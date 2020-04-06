🚀 Beyond The Bands EA: Erschließen Sie Ihr Goldhandelspotenzial!

Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel auf die nächste Stufe zu heben? Wir stellen Ihnen den Beyond The Bands EA vor - einen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Volatilität und das Momentum des XAUUSD-Marktes zu nutzen. Vergessen Sie komplexe Setups und endlose Bildschirmzeit; dieser EA ist Ihr automatisierter Partner für die Verfolgung beständiger Gewinne.

Dies ist ein gebrauchsfertiger, leistungsstarker EA, der speziell für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert wurde. Hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart auf dem Exness-Broker an. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über diesen Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

Hauptvorteile und leistungsstarke Funktionen:

Präzise Einstiegsstrategie: Der Kern des EA verwendet eine ausgeklügelte "Beyond the Bands"-Logik , die auf Bollinger Bändern basiert, um Umkehrsignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Er sucht nach Momenten, in denen sich der Preis weit über die normale Spanne hinaus ausgedehnt hat und signalisiert so einen potenziellen Rücksetzer oder eine Fortsetzung des Trends.

Intelligente Trendfilterung (optional): Wir haben einen EMA-Filter integriert, um sicherzustellen, dass nur mit dem vorherrschenden Trend auf einem höheren Zeitrahmen (D1) gehandelt wird, was die Signalqualität erheblich verbessert und Fehleinstiege reduziert.

Dynamisches Geld-Management: Das Risiko steht an erster Stelle. Der EA verwendet eine wahrscheinlichkeitsbasierte Losgrößenberechnung, d.h. er passt die Handelsgröße an die Stärke des Signals an. Je stärker das Signal ist, desto höher ist die berechnete Losgröße (bis zu dem von Ihnen festgelegten Risikoprozentsatz).

Keine Hoch-Risiko-Strategien: Handeln Sie mit Vertrauen! Dieser EA basiert auf solider Logik und verwendet KEINE riskanten Techniken wie Martingale oder Grid Trading.

Advanced ATR Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne dynamisch ab! Der EA verwendet ein auf der Average True Range (ATR ) basierendes System, um einen Trailing Stop erst dann zu aktivieren, wenn der Handel bereits in einem guten Gewinn ist (4x ATR), und verschiebt Ihren Stop Loss, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.

Eingebauter täglicher Cut-Loss-Schutz: Schützen Sie Ihr Kapital vor schwerwiegenden Marktereignissen. Sie können einen maximalen täglichen Verlustprozentsatz festlegen, um den Handel für den Tag automatisch zu stoppen, wenn ein bestimmtes Drawdown-Limit erreicht wird, was ein diszipliniertes Risikomanagement gewährleistet.

Anpassbare Handelszeiten: Definieren Sie Ihr bevorzugtes Handelsfenster, um es mit den volatilsten oder gewünschten Marktphasen in Einklang zu bringen.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



Downloaden und beginnen Sie Ihre Reise heute!

Verpassen Sie nicht länger die größten Bewegungen auf dem Goldmarkt. Beyond The Bands EA bietet eine Mischung aus intelligentem Einstieg, robuster Risikokontrolle und dynamischer Gewinnabsicherung, die Ihnen ein leistungsstarkes Werkzeug in Ihrem Handelsarsenal bietet.

🔥 Erleben Sie die Leistung risikofrei! Sie können dieses professionelle Tool mit einer sehr günstigen 1-monatigen Mietoption testen. Holen Sie sich Ihr Exemplar und fügen Sie es in Ihren Chart ein - Ihre große Chance wartet auf Sie!

⚙️ EA-Eingabeparameter zur vollständigen Anpassung:

Hier sind die wichtigsten Einstellungen, die Sie vornehmen können, um den EA perfekt an Ihren Handelsstil und Ihre Risikotoleranz anzupassen: