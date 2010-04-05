OrderPro Trading Panel

OrderPro Trade Panel v1.00

OrderPro ist ein professionelles Tool, das ein vollständiges und interaktives Kontrollpanel zur Verwaltung Ihrer Handelsoperationen bietet. Es wurde entwickelt, um die Auftragsausführung zu vereinfachen und zu beschleunigen und bietet fortschrittliche Risikomanagement-Tools und Echtzeit-Analysen.


Vorteile von OrderPro

✅ Intuitive Benutzeroberfläche - Alle Steuerelemente in einem einzigen übersichtlichen Panel
✅ Schnelle Ausführung - Orders werden mit einem Klick platziert
✅ Professionelles Risikomanagement - Automatische BE und TS
✅ Übersichtliche Visualisierung - Alle wichtigen Informationen in Echtzeit
✅ Flexibilität - Drei Berechnungsarten (%, $, Pts) für TP/SL
✅ Visuelle Pending Orders - Control/Shift + Klick mit Vorschau
✅ Szenario-Projektion - Trades visuell planen
✅ Datenpersistenz - Einstellungen werden automatisch gespeichert
✅ Optimierte Performance - Smart Caching
✅ Sound-Feedback - Unterschiedliche Sounds für jede Aktionsart

Wie es funktioniert:

  • Das Panel bleibt auf der rechten Seite des Diagramms fixiert
  • Alle Informationen werden automatisch aktualisiert
  • Die Steuerelemente sind vollständig interaktiv und einfach zu bedienen
  • Das System speichert Ihre Einstellungen automatisch zwischen den Sitzungen

Eingabeparameter
Wenn Sie den EA mit dem Chart verbinden, können Sie ihn konfigurieren:

SaldoInicialAno (Voreinstellung: 0.0)

  • Definiert den Anfangssaldo des Jahres für die Performance-Berechnungen
  • Bleibt er auf 0, berechnet das System automatisch auf der Grundlage der Kontohistorie

PassoVolume (Standardwert: 0.01)

  • Definiert die Erhöhung/Verringerung der "+"- und "-"-Lautstärketasten
  • Beispiel: Bei einer Einstellung von 0,01 werden mit jedem Klick 0,01 Lot hinzugefügt oder entfernt.

VolumenMaximo (Voreinstellung: 1.00)

  • Maximal zulässiges Volumen im Volumenfeld des Panels
  • Schutz vor versehentlicher Eingabe eines zu hohen Volumens

Bedienfeldinformationen
Das Bedienfeld zeigt verschiedene Informationen an, die in Abschnitte unterteilt sind:

Finanzbereich (oben)

  • Saldo: Ihr aktueller Kontostand (in grün)
  • Eigenkapital: Aktuelles Eigenkapital (Nettowert), ändert die Farbe je nach Gewinn/Verlust
  • Gewinnspanne: Prozentsatz der freien/genutzten Marge, mit Farbwarnungen
  • Tagesschwankungen: Trend (UP/DOWN/NEUTRAL) und Prozentsatz der Intraday-Schwankungen
  • Drawdown: Aktueller und maximaler Drawdown in Prozent

Volume Control Section
Editierbares Volumen-Eingabefeld

Schaltflächen "+" und "-" zur schnellen Anpassung der Lautstärke

Abschnitt "Ergebnisse"

  • Offen: Aktuelles Ergebnis der offenen Positionen (% und Geldwert)
  • Gesamtvolumen: Gesamtes Kauf- und Verkaufsvolumen des aktuellen Assets
  • Heute: Ergebnis des Tages (% und Wert)
  • Woche: Wochenergebnis (% und Wert)
  • Monat: Monatliches Ergebnis (% und Wert)
  • Jahr: Jahresergebnis (% und Wert)

TP/SL/BE/TS Konfiguration Abschnitt

  • TP (Gewinnmitnahme): Optionsfeld zum Aktivieren + Wertfeld
  • SL (Stop Loss): Optionsfeld zum Aktivieren + Wertfeld
  • BE (Break Even): Optionsfeld zum Aktivieren + Start und Gain
  • TS (Nachlaufender Stopp): Optionsfeld zum Aktivieren + Start und Gain

Handelsschaltflächen

BUY (grün)
Führt einen Marktkaufauftrag mit dem konfigurierten Volumen aus. Wenn TP und/oder SL aktiv sind, werden sie automatisch angewendet.

SELL (rot)
Führt eine Verkaufsorder mit dem eingestellten Volumen aus. Wenn TP und/oder SL aktiv sind, werden sie automatisch angewandt.

REVERSE (gelb)
Kehrt Ihre Position vollständig um:

Schließt alle aktuellen Positionen

Eröffnet eine neue Position in die entgegengesetzte Richtung mit dem doppelten Volumen der vorherigen Position

CANCEL (weiß)
Storniert alle ausstehenden Aufträge (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop), die noch nicht ausgeführt worden sind.

CLOSE (weiß)
Schließt Positionen basierend auf dem in der ComboBox ausgewählten Filter:

  • Alle: Schließt alle offenen Positionen
  • Gewinn: Schließt nur Positionen im Gewinn
  • Verlust: Schließt nur Verlustpositionen
  • Käufe: Schließt nur Kaufpositionen
  • Verkauft: Schließt nur Verkaufspositionen

CANCEL + CLOSE (orange)
Führt beide Aktionen gleichzeitig aus: Storniert alle ausstehenden Aufträge und schließt alle offenen Positionen.

Projektionssystem
Das Projektionssystem ermöglicht Ihnen die visuelle Planung von Trades auf dem Chart mit automatischer Risiko-Ertrags-Berechnung und direkter Ausführung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche PROJ im Panel (sie wird blau, wenn die Projektion aktiv ist).

Angezeigte Informationen:

  • Oberes und unteres Rechteck:
  • Format: % Saldo | $ Wert | % Preis | genauer Preis
  • Beispiel: 0,50% $50,00 | 0,25% 128,450
  • Zeigt das finanzielle Ergebnis an, wenn der Auftrag dieses Niveau erreicht
  • Zentrales Rectangle:
  • Format: Volumen - RR X.X - Preis
  • Beispiel: 1,00 - RR 2,5 - 128,350
  • RR = Risk-Reward Ratio (wird automatisch berechnet)

Anpassen der Levels:

  • Ziehen der oberen/unteren Rechtecke:
  • Verschiebt TP oder SL vertikal
  • Kann die Mittellinie nicht überschreiten
  • Die Werte werden automatisch neu errechnet
  • Ziehen des zentralen Rechtecks:
  • Verschiebt die gesamte Struktur auf einmal
  • Nützlich für die Neupositionierung unter Beibehaltung der Proportionen
  • Horizontales Ziehen:
  • Passt die visuelle Ausrichtung an, ohne die Preise zu ändern

Aufträge mit Strg/Umschalt + Klick
Dies ist eine leistungsstarke Funktion, um ausstehende Aufträge schnell zu platzieren:

Strg + Klick auf den Chart
Erzeugt schwebende BUY-Orders

  • Wenn unter dem aktuellen Preis geklickt wird: erstellt Buy Limit
  • Wenn über dem aktuellen Preis geklickt wird: erzeugt Buy Stop
  • Wenn Sie die Steuerung gedrückt halten und die Maus bewegen, erscheinen visuelle Linien:
  • Grün gepunktete Linie: Auftragspreis + Volumen + % Abweichung
  • Blaue Linie (wenn TP aktiv): TP-Niveau + Finanzwert + % Abweichung
  • Rote Linie (wenn SL aktiv): SL-Niveau + finanzieller Wert + % Abweichung

Shift + Klick auf den Chart
Erzeugt schwebende SELL-Orders

  • Wenn oberhalb des aktuellen Preises geklickt: erzeugt Sell Limit
  • Wenn unter dem aktuellen Preis angeklickt: erzeugt einen Verkaufsstopp
  • Es erscheinen die gleichen visuellen Hilfslinien

Vorteile:

  • Sofortige Visualisierung der Order-, TP- und SL-Platzierung
  • Automatische Berechnung basierend auf dem definierten Typ (%, $, Pts)
  • Schnelle Ausführung, ohne dass das Panel benötigt wird


