OrderPro Trading Panel

OrderPro Trade Panel v1.00



OrderPro es una herramienta profesional que proporciona un panel de control completo e interactivo para gestionar sus operaciones de trading. Fue diseñado para simplificar y acelerar la ejecución de órdenes, ofreciendo herramientas avanzadas de gestión de riesgos y análisis en tiempo real.





Ventajas de OrderPro



✅ Interfaz intuitiva - Todos los controles en un único panel organizado

✅ Ejecución rápida - Órdenes colocadas con un solo clic

✅ Gestión profesional del riesgo - BE y TS automáticos

✅ Visualización clara - Toda la información importante en tiempo real

✅ Flexibilidad - Tres tipos de cálculo (%, $, Pts) para TP/SL

✅ Órdenes pendientes visuales - Control/Shift + clic con vista previa

✅ Proyección de escenarios - Planifique las operaciones visualmente

✅ Persistencia de datos - Ajustes guardados automáticamente

✅ Rendimiento optimizado - Almacenamiento inteligente en caché

✅ Feedback sonoro - Diferentes sonidos para cada tipo de acción.

Cómo funciona:

El panel permanece fijo a la derecha del gráfico

Toda la información se actualiza automáticamente

Los controles son totalmente interactivos y fáciles de usar

El sistema guarda automáticamente los ajustes entre sesiones

Parámetros de entrada

Al fijar el EA al gráfico, puede configurarlo:

SaldoInicialAno (por defecto: 0.0)

Define el saldo inicial del año para los cálculos de rendimiento.

Si se deja en 0, el sistema calcula automáticamente basándose en el historial de la cuenta

PassoVolume (por defecto: 0,01)

Define el incremento/disminución de los botones de volumen "+" y "-".

Ejemplo: si se fija en 0,01, cada clic añade o quita 0,01 lote

VolumeMaximo (por defecto: 1.00)

Volumen máximo permitido en el campo de volumen del panel

Protección contra la introducción accidental de volúmenes excesivamente altos

Información del panel

El panel muestra diversa información organizada en secciones:

Sección financiera (parte superior)



Saldo: El saldo actual de su cuenta (en verde)

Patrimonio neto: Patrimonio neto actual, cambia de color en función de los beneficios/pérdidas.

Margen: Porcentaje de margen libre/utilizado, con alertas de color

Variación diaria: Tendencia (ARRIBA/ABAJO/NEUTRAL) y porcentaje de variación intradía

Reducción: Reducción actual y máxima en porcentaje

Sección de control de volumen

Campo de entrada de volumen editable

Botones "+" y "-" para ajustar el volumen rápidamente

Sección Resultados



Abiertas: Resultado actual de las posiciones abiertas (% y valor monetario)

Volumen total: Volumen total de compra y venta del activo actual

Hoy: Resultado del día (% y valor)

Semana: Resultado semanal (% y valor)

Mes: Resultado mensual (% y valor) Resultado mensual (% y valor)

Año: Resultado anual (% y valor)

Configuración TP/SL/BE/TS Sección



TP (Take Profit): Botón de radio para habilitar el campo + valor

SL (Stop Loss): Botón de radio para activar + campo de valor

BE (Break Even): Botón de radio para habilitar + Inicio y ganancia

TS (Trailing Stop): Botón de radio para activar + Inicio y Ganancia

Botones de operación

COMPRA (verde)

Ejecuta una orden de compra a mercado con el volumen configurado. Si TP y/o SL están activos, se aplican automáticamente.

VENTA (rojo)

Ejecuta una orden de venta a mercado con el volumen configurado. Si TP y/o SL están activos, se aplican automáticamente.

REVERSE (amarillo)

Invierte completamente su posición:

Cierra todas las posiciones actuales

Abre una nueva posición en la dirección opuesta con el doble del volumen anterior

CANCELAR (blanco)

Cancela todas las órdenes pendientes (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) que aún no se han ejecutado.

CERRAR (blanco)

Cierra posiciones en función del filtro seleccionado en el ComboBox:

Todas: Cierra todas las posiciones abiertas

Beneficio: Cierra sólo las posiciones con beneficios

Pérdidas: Cierra sólo las posiciones perdedoras

Compras: Cierra sólo las posiciones compradoras

Vende: Cierra sólo posiciones de venta

CANCELAR + CERRAR (naranja)

Realiza ambas acciones simultáneamente: cancela todas las órdenes pendientes y cierra todas las posiciones abiertas.

Sistema de proyección

El sistema de proyección le permite planificar visualmente las operaciones en el gráfico con cálculo automático de riesgo-recompensa y ejecución directa.

Haga clic en el botón PROJ del panel (se vuelve azul cuando las proyecciones están activas).

Información mostrada:



Rectángulos superior e inferior:

Formato: % saldo | $ valor | % precio | precio exacto

Ejemplo: 0.50% $50.00 | 0.25% 128.450

Muestra el resultado financiero si la orden alcanza ese nivel

Rectángulo central:

Formato: volumen - RR X.X - precio

Ejemplo: 1,00 - RR 2,5 - 128,350

RR = Relación Riesgo-Recompensa (calculada automáticamente)

Cómo ajustar los niveles:



Arrastrando los rectángulos superior/inferior:

Mueve TP o SL verticalmente

No puede cruzar la línea central

Los valores se recalculan automáticamente

Arrastrando el rectángulo Central:

Mueve toda la estructura a la vez

Útil para reposicionar manteniendo las proporciones

Arrastrando horizontalmente:

Ajusta la alineación visual sin cambiar los precios

Pedidos con Control/Shift + Click

Esta es una potente función para realizar pedidos pendientes rápidamente:

Control + Click en el gráfico

Crea órdenes pendientes de COMPRA

Si se pulsa POR DEBAJO del precio actual: crea un Límite de Compra

Si hace clic POR ENCIMA del precio actual: crea Buy Stop

Mientras mantiene pulsado Control y mueve el ratón, aparecen líneas visuales:

Línea punteada verde: precio de la orden + volumen + % variación

Línea azul (si TP activo): Nivel TP + valor financiero + % variación

Línea roja (si SL activo): Nivel SL + valor financiero + % variación

Mayús + Clic en el gráfico

Crea órdenes de VENTA pendientes

Si se pulsa POR ENCIMA del precio actual: crea un Límite de Venta

Si se pulsa POR DEBAJO del precio actual: crea Sell Stop

Aparecen las mismas líneas de orientación visual

Ventajas: