Smart Scalpers Edge EA

Sind Sie es leid, stundenlang auf Charts zu starren? Sind Sie bereit, die Kraft eines automatisierten Systems zu nutzen, das speziell für den volatilen und aussichtsreichen Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde?

Wir stellen Ihnen den Smart Scalper's Edge EA vor, einen hochentwickelten und sofort einsetzbaren Expert Advisor, der für das Scalping auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es handelt sich nicht um einen durchschnittlichen EA, sondern um eine intelligente, auf Bestätigung basierende Strategie, die Ihnen den Vorteil verschafft, den Sie in schnelllebigen Märkten benötigen.

✨ Wichtigste Vorteile & Funktionen

Präzises Scalping: Der EA ist so konzipiert, dass er am besten auf dem M5-Zeitrahmen für Gold (XAUUSD) funktioniert und sich darauf konzentriert, kleine, aber beständige Gewinne aus Marktbewegungen zu erzielen. Wir haben diesen EA speziell für Exness-Handelsbedingungen voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5-Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Intelligentes Einstiegssystem: Es verwendet eine leistungsstarke Kombination aus 3-Bar-Candlestick-Patterns , doppelten CCI-Crossovers (14 und 50 Perioden) und einem Trend-Filtering EMA (200 Perioden), um sicherzustellen, dass nur die stärksten Signale berücksichtigt werden. Dieses Bestätigungssystem erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels drastisch.

Adaptives Risikomanagement: Es verfügt über ein fortschrittliches Geldmanagementsystem, das Ihre Losgröße auf der Grundlage der berechneten Wahrscheinlichkeit des Signals skalieren kann, was bedeutet, dass Sie bei stärkeren Signalen mehr und bei schwächeren weniger riskieren. Sie können auch einen festen Risikoprozentsatz oder eine feste Losgröße festlegen.

ATR-basierte dynamische Stops: Vergessen Sie feste Take Profit und Stop Loss! Der EA verwendet die Average True Range (ATR) , um sowohl das Aktivierungsniveau für seinen Trailing Stop als auch die Trailing-Distanz selbst zu berechnen. Dies macht den Stop Loss und die Gewinnmitnahme flexibel und anpassungsfähig an die aktuelle Marktvolatilität.

Keine Hochrisiko-Strategien: Handeln Sie mit ruhigem Gewissen. Der Smart Scalper's Edge EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Handelstechniken . Er basiert auf einer soliden Grundlage der technischen Analyse.

Tägliche Drawdown-Kontrolle: Schützen Sie Ihr Kapital mit einem anpassbaren täglichen Cut-Loss-Prozentsatz, der den Handel für den Tag automatisch beendet, wenn ein festgelegtes Drawdown-Niveau überschritten wird.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.



🛠️ Gebrauchsfertige Parameter

Der EA ist optimiert und bereit, an Ihren Chart angehängt zu werden! Stellen Sie einfach Ihr gewünschtes Risiko ein und das System kümmert sich um den Rest. Hier sind die wichtigsten Parameter, die Sie anpassen können:

RisikoProzentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert werden soll (auf 0 setzen , um Fixed Lots zu verwenden).

Lose: Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn RiskPercentage auf 0 gesetzt ist.

StartStunde/EndStunde: Definieren Sie ein bestimmtes Zeitfenster für den Handel (z. B. während Sitzungen mit hoher Liquidität).

ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet, um Perioden mit geringer Volatilität herauszufiltern und sicherzustellen, dass der EA nur dann handelt, wenn sich der Goldpreis bewegt.

EMAPeriode / UseEMAFilter: Die Periode für den gleitenden Durchschnitt und ein Kippschalter zum Aktivieren/Deaktivieren des Trendfilters.

CCI_Period1 / CCI_Period2: Die beiden unterschiedlichen Perioden für den Commodity Channel Index, die für das Einstiegssignal entscheidend sind.

ATR_Trailing_Multiplikator: Der Multiplikator, der mit der ATR verwendet wird, um den Trailing-Stop-Abstand zu bestimmen.

ATR_Profit_Multiplikator: Der Multiplikator für die ATR, der den Mindestgewinn bestimmt, der zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

DailyCutLossPercent: Der maximale prozentuale Drawdown, der vom täglichen Startsaldo erlaubt ist, bevor der Handel gestoppt wird.

Der Smart Scalper's Edge EA bietet ein professionelles Werkzeug, um Ihr Gold-Portfolio automatisch zu verwalten und zu vergrößern.

