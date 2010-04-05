OrderPro Trading Panel

OrderPro Trade Panel v1.00



OrderPro ist ein professionelles Tool, das ein vollständiges und interaktives Kontrollpanel zur Verwaltung Ihrer Handelsoperationen bietet. Es wurde entwickelt, um die Auftragsausführung zu vereinfachen und zu beschleunigen und bietet fortschrittliche Risikomanagement-Tools und Echtzeit-Analysen.





Vorteile von OrderPro



✅ Intuitive Benutzeroberfläche - Alle Steuerelemente in einem einzigen übersichtlichen Panel

✅ Schnelle Ausführung - Orders werden mit einem Klick platziert

✅ Professionelles Risikomanagement - Automatische BE und TS

✅ Übersichtliche Visualisierung - Alle wichtigen Informationen in Echtzeit

✅ Flexibilität - Drei Berechnungsarten (%, $, Pts) für TP/SL

✅ Visuelle Pending Orders - Control/Shift + Klick mit Vorschau

✅ Szenario-Projektion - Trades visuell planen

✅ Datenpersistenz - Einstellungen werden automatisch gespeichert

✅ Optimierte Performance - Smart Caching

✅ Sound-Feedback - Unterschiedliche Sounds für jede Aktionsart

Wie es funktioniert:

Das Panel bleibt auf der rechten Seite des Diagramms fixiert

Alle Informationen werden automatisch aktualisiert

Die Steuerelemente sind vollständig interaktiv und einfach zu bedienen

Das System speichert Ihre Einstellungen automatisch zwischen den Sitzungen

Eingabeparameter

Wenn Sie den EA mit dem Chart verbinden, können Sie ihn konfigurieren:

SaldoInicialAno (Voreinstellung: 0.0)

Definiert den Anfangssaldo des Jahres für die Performance-Berechnungen

Bleibt er auf 0, berechnet das System automatisch auf der Grundlage der Kontohistorie

PassoVolume (Standardwert: 0.01)

Definiert die Erhöhung/Verringerung der "+"- und "-"-Lautstärketasten

Beispiel: Bei einer Einstellung von 0,01 werden mit jedem Klick 0,01 Lot hinzugefügt oder entfernt.

VolumenMaximo (Voreinstellung: 1.00)

Maximal zulässiges Volumen im Volumenfeld des Panels

Schutz vor versehentlicher Eingabe eines zu hohen Volumens

Bedienfeldinformationen

Das Bedienfeld zeigt verschiedene Informationen an, die in Abschnitte unterteilt sind:

Finanzbereich (oben)



Saldo: Ihr aktueller Kontostand (in grün)

Eigenkapital: Aktuelles Eigenkapital (Nettowert), ändert die Farbe je nach Gewinn/Verlust

Gewinnspanne: Prozentsatz der freien/genutzten Marge, mit Farbwarnungen

Tagesschwankungen: Trend (UP/DOWN/NEUTRAL) und Prozentsatz der Intraday-Schwankungen

Drawdown: Aktueller und maximaler Drawdown in Prozent

Volume Control Section

Editierbares Volumen-Eingabefeld

Schaltflächen "+" und "-" zur schnellen Anpassung der Lautstärke

Abschnitt "Ergebnisse"



Offen: Aktuelles Ergebnis der offenen Positionen (% und Geldwert)

Gesamtvolumen: Gesamtes Kauf- und Verkaufsvolumen des aktuellen Assets

Heute: Ergebnis des Tages (% und Wert)

Woche: Wochenergebnis (% und Wert)

Monat: Monatliches Ergebnis (% und Wert)

Jahr: Jahresergebnis (% und Wert)

TP/SL/BE/TS Konfiguration Abschnitt



TP (Gewinnmitnahme): Optionsfeld zum Aktivieren + Wertfeld

SL (Stop Loss): Optionsfeld zum Aktivieren + Wertfeld

BE (Break Even): Optionsfeld zum Aktivieren + Start und Gain

TS (Nachlaufender Stopp): Optionsfeld zum Aktivieren + Start und Gain

Handelsschaltflächen

BUY (grün)

Führt einen Marktkaufauftrag mit dem konfigurierten Volumen aus. Wenn TP und/oder SL aktiv sind, werden sie automatisch angewendet.

SELL (rot)

Führt eine Verkaufsorder mit dem eingestellten Volumen aus. Wenn TP und/oder SL aktiv sind, werden sie automatisch angewandt.

REVERSE (gelb)

Kehrt Ihre Position vollständig um:

Schließt alle aktuellen Positionen

Eröffnet eine neue Position in die entgegengesetzte Richtung mit dem doppelten Volumen der vorherigen Position

CANCEL (weiß)

Storniert alle ausstehenden Aufträge (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop), die noch nicht ausgeführt worden sind.

CLOSE (weiß)

Schließt Positionen basierend auf dem in der ComboBox ausgewählten Filter:

Alle: Schließt alle offenen Positionen

Gewinn: Schließt nur Positionen im Gewinn

Verlust: Schließt nur Verlustpositionen

Käufe: Schließt nur Kaufpositionen

Verkauft: Schließt nur Verkaufspositionen

CANCEL + CLOSE (orange)

Führt beide Aktionen gleichzeitig aus: Storniert alle ausstehenden Aufträge und schließt alle offenen Positionen.

Projektionssystem

Das Projektionssystem ermöglicht Ihnen die visuelle Planung von Trades auf dem Chart mit automatischer Risiko-Ertrags-Berechnung und direkter Ausführung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche PROJ im Panel (sie wird blau, wenn die Projektion aktiv ist).

Angezeigte Informationen:



Oberes und unteres Rechteck:

Format: % Saldo | $ Wert | % Preis | genauer Preis

Beispiel: 0,50% $50,00 | 0,25% 128,450

Zeigt das finanzielle Ergebnis an, wenn der Auftrag dieses Niveau erreicht

Zentrales Rectangle:

Format: Volumen - RR X.X - Preis

Beispiel: 1,00 - RR 2,5 - 128,350

RR = Risk-Reward Ratio (wird automatisch berechnet)

Anpassen der Levels:



Ziehen der oberen/unteren Rechtecke:

Verschiebt TP oder SL vertikal

Kann die Mittellinie nicht überschreiten

Die Werte werden automatisch neu errechnet

Ziehen des zentralen Rechtecks:

Verschiebt die gesamte Struktur auf einmal

Nützlich für die Neupositionierung unter Beibehaltung der Proportionen

Horizontales Ziehen:

Passt die visuelle Ausrichtung an, ohne die Preise zu ändern

Aufträge mit Strg/Umschalt + Klick

Dies ist eine leistungsstarke Funktion, um ausstehende Aufträge schnell zu platzieren:

Strg + Klick auf den Chart

Erzeugt schwebende BUY-Orders

Wenn unter dem aktuellen Preis geklickt wird: erstellt Buy Limit

Wenn über dem aktuellen Preis geklickt wird: erzeugt Buy Stop

Wenn Sie die Steuerung gedrückt halten und die Maus bewegen, erscheinen visuelle Linien:

Grün gepunktete Linie: Auftragspreis + Volumen + % Abweichung

Blaue Linie (wenn TP aktiv): TP-Niveau + Finanzwert + % Abweichung

Rote Linie (wenn SL aktiv): SL-Niveau + finanzieller Wert + % Abweichung

Shift + Klick auf den Chart

Erzeugt schwebende SELL-Orders

Wenn oberhalb des aktuellen Preises geklickt: erzeugt Sell Limit

Wenn unter dem aktuellen Preis angeklickt: erzeugt einen Verkaufsstopp

Es erscheinen die gleichen visuellen Hilfslinien

Vorteile: