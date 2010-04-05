OrderPro Trading Panel

OrderPro Trade Panel v1.00

O OrderPro é uma Ferramenta profissional que fornece um painel de controle completo e interativo para gerenciar suas operações de trading. Ele foi desenvolvido para facilitar e acelerar a execução de ordens, oferecendo ferramentas avançadas de gestão de risco e análise em tempo real.

Vantagens do OrderPro

 Interface intuitiva - Todos os controles em um único painel organizado
 Execução rápida - Ordens executadas com um clique
 Gestão profissional de risco - BE e TS automáticos
 Visualização clara - Todas as informações importantes em tempo real
 Flexibilidade - Três tipos de cálculo (%, $, Pts) para TP/SL
 Ordens pendentes visuais - Control/Shift + clique com preview
 Projeção de cenários - Planeje operações visualmente
 Persistência de dados - Configurações salvas automaticamente
 Performance otimizada - Cache inteligente
 Feedback sonoro - Sons diferentes para cada tipo de ação

Como funciona:

  • O painel fica fixo no lado direito do gráfico

  • Todas as informações são atualizadas automaticamente

  • Os controles são totalmente interativos e fáceis de usar

  • O sistema salva automaticamente suas configurações entre sessões

Parâmetros de Entrada

Ao anexar o EA ao gráfico, você pode configurar:

  • SaldoInicialAno (padrão: 0.0)

    • Define o saldo inicial do ano para cálculos de performance

    • Se deixar em 0, o sistema calcula automaticamente baseado no histórico

  • PassoVolume (padrão: 0.01)

    • Define o incremento/decremento dos botões "+" e "-" de volume

    • Exemplo: se está em 0.01, cada clique adiciona ou remove 0.01 lote

  • VolumeMaximo (padrão: 1.00)

    • Volume máximo permitido no campo de volume do painel

    • Proteção contra entrada acidental de volumes muito altos

Informações do Painel

O painel exibe várias informações organizadas em seções:

Seção Financeira (Superior)

  • Saldo: Seu saldo atual da conta (em verde)

  • Capital: Equity atual (patrimônio líquido), muda de cor conforme lucro/prejuízo

  • Margem: Percentual de margem livre / margem utilizada, com alertas de cor

  • Variação Dia: Tendência (ALTA/BAIXA/NEUTRA) e percentual de variação intraday

  • Drawdown: Drawdown atual e máximo em percentual

Seção de Controle de Volume

  • Campo de entrada de volume editável

  • Botões "+" e "-" para ajustar rapidamente o volume

Seção de Resultados

  • Em Aberto: Resultado atual das posições abertas (% e valor monetário)

  • Volume Total: Volume de compras e vendas do ativo atual

  • Hoje: Resultado do dia (% e valor)

  • Semana: Resultado da semana (% e valor)

  • Mês: Resultado do mês (% e valor)

  • Ano: Resultado do ano (% e valor)

Seção de Configuração TP/SL/BE/TS

  • TP (Take Profit): Radio button para ativar + campo de valor

  • SL (Stop Loss): Radio button para ativar + campo de valor

  • BE (Break Even): Radio button para ativar + Start e Gain

  • TS (Trailing Stop): Radio button para ativar + Start e Gain

Botões de Trade

COMPRAR (verde)

Executa uma ordem de compra a mercado com o volume configurado. Se TP e/ou SL estiverem ativos, aplica automaticamente esses níveis na ordem.

VENDER (vermelho)

Executa uma ordem de venda a mercado com o volume configurado. Se TP e/ou SL estiverem ativos, aplica automaticamente esses níveis na ordem.

INVERTER (amarelo)

Inverte completamente sua posição:

  • Fecha todas as posições atuais

  • Abre posição na direção oposta com o dobro do volume anterior


CANCELAR (branco)

Cancela todas as ordens pendentes (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) que ainda não foram executadas.

ZERAR (branco)

Fecha posições baseado no filtro selecionado no ComboBox ao lado:

  • Todas: Fecha todas as posições abertas

  • Lucro: Fecha apenas posições com lucro

  • Prejuízo: Fecha apenas posições com prejuízo

  • Compras: Fecha apenas posições compradas

  • Vendas: Fecha apenas posições vendidas

CANCELAR + ZERAR (laranja)

Executa as duas ações simultaneamente: cancela todas as ordens pendentes e fecha todas as posições abertas.

Sistema de Projeção

O sistema de Projeção permite planejar operações visualmente no gráfico com cálculo automático de risco-retorno e execução direta. 

Clique no botão PROJ no painel (fica azul quando há projeções ativas).


    Informações exibidas:

    Retângulos Superior e Inferior:

    • Formato: % saldo | $ valor | % preço | preço exato

    • Exemplo: 0.50% $50.00 | 0.25% 128.450

    • Mostra o resultado financeiro se a ordem atingir aquele nível

    Retângulo Central:

    • Formato: volume - RR X.X - preço

    • Exemplo: 1.00 - RR 2.5 - 128.350

    • RR = Relação Risco-Retorno (calculada automaticamente)

    Como ajustar níveis:

    Arrastar retângulos Superior/Inferior:

    • Move o nível de TP ou SL verticalmente

    • Não pode ultrapassar a linha central

    • Valores recalculam automaticamente

    Arrastar retângulo Central:

    • Move toda a estrutura de uma vez

    • Útil para reposicionar mantendo as proporções

    Arrastar horizontalmente:

    • Organiza visualmente sem alterar preços

      Ordens com Control/Shift + Clique

      Este é um recurso poderoso para colocar ordens pendentes rapidamente:

      Control + Clique no gráfico

      • Cria ordens de COMPRA pendentes

      • Se clicar ABAIXO do preço atual: cria Buy Limit

      • Se você clicar ACIMA do preço atual: cria Buy Stop

      • Enquanto segura Control e move o mouse, linhas visuais aparecem mostrando:

        • Linha verde pontilhada: preço da ordem + volume + variação %

        • Linha azul (se TP ativo): nível de TP + valor financeiro + variação %

        • Linha vermelha (se SL ativo): nível de SL + valor financeiro + variação %

      Shift + Clique no gráfico

      • Cria ordens de VENDA pendentes

      • Se clicar ACIMA do preço atual: cria Sell Limit

      • Se clicar ABAIXO do preço atual: cria Sell Stop

      • Mesmas linhas visuais aparecem para orientação

      Vantagens:

      • Visualização instantânea de onde ficará sua ordem, TP e SL

      • Cálculo automático baseado no tipo configurado (%, $, Pts)

      • Execução rápida sem precisar usar o painel



        Produtos recomendados
        Fast Manager MT5
        Nabil Oukhouma
        Utilitários
        Fast Manager (MT5 Manager) is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel: execute trades instantly using the on-chart Buy, Sel
        Signals for Telegram
        Elidio Xavier Guimaraes
        Utilitários
        It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
        Synchronizer
        PATRICK PAARSCH
        Utilitários
        This Expert Advisor monitors all open positions across all symbols in MetaTrader 5. Whenever a Stop Loss (SL) or Take Profit (TP) is manually set or adjusted on any position, the EA automatically applies that value to all other open positions , regardless of symbol or order type (Buy/Sell). This ensures consistent and synchronized SL and TP levels across your account. Perfect for mobile trading via tablet or smartphone!
        Telegram Informer MT5
        Andrey Kaunov
        Utilitários
        Сообщения в Telegram из MT5 о торговых событиях: Открытие/закрытие сделок; Выставление/удаление отложенных ордеров. Версия утилиты для MT4 здесь: https://mql5.com/8bjjy Настройки  Telegram: Создайте своего бота. Для этого напишите для пользователя  @BotFather команду  /newbot , и следуйте инструкциям. В результате вы получите Token бота, примерно такой:   1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI.  Узнайте свой ID в  Telegram, для этого напишите пользователю  @userinfobot любое сообщение.
        T Manager for Price action Traders
        Haidar, Lionel Haj Ali
        4.5 (10)
        Utilitários
        T Manager, the ultimate trade management solution designed by traders for traders. If you are searching for a simple and efficient trade panel, trade manager, or trade assistant, you are at the right place.   The market contains a diverse number of those tools , but this one is designed by traders for traders . I designed this tool, and I am using it daily. Take my advice and stop buying tools blended with un-useful features that you will never use,   T Manager provides you with the essential y
        The Goat Scalper
        Giordan Cogotti
        Experts
        The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
        Manus Pro
        Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
        Experts
        MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
        Signals Executor for Telegram
        Elidio Xavier Guimaraes
        Utilitários
        O Signals Executor for Telegram é um Utilitário que permite executar e gerenciar posições a partir de mensagens enviadas em Chats de Telegram. As mensagens do chat são processadas para verificar a existência de comandos, e o comando será executado se seus parâmetros forem válidos. Você precisa do Token do Bot do Telegram e o Chat Id para configurar os parâmetros de entrada. É possível restringir o envio de comandos através do User Id , que deve ser configurado nos parâmetros de entrada. Comando
        Orders Executor
        Claudio Aguiar De Aragao
        Utilitários
        Apresentando       Orders Executor , seu companheiro de negociação poderoso e eficiente, projetado para executar ordens diretamente de um arquivo texto especificado pelo usuário. Esta ferramenta de negociação inovadora agiliza o seu processo de negociação, fornecendo uma solução conveniente e automatizada para executar negociações com precisão e velocidade. Características principais   : **Integração de arquivo de texto:** Orders Executor       foi projetado para ler e interpretar facilmente
        Trade Panel MT5 by PGS
        Giancarlo Giuseppi Bejar
        Utilitários
        Trade Panel PGS - Profit Guard System – Trade Management Tool for MetaTrader 5 The Profit Guard System is a professional trade management and execution tool designed to simplify trading in MetaTrader 5. It provides structured control over entries, exits, and risk management directly from the chart. This system allows traders to open and manage positions using one-click commands while maintaining disciplined trade execution. It includes tools for stop loss, take profit, breakeven, trailing stop,
        Trade Control Panel
        Jerry Jilun Anak Liban
        Utilitários
        Trade Control Panel Function Normal One Click Function Close All Close All Profit Close All Loss Close All Pending Order Close All Sell Close All Buy Advance One Click Function 1.  Close Partial Lot Sell by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent you wanted. No longer partial close one by one for every open position Manual input for desire percent 2. Close Partial Lot Buy by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent
        Close all with one click
        Jun Xiao
        Utilitários
        This tool can help you close all open orders with one click, just click "Close all". If you only want to close profitable orders, click the "Close profitable" button. After clicking, all floating orders will be closed; If you only want to close the orders with floating losses, click the "Close losable" button. After clicking, all orders with floating losses will be closed. This tool has been tested for a year. The one-click position closing function is very complete, the position closing is time
        Telegram Notify MT5
        Kin Hang Tan
        Utilitários
        Telegram Notify MT5 Telegram Notify MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/channel. It is useful for monitoring your MetaTrader 5 account by sending a notification to your particular Telegram chat/channel when someone/EA is placing trades, modifying order's TP/SL, closing trades and etc. This EA does not place any trade for your account. This EA also could be a convenient tool for monitoring other's EA trading activities or a tool for publishing your
        Donchian Breakout And Rsi
        Mattia Impicciatore
        Indicadores
        Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
        FREE
        TradeInfo MT5
        Manuraj Dhanda
        4.25 (12)
        Utilitários
        TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
        FREE
        TP and SL Calculator Indicator MT5
        Mehnoosh Karimi
        Utilitários
        TP & SL Calculator Indicator for MT5 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator is an effective risk and capital management tool designed for MetaTrader 5. It helps traders easily determine and set take profit (TP) and stop loss (SL) levels directly on the chart. This indicator improves trading efficiency through its dedicated control panel, which includes: Creating and managing TP and SL levels for both Buy and Sell positions Calculating trade volume in lots Displaying the Risk-to-Reward
        FREE
        Divine Assistant
        Zhang Kai Xu
        Utilitários
        Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
        FREE
        Spread and Swap monitor
        Gennadiy Stanilevych
        5 (1)
        Utilitários
        O indicador tem o objetivo de determinar o tamanho do spread e swap, a distância para configurar ordens pendentes, stop loss permitido com o preço atual e o risco por 1 ponto na moeda de depósito. O indicador informa ao trader sobre possíveis despesas e os lucros adicionais relacionados com a transferência de uma posição para a próxima sessão de negociação do instrumento financeiro. Ele também informa sobre o tamanho do spread, a distância das ordens pendentes, stop loss e o trailing stop a part
        Trade Manager Interface MT5
        Peter Mueller
        4.73 (11)
        Utilitários
        The Trade Manager Interface is a free utility designed to simplify manual trading in MetaTrader. MT4 Version Available Please leave a review, if you like the trade manager. It allows traders to visualize trades directly on the chart, calculate position size automatically, and manage orders with advanced features such as partial take profits, automatic breakeven, and trailing stops. For more advanced features check out: ManHedger This tool focuses on risk control and execution precision, making
        FREE
        Telegram Broadcast DEMO MT5
        Volodymyr Hrybachov
        Utilitários
        The TELEGRAM BROADCAST utility helps to instantly publish your trading in the Telegram channel. If you have long wanted to create your Telegram channel with FOREX signals, then this is what you need. ATTENTION. This is a DEMO version, it has limitations - sending messages no more than 1 time in 300 seconds PAID version:  https://www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST can send messages: Opening and closing deals; Placing and deleting pending o
        FREE
        LT Rainbow Trend
        Thiago Duarte
        5 (1)
        Indicadores
        Você, assim como eu, gosta de operar a favor da tendência? Então este indicador vai te ajudar! Rainbow Trend é um indicador de tendência, no qual utiliza várias Médias Móveis junto do gráfico. Ela mede diferentes zonas de força da tendência para diferentes prazos: muito curto, curto, médio, longo e muito longo. Cada zona tem sua cor, e é possível ter alertas sonoros quando o preço sai de uma zona e entra em outra. Sua configuração é muito simples. Se encontrou alguma falha ou tem alguma sugestão
        Close MT5 Script by PipTick
        Michal Jurnik
        Utilitários
        The   Close script   is a simple tool that allows traders to close their trades by three methods. Just run the script and choose the close method. Closing methods Symbol  - Allows closing all open trades for a specific symbol. All_Trades  - Allows closing all open trades. Magic_Number  - Allows closing all open trades according to their magic number. Recommendation AutoTrading functions must be activated.  If the AutoTrading function is disabled, the script will not work. EA should be stopped.
        FREE
        FX Info Spread MT5
        Pedro Fernandez
        3 (1)
        Utilitários
        Minimalist and fully customizable info panel. It works on any chart and timeframe, with 2 - 4 digits brokers and with 3 - 5 digits ones. It can show: Current Spread in pips (1 decimal digit if you are on a 3 - 5 digits broker) ATR (Average True Range) in pips Current Server Time Current GMT Time Important Account Info: Current Leverage and Stop-out Level (%) Time left for the current bar. Very useful on 4 h charts All info labels have a tooltip with the same data Available customizations : Ena
        FREE
        Minions Labs Recalibrator
        Flavio Javier Jarabeck
        5 (1)
        Utilitários
        Mais uma vez, acertamos! Imagine uma maneira mais rápida e intuitiva de calibrar QUALQUER indicador que você conheça usando apenas cliques óbvios e intuitivos do mouse? com Resultados reais em tempo real, muito rápidos, logo após 1 clique do mouse... Ao invés da chata "caixa de diálogo Abrir configurações / Alterar uma configuração / Clique OK / Veja o que acontece no gráfico...", então repetir esse processo infinitamente até se matar! Bem... Não mais... Bem-vindo à ferramenta Minions Labs Re
        One Click Trader MT5 Real
        Andrzej Pierz
        Utilitários
        One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red  SELL  button enables you to open s
        Binance Spot Live an History Data
        Bahadir Hayiroglu
        3 (1)
        Utilitários
        You can see Binance Spot data instantly in Metatrader 5 and it allows you to use all the features that Metatrader has provided to you. You can access the data of all symbols listed on Binance Futures. Don't forget to set the timezone. Binance it's 00:00 UTC. You need to fix it according to your own country You need to install the free Binance Spot Symbol List plugin. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 After loading, it automatically downloads the data of the cryptos in the market obser
        Size calculator mt5
        Smail El Hassar
        Utilitários
        Size Calculator allow you to calculate the size you need for your position giving two parametres: the number of pips risked and the money risked, for example if you want to risk 20 USD on 200 pips, then you will need to input 200 in the case reserved for pips and 20 in the case reserved for risk, the size will appear in left top carner of the chart in your metatrader 4 platform,    Size Calculator  support the following symbols : EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD  GOLD WTI  EURJPY GBPJPY USDJPY AUDJP
        PriceActionCore
        Everton Fernando Da Silva Messias
        Utilitários
        PriceActionCore (MT5) – Indicador de Price Action Puro - ( PREÇO MÍNIMO DE VENDA $30 USD. Pague uma vez e possua o indicador para sempre. ) Autor: Everton  Versão: 1.50 Plataforma: MetaTrader 5  "Lembre-se de ativar a visualização de descrição na plataforma!" Perfil Price Action Puro Gráficos limpos, apenas candles (sem indicadores). Linhas horizontais: suporte, resistência, fechamento diário, máxima e mínima do dia anterior. Usado por traders que operam pullbacks, rompimentos e reversões.
        Portfolio Aggregator
        Keni Chetankumar Gajanan -
        Utilitários
        Portfolio Aggregator — One dashboard, total clarity across all your trading accounts. Portfolio Aggregator unifies account data from multiple brokers and currencies into a single, transparent dashboard. It provides real‑time visibility into equity, margin, P&L, and risk metrics, helping traders maintain control and confidence across diversified strategies. Features Multi‑Currency Consolidation — Converts all values into a chosen base currency with live FX rates. Portfolio Dashboard — Displays e
        FREE
        Total Trade Manager SL BE TP
        Izzet Deniz Erpolat
        3 (2)
        Utilitários
        Total trade manager allows you to manage your trade to maximise your profits and minimise your losses. This is an essential for traders that are looking for consistency within their trading.  The features: Partial Stop Loss: This feature allows you to close a partial percentage of your trade once it goes into negative. So if your stop loss is 20 pips, you could close 75% of your trade at 10 pips and let the remainder of the position to continue running. Auto Stop Loss: This means that once you p
        Os compradores deste produto também adquirem
        Forex Trade Manager MT5
        InvestSoft
        4.97 (579)
        Utilitários
        Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
        Ultimate Extractor
        Clifton Creath
        5 (7)
        Utilitários
        Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
        Telegram To MT5 Signal Trader
        Lukas Roth
        5 (13)
        Utilitários
        Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
        EasyInsight AIO MT5
        Alain Verleyen
        4.91 (11)
        Utilitários
        EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
        HYT utility
        Sergey Batudayev
        Utilitários
        HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
        Trade Manager DashPlus
        Henry Lyubomir Wallace
        5 (12)
        Utilitários
        DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
        Telegram To MT5 Copier
        Trinh Dat
        5 (49)
        Utilitários
        The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
        Patrex pro
        Chioma Obunadike
        5 (1)
        Utilitários
        Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
        HINN Lazy Trader
        ALGOFLOW OÜ
        5 (2)
        Utilitários
        Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
        Custom Alerts AIO MT5
        Daniel Stein
        5 (1)
        Utilitários
        Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
        PZ Trade Pad Pro MT5
        PZ TRADING SLU
        Utilitários
        Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
        YuClusters
        Yury Kulikov
        4.93 (42)
        Utilitários
        Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
        Trading box Technical analysis MT5
        Igor Zizek
        4.96 (24)
        Utilitários
        Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
        Trade Assistant 38 in 1
        Makarii Gubaydullin
        4.91 (22)
        Utilitários
        Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
        Crypto Charting
        Rajesh Kumar Nait
        5 (4)
        Utilitários
        Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
        Live Forex Signals MT5
        Denis Nikolaev
        Utilitários
        Live Forex Signals é projetado para negociação em sinais do site   https://live-forex-signals.com/en e https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parâmetro Nome de usuário e senha se você tiver uma assinatura para sites live-forex-signals.com/foresignal.com. então você deve preencher esses parâmetros com suas credenciais; se não houver assinatura, deixe os campos em branco; Comment   Comentário sobre transações abertas Risk   r
        MT5 To Tradovate
        Laurent Xavier Richer
        Utilitários
        MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
        DoIt Trade Coach AI MT5
        Diego Arribas Lopez
        Utilitários
        DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
        Easy Strategy Builder 5
        Gheis Mohammadi
        5 (4)
        Utilitários
        The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
        Telegram To MT5 Receiver
        Levi Dane Benjamin
        4.53 (15)
        Utilitários
        Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
        Binance MT5 Crypto Trading Tool
        Rajesh Kumar Nait
        5 (2)
        Utilitários
        Ferramenta de Trading Binance para MT5 1. Este produto inclui gráfico ao vivo via websocket, gráfico histórico, atualizações automáticas ao reiniciar o terminal MT5 para que funcione sem problemas, sem intervenção manual, permitindo-lhe negociar na Binance sem problemas. Negociação, gráfico ao vivo e dados históricos disponíveis para Spot e Futuros Recursos do gráfico: 1. Gráfico OHLC ao vivo via Websocket (WSS) 2. Atualizar histórico via API 3.º Atualizar automaticamente o histórico nos gráf
        Bots Builder Pro MT5
        Andrey Barinov
        4.17 (6)
        Utilitários
        This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
        RiskGuard Management
        MONTORIO MICHELE
        5 (22)
        Utilitários
        ATENÇÃO : Para uma versão de teste gratuita, visite o meu site. Manual de instruções RiskGuard Management — O seu aliado definitivo para um trading sem compromissos. Lot Calculator — Cálculo automático do tamanho do lote. Quantum — Risco automático para maximizar os lucros e reduzir os drawdowns. Automatic Journal — Incluído e disponível para download gratuito no meu site. Automatic Screenshot — Duas capturas de ecrã: uma na abertura e outra no fecho da operação. Partial Profit — Saídas parcia
        Trading box Order Management MT5
        Igor Zizek
        4.97 (36)
        Utilitários
        Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
        PZ Local Trade Copier EA MT5
        PZ TRADING SLU
        3.5 (4)
        Utilitários
        O Local Trade Copier EA é uma solução para traders individuais ou gerentes de contas que precisam executar sinais de negociação de fontes externas ou que precisam gerenciar várias contas ao mesmo tempo, sem a necessidade de uma conta MAM ou PAMM. Copia de até 8 contas mestras para contas escravas ilimitadas [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | Perguntas frequentes | Todos os produtos ] 100% auto-hospedado Fácil de instalar e usar Nenhum instalador, arquivos de con
        EmoGuardian
        Samuel Bandi Roccatello
        5 (5)
        Utilitários
        VERSÃO DEMO DISPONÍVEL!!!! Contacta-me e experimenta GRÁTIS por 20 dias antes de comprar. Evite overtrading, FOMO e comportamentos compulsivos, impondo limites de risco avançados à sua conta de negociação usando o EmoGuardian. Adicione automaticamente Stop Losses às posições, gerencie as perdas de EAs , carregue/descarregue EAs automaticamente. Limite o risco por posição, por tradedd, por intervalo de tempo, por dia. As opções de gestão de risco foram desenvolvidas para combater especificamente
        Timeless Charts
        Samuel Manoel De Souza
        Utilitários
        Timeless Charts é uma solução avançada de gráficos desenvolvida para traders profissionais que buscam controle total sobre a construção e visualização de gráficos, além das limitações do sistema de gráficos nativo do MetaTrader 5. Diferente dos gráficos offline tradicionais ou indicadores personalizados simplistas, esta solução constrói barras totalmente personalizadas com precisão real de carimbo de tempo , até milissegundos, proporcionando uma experiência de trading poderosa e precisa. Este a
        Myfxpaddy Boom and Crash Range Detector
        Joseph Wonder Obasi
        Utilitários
        Boom and Crash Range Detector: Your Secret Weapon for Trading Spikes! Introducing the Boom and Crash Range Detector , a powerful tool designed to revolutionize your trading experience. Developed using a strategy composed and optimized with the help of a machine learning model, the system is built on vast amounts of historical data that have been analyzed to perfection. The result? A highly accurate system that identifies where those lucrative spikes are likely to occur. Here’s why this needs to
        Tick Charts
        Vasily Kravtsov
        4 (1)
        Utilitários
        A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timeframe of the tick chart is set to M1. You can apply your own templates and indicators, just like
        Hotkeys for Streamdeck
        Manuel Michiels
        5 (1)
        Utilitários
        MT5-StreamDeck offers the possibility to use a certain number of pre-programmed Hot-keys with a clearly defined role. So by the push of a button you can open a trade with a pre-defined lot size, stoploss and take profit. Close all your trades, close the ones in profit, or in loss, set Break-even or set a trailing stop. All this with a Hot key button. See the feature list for all the actions that can take place at the push of a button. Ideal for Quick Scalping or day trading with set risk managem
        Mais do autor
        Market Variation Pro
        Maicon Fernando Cabral Pereira
        Indicadores
        O Market Variation Pro (MVP) é um indicador único no mercado, fácil de usar e configurar, e que funciona em qualquer time frame e em qualquer ativo . Ele calcula a variação percentual média de qualquer ativo, em um período definido. Diferente dos indicadores que analisam apenas o preço de fechamento, o MVP considera toda a amplitude, fornecendo uma leitura mais completa do comportamento do mercado. Principais funcionalidades Medição de volatilidade Quantifica a volatilidade média em termos perc
        Filtro:
        Sem comentários
        Responder ao comentário