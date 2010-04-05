OrderPro Trading Panel

OrderPro Trade Panel v1.00

O OrderPro é uma Ferramenta profissional que fornece um painel de controle completo e interativo para gerenciar suas operações de trading. Ele foi desenvolvido para facilitar e acelerar a execução de ordens, oferecendo ferramentas avançadas de gestão de risco e análise em tempo real.

Vantagens do OrderPro

✅ Interface intuitiva - Todos os controles em um único painel organizado

✅ Execução rápida - Ordens executadas com um clique

✅ Gestão profissional de risco - BE e TS automáticos

✅ Visualização clara - Todas as informações importantes em tempo real

✅ Flexibilidade - Três tipos de cálculo (%, $, Pts) para TP/SL

✅ Ordens pendentes visuais - Control/Shift + clique com preview

✅ Projeção de cenários - Planeje operações visualmente

✅ Persistência de dados - Configurações salvas automaticamente

✅ Performance otimizada - Cache inteligente

✅ Feedback sonoro - Sons diferentes para cada tipo de ação

Como funciona:

O painel fica fixo no lado direito do gráfico

Todas as informações são atualizadas automaticamente

Os controles são totalmente interativos e fáceis de usar

O sistema salva automaticamente suas configurações entre sessões

Parâmetros de Entrada

Ao anexar o EA ao gráfico, você pode configurar:

SaldoInicialAno (padrão: 0.0)

Define o saldo inicial do ano para cálculos de performance



Se deixar em 0, o sistema calcula automaticamente baseado no histórico

PassoVolume (padrão: 0.01)

Define o incremento/decremento dos botões "+" e "-" de volume



Exemplo: se está em 0.01, cada clique adiciona ou remove 0.01 lote

VolumeMaximo (padrão: 1.00)

Volume máximo permitido no campo de volume do painel



Proteção contra entrada acidental de volumes muito altos

Informações do Painel

O painel exibe várias informações organizadas em seções:

Seção Financeira (Superior)

Saldo: Seu saldo atual da conta (em verde)

Capital: Equity atual (patrimônio líquido), muda de cor conforme lucro/prejuízo

Margem: Percentual de margem livre / margem utilizada, com alertas de cor

Variação Dia: Tendência (ALTA/BAIXA/NEUTRA) e percentual de variação intraday

Drawdown: Drawdown atual e máximo em percentual

Seção de Controle de Volume

Campo de entrada de volume editável

Botões "+" e "-" para ajustar rapidamente o volume

Seção de Resultados

Em Aberto: Resultado atual das posições abertas (% e valor monetário)

Volume Total: Volume de compras e vendas do ativo atual

Hoje: Resultado do dia (% e valor)

Semana: Resultado da semana (% e valor)

Mês: Resultado do mês (% e valor)

Ano: Resultado do ano (% e valor)

Seção de Configuração TP/SL/BE/TS

TP (Take Profit): Radio button para ativar + campo de valor

SL (Stop Loss): Radio button para ativar + campo de valor

BE (Break Even): Radio button para ativar + Start e Gain

TS (Trailing Stop): Radio button para ativar + Start e Gain

Botões de Trade

COMPRAR (verde)

Executa uma ordem de compra a mercado com o volume configurado. Se TP e/ou SL estiverem ativos, aplica automaticamente esses níveis na ordem.

VENDER (vermelho)

Executa uma ordem de venda a mercado com o volume configurado. Se TP e/ou SL estiverem ativos, aplica automaticamente esses níveis na ordem.

INVERTER (amarelo)

Inverte completamente sua posição:

Fecha todas as posições atuais

Abre posição na direção oposta com o dobro do volume anterior

CANCELAR (branco)

Cancela todas as ordens pendentes (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) que ainda não foram executadas.

ZERAR (branco)

Fecha posições baseado no filtro selecionado no ComboBox ao lado:

Todas: Fecha todas as posições abertas

Lucro: Fecha apenas posições com lucro

Prejuízo: Fecha apenas posições com prejuízo

Compras: Fecha apenas posições compradas

Vendas: Fecha apenas posições vendidas

CANCELAR + ZERAR (laranja)

Executa as duas ações simultaneamente: cancela todas as ordens pendentes e fecha todas as posições abertas.

Sistema de Projeção

O sistema de Projeção permite planejar operações visualmente no gráfico com cálculo automático de risco-retorno e execução direta.

Clique no botão PROJ no painel (fica azul quando há projeções ativas).





Informações exibidas:

Retângulos Superior e Inferior:

Formato: % saldo | $ valor | % preço | preço exato

Exemplo: 0.50% $50.00 | 0.25% 128.450

Mostra o resultado financeiro se a ordem atingir aquele nível

Retângulo Central:

Formato: volume - RR X.X - preço

Exemplo: 1.00 - RR 2.5 - 128.350

RR = Relação Risco-Retorno (calculada automaticamente)

Como ajustar níveis:

Arrastar retângulos Superior/Inferior:

Move o nível de TP ou SL verticalmente

Não pode ultrapassar a linha central

Valores recalculam automaticamente

Arrastar retângulo Central:

Move toda a estrutura de uma vez

Útil para reposicionar mantendo as proporções

Arrastar horizontalmente:

Organiza visualmente sem alterar preços

Ordens com Control/Shift + Clique

Este é um recurso poderoso para colocar ordens pendentes rapidamente:

Control + Clique no gráfico

Cria ordens de COMPRA pendentes

Se clicar ABAIXO do preço atual: cria Buy Limit

Se você clicar ACIMA do preço atual: cria Buy Stop

Enquanto segura Control e move o mouse, linhas visuais aparecem mostrando:

Linha verde pontilhada: preço da ordem + volume + variação %



Linha azul (se TP ativo): nível de TP + valor financeiro + variação %



Linha vermelha (se SL ativo): nível de SL + valor financeiro + variação %

Shift + Clique no gráfico

Cria ordens de VENDA pendentes

Se clicar ACIMA do preço atual: cria Sell Limit

Se clicar ABAIXO do preço atual: cria Sell Stop

Mesmas linhas visuais aparecem para orientação

Vantagens: