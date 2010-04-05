OrderPro Trading Panel
- Utilitários
- Maicon Fernando Cabral Pereira
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
OrderPro Trade Panel v1.00
O OrderPro é uma Ferramenta profissional que fornece um painel de controle completo e interativo para gerenciar suas operações de trading. Ele foi desenvolvido para facilitar e acelerar a execução de ordens, oferecendo ferramentas avançadas de gestão de risco e análise em tempo real.
Vantagens do OrderPro
✅ Interface intuitiva - Todos os controles em um único painel organizado
✅ Execução rápida - Ordens executadas com um clique
✅ Gestão profissional de risco - BE e TS automáticos
✅ Visualização clara - Todas as informações importantes em tempo real
✅ Flexibilidade - Três tipos de cálculo (%, $, Pts) para TP/SL
✅ Ordens pendentes visuais - Control/Shift + clique com preview
✅ Projeção de cenários - Planeje operações visualmente
✅ Persistência de dados - Configurações salvas automaticamente
✅ Performance otimizada - Cache inteligente
✅ Feedback sonoro - Sons diferentes para cada tipo de ação
Como funciona:
-
O painel fica fixo no lado direito do gráfico
-
Todas as informações são atualizadas automaticamente
-
Os controles são totalmente interativos e fáceis de usar
-
O sistema salva automaticamente suas configurações entre sessões
Parâmetros de Entrada
Ao anexar o EA ao gráfico, você pode configurar:
-
SaldoInicialAno (padrão: 0.0)
-
Define o saldo inicial do ano para cálculos de performance
-
Se deixar em 0, o sistema calcula automaticamente baseado no histórico
-
PassoVolume (padrão: 0.01)
-
Define o incremento/decremento dos botões "+" e "-" de volume
-
Exemplo: se está em 0.01, cada clique adiciona ou remove 0.01 lote
-
VolumeMaximo (padrão: 1.00)
-
Volume máximo permitido no campo de volume do painel
-
Proteção contra entrada acidental de volumes muito altos
Informações do Painel
O painel exibe várias informações organizadas em seções:
Seção Financeira (Superior)
-
Saldo: Seu saldo atual da conta (em verde)
-
Capital: Equity atual (patrimônio líquido), muda de cor conforme lucro/prejuízo
-
Margem: Percentual de margem livre / margem utilizada, com alertas de cor
-
Variação Dia: Tendência (ALTA/BAIXA/NEUTRA) e percentual de variação intraday
-
Drawdown: Drawdown atual e máximo em percentual
Seção de Controle de Volume
-
Campo de entrada de volume editável
-
Botões "+" e "-" para ajustar rapidamente o volume
Seção de Resultados
-
Em Aberto: Resultado atual das posições abertas (% e valor monetário)
-
Volume Total: Volume de compras e vendas do ativo atual
-
Hoje: Resultado do dia (% e valor)
-
Semana: Resultado da semana (% e valor)
-
Mês: Resultado do mês (% e valor)
-
Ano: Resultado do ano (% e valor)
Seção de Configuração TP/SL/BE/TS
-
TP (Take Profit): Radio button para ativar + campo de valor
-
SL (Stop Loss): Radio button para ativar + campo de valor
-
BE (Break Even): Radio button para ativar + Start e Gain
-
TS (Trailing Stop): Radio button para ativar + Start e Gain
Botões de Trade
COMPRAR (verde)
Executa uma ordem de compra a mercado com o volume configurado. Se TP e/ou SL estiverem ativos, aplica automaticamente esses níveis na ordem.
VENDER (vermelho)
Executa uma ordem de venda a mercado com o volume configurado. Se TP e/ou SL estiverem ativos, aplica automaticamente esses níveis na ordem.
INVERTER (amarelo)
Inverte completamente sua posição:
-
Fecha todas as posições atuais
-
Abre posição na direção oposta com o dobro do volume anterior
CANCELAR (branco)
Cancela todas as ordens pendentes (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) que ainda não foram executadas.
ZERAR (branco)
Fecha posições baseado no filtro selecionado no ComboBox ao lado:
-
Todas: Fecha todas as posições abertas
-
Lucro: Fecha apenas posições com lucro
-
Prejuízo: Fecha apenas posições com prejuízo
-
Compras: Fecha apenas posições compradas
-
Vendas: Fecha apenas posições vendidas
CANCELAR + ZERAR (laranja)
Executa as duas ações simultaneamente: cancela todas as ordens pendentes e fecha todas as posições abertas.
Sistema de Projeção
O sistema de Projeção permite planejar operações visualmente no gráfico com cálculo automático de risco-retorno e execução direta.
Clique no botão PROJ no painel (fica azul quando há projeções ativas).
Informações exibidas:
Retângulos Superior e Inferior:
-
Formato: % saldo | $ valor | % preço | preço exato
-
Exemplo: 0.50% $50.00 | 0.25% 128.450
-
Mostra o resultado financeiro se a ordem atingir aquele nível
Retângulo Central:
-
Formato: volume - RR X.X - preço
-
Exemplo: 1.00 - RR 2.5 - 128.350
-
RR = Relação Risco-Retorno (calculada automaticamente)
Como ajustar níveis:
Arrastar retângulos Superior/Inferior:
-
Move o nível de TP ou SL verticalmente
-
Não pode ultrapassar a linha central
-
Valores recalculam automaticamente
Arrastar retângulo Central:
-
Move toda a estrutura de uma vez
-
Útil para reposicionar mantendo as proporções
Arrastar horizontalmente:
-
Organiza visualmente sem alterar preços
Ordens com Control/Shift + Clique
Este é um recurso poderoso para colocar ordens pendentes rapidamente:
Control + Clique no gráfico
-
Cria ordens de COMPRA pendentes
-
Se clicar ABAIXO do preço atual: cria Buy Limit
-
Se você clicar ACIMA do preço atual: cria Buy Stop
-
Enquanto segura Control e move o mouse, linhas visuais aparecem mostrando:
-
Linha verde pontilhada: preço da ordem + volume + variação %
-
Linha azul (se TP ativo): nível de TP + valor financeiro + variação %
-
Linha vermelha (se SL ativo): nível de SL + valor financeiro + variação %
Shift + Clique no gráfico
-
Cria ordens de VENDA pendentes
-
Se clicar ACIMA do preço atual: cria Sell Limit
-
Se clicar ABAIXO do preço atual: cria Sell Stop
-
Mesmas linhas visuais aparecem para orientação
Vantagens:
-
Visualização instantânea de onde ficará sua ordem, TP e SL
-
Cálculo automático baseado no tipo configurado (%, $, Pts)
-
Execução rápida sem precisar usar o painel