5 que identifica y dibuja automáticamente zonas clave de oferta y demanda de hasta tres marcos temporales en su gráfico actual. Las zonas de oferta marcan las áreas donde la presión de venta fue fuerte; las zonas de demanda marcan las áreas donde la presión de compra fue fuerte. Características Detección multi-marco temporal Escanea el gráfico actual más dos marcos temporales superiores en busca de zonas. Filtro de fuerza de ve
    FREE
    Volume Profile Advance
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Perfil de volumen diario y compuesto Esta es una herramienta de perfil de mercado de nivel profesional diseñada para MetaTrader 5. Utiliza un sistema de doble perfil para visualizar la oferta, la demanda y las concentraciones de liquidez. Características principales Lado Izquierdo: Perfiles de sesión diaria Identifica automáticamente el inicio y el final de cada día de negociación. Genera un Perfil de Volumen único para cada día individual. Le permite ver cómo ha migrado el valor de ayer a hoy
    PivotWave
    Jeffrey Quiatchon
    Indicadores
    Presentamos PivotWave : su compañero de trading definitivo que redefine la precisión y el análisis de mercado. Diseñado pensando en los operadores, PivotWave es más que un indicador: es una potente herramienta que capta el pulso del mercado, identificando los puntos de inflexión y las tendencias clave con una precisión milimétrica. PivotWave aprovecha algoritmos avanzados para proporcionar señales visuales claras de los puntos óptimos de entrada y salida, facilitando a los operadores la navegaci
    Blahtech Supply Demand MT5
    Blahtech Limited
    4.54 (13)
    Indicadores
    Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
    Advance Demand and Supply
    Oyinemomoemi Emeledor
    5 (1)
    Indicadores
    Este indicador de zonas de demanda y oferta con filtrado de volumen es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader que identifica las zonas de precios clave donde se concentra la presión de compra (demanda) o venta (oferta). Utiliza fractales, análisis de volumen y la acción del precio para detectar y resaltar estas zonas en el gráfico. Características principales: Detección de zonas basada en fractales Identifica zonas de demanda (soporte) y oferta (resistencia) utilizando patrones frac
    FREE
    Weis Wave Scouter
    Jean Carlos Martins Roso
    Indicadores
    Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
    History Pattern Search mt5
    Yevhenii Levchenko
    Indicadores
    El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
    Volume Profile V6
    Andrey Kolesnik
    4.67 (3)
    Indicadores
    El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
    Market Profile 3 ForexArby com
    Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
    4 (15)
    Indicadores
    El indicador Market Profile 3 MetaTrader 5 versión 4.70- es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una determinada sesión de negociación. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradiarias. Los plazos inferiores ofrecen una
    FREE
    Forex Volume MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    Indicadores
    KT Forex Volume muestra el volumen de compra y venta de un par de divisas en forma de histograma coloreado. El volumen se compone de transacciones de compra y venta en un activo. En el mercado Forex: Si el volumen de compra supera al de venta, el precio del par de divisas tiende a subir. Si el volumen de venta supera al de compra, el precio del par de divisas tiende a bajar. Características Evite operaciones erróneas confirmándolas mediante los datos de volumen por ticks. Le ayuda a operar en l
    PZ Harmonacci Patterns MT5
    PZ TRADING SLU
    3 (6)
    Indicadores
    Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
    Weis Waves
    Flavio Javier Jarabeck
    2.83 (18)
    Indicadores
    El autor original es David Weis, experto en el Método Wyckoff. La Onda Weis es una adaptación moderna del Método Wyckoff de 1930, otro experto en técnicas de Lectura de Cintas y Análisis de Gráficos. Las Ondas de Weis toman el volumen del mercado y lo apilan en ondas de acuerdo a las condiciones del precio dando al trader valiosa información sobre las condiciones del mercado. Si quieres aprender más sobre este tema puedes encontrar toneladas de vídeos en YouTube. Sólo tiene que buscar "The Wicko
    FREE
    Flow Architect
    Alex Amuyunzu Raymond
    Indicadores
    Flow Architect Lite - Kit Profesional de Herramientas de Estructura de Mercado Características de la versión gratuita: Análisis de la Estructura del Núcleo: Motor VWAP diario - Precio medio ponderado por volumen para el seguimiento a nivel institucional . Bandas de desviación estándar (SD1) - Zonas dinámicas de soporte y resistencia Detección de ruptura de estructura - Marcadores visuales de cambios en la estructura del mercado Identificación de brechas de valor razonable - Zonas de desequilibri
    BoxInside MT5
    Evgeny Shevtsov
    5 (4)
    Indicadores
    Este indicador calcula el perfil de volumen y coloca etiquetas que corresponden a los niveles VAH, VAL y POC, para cada vela individualmente. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en los marcos temporales de M3 a MN, pero utiliza los datos históricos de períodos más pequeños: M1 - para períodos de M3 a H1, M5 - para periodos de H2 a H12, M30 - para el periodo D1, H4 - para el periodo W1, D1 - para el periodo MN. El color y la ubicación de las etiquetas VAL, VAH y
    FREE
    Bookmap pro
    Ahmed Mohammed Bakr Bakr
    Indicadores
    Indicador GRATUITO Bookmap Volume Heatmap Visión general El Bookmap Volume Heatmap es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) que crea un mapa de calor visual de la distribución del volumen de negociación a través de los niveles de precios, similar a las plataformas de negociación profesionales como Bookmap. Proporciona a los operadores una visualización clara de dónde se ha producido una actividad comercial significativa dentro de un rango de precios especificado. Características pr
    FREE
    Kecia Volume Profile Order Finder
    Niccolo Filippo Palombi
    Indicadores
    Herramienta avanzada de análisis de perfiles de volumen para MetaTrader 5 Kecia Volume Profile Order Finder proporciona a los operadores capacidades de análisis de perfiles de volumen. Este indicador MT5 combina la visualización del perfil de volumen con cálculos estadísticos para ayudar a identificar posibles oportunidades de trading y sugiere niveles de entrada, stop loss y take profit basados en la estructura del mercado. Visualización del Perfil de Mercado Transforme su gráfico con visualiza
    Accumulation and Distribution indicator
    Ivan Eliecer Navarro Diaz
    Indicadores
    El indicador de Acumulación y Distribución es un indicador basado en el volumen que se diseñó esencialmente para medir la oferta y la demanda subyacentes. Esto se logra al tratar de determinar si los comerciantes realmente están acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo). Esto se logra trazando un total acumulado del volumen de flujo de dinero de cada período. Este indicador puede revelar divergencias entre el flujo de volumen y el precio real para afirmar principalmente una tendencia a
    Cumulative Volume Delta CVD Indicator
    Salman Soltaniyan
    Indicadores
    CVD (Delta de Volumen Acumulado) para MT5 CVD (Delta de Volumen Acumulado) para MT5 CVD simple y rápido para volumen y flujo de órdenes. Rastrea la presión neta de compra vs venta y traza el CVD como velas. La ventana de datos también muestra el recuento de ticks por vela. Para qué sirve Acumula la delta de volumen a partir de los ticks o de un marco temporal elegido. Reinicio opcional: Sin reinicio, Periodo gráfico actual o un marco temporal específico Funciona con cualquier símbolo y marco tem
    VolumeProfile MT5
    Robert Hess
    4.14 (7)
    Indicadores
    Descripción: El Perfil de Volumen muestra información detallada de las actividades de negociación históricas en determinados niveles de precios (Perfil de Mercado). Localice las zonas con los mejores precios del mercado y obtenga ventaja sobre otros participantes en el mercado. Características: Perfil de Mercado personalizable Muestra la Zona de Valor "justo" con el 70% de todo el Volumen Muestra las zonas críticas de bajo volumen Muestra los puntos VPOC, VAL y VAH Gestión integrada de recursos
    Los compradores de este producto también adquieren
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.67 (58)
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (3)
    Indicadores
    Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (78)
    Indicadores
    Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
    ARICoins
    Temirlan Kdyrkhan
    Indicadores
    ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
    AriX
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (4)
    Indicadores
    Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (35)
    Indicadores
    ***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    5 (1)
    Indicadores
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.19 (27)
    Indicadores
    En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
    ARIScalping
    Temirlan Kdyrkhan
    Indicadores
    ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    5 (6)
    Indicadores
    Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicadores
    Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indicadores
    Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (99)
    Indicadores
    Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
    FX Levels MT5
    Daniel Stein
    5 (12)
    Indicadores
    FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
    Weis Wave with Alert MT5
    Trade The Volume Waves Single Member P.C.
    4.94 (17)
    Indicadores
    Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indicadores
    Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    5 (9)
    Indicadores
    - Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
    Advanced Supply Demand MT5
    Bernhard Schweigert
    4.5 (14)
    Indicadores
    ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indicadores
    El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indicadores
    Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
    MetaForecast M5
    Vahidreza Heidar Gholami
    5 (3)
    Indicadores
    MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indicadores
    IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indicadores
    Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indicadores
    ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indicadores
    ¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
    Elliott Wave Trend MT5
    Young Ho Seo
    4 (4)
    Indicadores
    Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
    Max Ribbon Mt5
    Stefano Frisetti
    Indicadores
    ADVERTENCIA: Este indicador se distribuye EXCLUSIVAMENTE en MQL5.com Versión MT4: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 Versión MT5: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 ¡El indicador que le muestra la TENDENCIA de forma clara e inequívoca! ============================================================================================= DESCRIPCIÓN MAX RIBBON es un ind
    MTF Supply Demand Zones MT5
    Georgios Kalomoiropoulos
    5 (1)
    Indicadores
    Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
    Otros productos de este autor
    VSA Volume MT5
    Nhat Vy Vu
    Indicadores
    El indicador de volumen VSA (Volume Spread Analysis) es una potente herramienta técnica utilizada por los operadores para analizar la relación entre el movimiento de los precios y el volumen de operaciones. Arraigado en la metodología Wyckoff, el VSA ayuda a identificar los desequilibrios entre la oferta y la demanda, revelando las acciones ocultas de los actores institucionales, a menudo denominados "dinero inteligente". Este indicador evalúa tres elementos clave: el volumen, el diferencial de
    FREE
    Market Sessions Times
    Nhat Vy Vu
    Indicadores
    Visión general del Indicador de Sesiones de Mercado El Indicador de Sesiones de Mercado es una herramienta diseñada para ayudar a los operadores a visualizar las horas de negociación activas de los principales mercados financieros mundiales, concretamente las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York. Al marcar claramente estas zonas horarias en el gráfico, el indicador permite a los usuarios identificar la partición de las principales sesiones de negociación. Hay 3 sesiones de negociación regular
    FREE
    HTF Candle Display
    Nhat Vy Vu
    Indicadores
    Indicador Simulador de Cuadro de Tiempo Este indicador vuelve a dibujar las estructuras de velas de un marco temporal superior en su gráfico actual. Ayuda a visualizar la acción del precio de un período superior sin cambiar de marco temporal, lo que facilita el análisis de tendencias y niveles clave mientras opera en marcos temporales inferiores. Características principales: Velas personalizables - Ajuste la apariencia de las velas de un marco temporal superior (colores alcista/bajista, estilo
    FREE
    Water Mark Symbol
    Nhat Vy Vu
    Indicadores
    Chỉ báo Watermark là một công cụ trực quan thường được sử dụng để lưu trữ các ký hiệu giao dịch và khung thời gian. Các tính năng chính trên chỉ báo: Tạo nhãn dán ký hiệu giao dịch tạo nhãn dán khung thời gian giao dịch Cố định vị trí theo chart giá Chỉ báo không tác động đến các tín hiệu giao dịch của nhà đầu tư. Nếu có bất kỳ vấn đề vui lòng phản hồi lại để chúng tôi có thể cải thiện sản phẩm.
    FREE
    TM Trade Manager
    Nhat Vy Vu
    Utilidades
    TM Assistant Trade es una herramienta de asistencia a la negociación diseñada para MetaTrader 5 (MT5). Ayuda a los usuarios a configurar, monitorizar y gestionar las operaciones directamente en el gráfico a través de una interfaz interactiva, minimizando las operaciones manuales y mejorando la consistencia de las operaciones. Introducción a TM Assistant Trade 1. Interfaz de Trading Función de líneas - Visualización en la pantalla de trading (Precio de entrada - Take profit - Stop loss) a través
    Filtro:
    Long Li
    196
    Long Li 2026.01.06 09:21 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Nhat Vy Vu
    2285
    Respuesta del desarrollador Nhat Vy Vu 2026.01.07 04:23
    This is possible and will be added in the next update. Please note that email notifications may be delayed; using MT4/MT5 mobile app notifications is recommended for faster delivery.
    olaham
    205
    olaham 2026.01.05 10:35 
     

    Awesome indicator, thank your for making this!

    Nhat Vy Vu
    2285
    Respuesta del desarrollador Nhat Vy Vu 2026.01.05 12:52
    Thank you!
    1001035938
    465
    1001035938 2025.12.14 15:33 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Nhat Vy Vu
    2285
    Respuesta del desarrollador Nhat Vy Vu 2025.12.15 02:01
    Thank you!
    Emmanuel Ajewole
    18
    Emmanuel Ajewole 2025.12.09 07:58 
     

    Very Good indicator

    Nhat Vy Vu
    2285
    Respuesta del desarrollador Nhat Vy Vu 2025.12.09 10:27
    Thank you!
    Nhat Quang
    18
    Nhat Quang 2025.11.25 05:18 
     

    ok

    Nhat Vy Vu
    2285
    Respuesta del desarrollador Nhat Vy Vu 2025.11.25 06:04
    Thank you!
    Respuesta al comentario