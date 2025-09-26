Market Variation Pro

Market Variation Pro (MVP) ist ein auf dem Markt einzigartiger Indikator, der einfach zu verwenden und zu konfigurieren ist und auf jedem Zeitrahmen und jedem Vermögenswert funktioniert.
Er berechnet die durchschnittliche prozentuale Schwankung eines beliebigen Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum.

Im Gegensatz zu Indikatoren, die nur den Schlusskurs analysieren, berücksichtigt MVP die gesamte Preisspanne und bietet so eine umfassendere Sicht auf das Marktverhalten.

Wichtigste Funktionalitäten

  • Messung der Volatilität

    • Quantifiziert die durchschnittliche Volatilität in Prozent

    • Vergleicht die Volatilität über verschiedene Vermögenswerte und Zeiträume hinweg

    • Hilft bei der Identifizierung von Perioden mit höherer oder niedrigerer Marktaktivität

  • Momentum-Analyse

    • Liefert Statistiken darüber, wie viele Perioden höher oder niedriger geschlossen haben

    • Ermöglicht die Beobachtung von kurz- und mittelfristigen Markttrends

    • Bietet objektive statistische Daten über Preisbewegungen

  • Risiko-Management

    • Unterstützt die Positionsgröße auf Basis der durchschnittlichen Volatilität

    • Ermöglicht die Konfiguration von Stopps und Zielen entsprechend der typischen Schwankung des Vermögenswerts

    • Hilft bei der Anpassung von Parametern für algorithmische Strategien

  • Multi-Timeframe-Vergleich

    • Ermöglicht die Analyse auf anderen Zeitrahmen als dem aktuellen Chart

    • Ermöglicht den Vergleich der Volatilität zwischen verschiedenen Zeiträumen

Konfigurierbare Parameter

  • InpPeriodo (1-500): Anzahl der Kerzen, die bei der Berechnung berücksichtigt werden (Standardwert: 14)

  • InpTimeframe: Zeitrahmen, der für die Berechnungen verwendet wird (Standard: aktueller Chart)

  • InpIncludeCurrentCandle: legt fest, ob die aktuelle Kerze berücksichtigt wird (Standardwert: true)

  • InpVariacaoTimeframe: Zeitrahmen, der für die Berechnung der Periodenvariation verwendet wird (Standardwert: D1)

Informationsfenster (obere rechte Ecke des Charts)

  • MVP: Hauptwert der durchschnittlichen prozentualen Abweichung

  • TF: analysierter Zeitrahmen

  • P: Anzahl der verwendeten Perioden

  • Up: Anzahl der Kerzen, die höher geschlossen haben

  • Down: Anzahl der Kerzen, die niedriger geschlossen haben

  • Symbol: analysierter Vermögenswert

  • Periodenvariation: Performance im ausgewählten Zeitrahmen (farblich gekennzeichnet für positiv, negativ oder neutral)

Praktische Anwendungen

  • Geeignete Zeiträume für den Einstieg in Trades identifizieren

  • Positionsgröße entsprechend der durchschnittlichen Volatilität anpassen

  • Definieren von Stopps und realistischen Zielen auf der Grundlage des typischen Verhaltens von Vermögenswerten

  • Filtern von Marktszenarien mit extremer oder sehr geringer Volatilität

Kompatibilität
Funktioniert mit jedem im MetaTrader 5 verfügbaren Vermögenswert (Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen).
Leichtgewichtig und stabil, kann auf mehreren Charts gleichzeitig verwendet werden.
Einfache Konfiguration, innerhalb weniger Augenblicke einsatzbereit.


