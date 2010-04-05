OrderPro Trading Panel
- Utilidades
- Maicon Fernando Cabral Pereira
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
OrderPro Trade Panel v1.00
OrderPro es una herramienta profesional que proporciona un panel de control completo e interactivo para gestionar sus operaciones de trading. Fue diseñado para simplificar y acelerar la ejecución de órdenes, ofreciendo herramientas avanzadas de gestión de riesgos y análisis en tiempo real.
Ventajas de OrderPro
✅ Interfaz intuitiva - Todos los controles en un único panel organizado
✅ Ejecución rápida - Órdenes colocadas con un solo clic
✅ Gestión profesional del riesgo - BE y TS automáticos
✅ Visualización clara - Toda la información importante en tiempo real
✅ Flexibilidad - Tres tipos de cálculo (%, $, Pts) para TP/SL
✅ Órdenes pendientes visuales - Control/Shift + clic con vista previa
✅ Proyección de escenarios - Planifique las operaciones visualmente
✅ Persistencia de datos - Ajustes guardados automáticamente
✅ Rendimiento optimizado - Almacenamiento inteligente en caché
✅ Feedback sonoro - Diferentes sonidos para cada tipo de acción.
Cómo funciona:
- El panel permanece fijo a la derecha del gráfico
- Toda la información se actualiza automáticamente
- Los controles son totalmente interactivos y fáciles de usar
- El sistema guarda automáticamente los ajustes entre sesiones
Parámetros de entrada
Al fijar el EA al gráfico, puede configurarlo:
SaldoInicialAno (por defecto: 0.0)
- Define el saldo inicial del año para los cálculos de rendimiento.
- Si se deja en 0, el sistema calcula automáticamente basándose en el historial de la cuenta
PassoVolume (por defecto: 0,01)
- Define el incremento/disminución de los botones de volumen "+" y "-".
- Ejemplo: si se fija en 0,01, cada clic añade o quita 0,01 lote
VolumeMaximo (por defecto: 1.00)
- Volumen máximo permitido en el campo de volumen del panel
- Protección contra la introducción accidental de volúmenes excesivamente altos
Información del panel
El panel muestra diversa información organizada en secciones:
Sección financiera (parte superior)
- Saldo: El saldo actual de su cuenta (en verde)
- Patrimonio neto: Patrimonio neto actual, cambia de color en función de los beneficios/pérdidas.
- Margen: Porcentaje de margen libre/utilizado, con alertas de color
- Variación diaria: Tendencia (ARRIBA/ABAJO/NEUTRAL) y porcentaje de variación intradía
- Reducción: Reducción actual y máxima en porcentaje
Sección de control de volumen
Campo de entrada de volumen editable
Botones "+" y "-" para ajustar el volumen rápidamente
Sección Resultados
- Abiertas: Resultado actual de las posiciones abiertas (% y valor monetario)
- Volumen total: Volumen total de compra y venta del activo actual
- Hoy: Resultado del día (% y valor)
- Semana: Resultado semanal (% y valor)
- Mes: Resultado mensual (% y valor) Resultado mensual (% y valor)
- Año: Resultado anual (% y valor)
Configuración TP/SL/BE/TS Sección
- TP (Take Profit): Botón de radio para habilitar el campo + valor
- SL (Stop Loss): Botón de radio para activar + campo de valor
- BE (Break Even): Botón de radio para habilitar + Inicio y ganancia
- TS (Trailing Stop): Botón de radio para activar + Inicio y Ganancia
Botones de operación
COMPRA (verde)
Ejecuta una orden de compra a mercado con el volumen configurado. Si TP y/o SL están activos, se aplican automáticamente.
VENTA (rojo)
Ejecuta una orden de venta a mercado con el volumen configurado. Si TP y/o SL están activos, se aplican automáticamente.
REVERSE (amarillo)
Invierte completamente su posición:
Cierra todas las posiciones actuales
Abre una nueva posición en la dirección opuesta con el doble del volumen anterior
CANCELAR (blanco)
Cancela todas las órdenes pendientes (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) que aún no se han ejecutado.
CERRAR (blanco)
Cierra posiciones en función del filtro seleccionado en el ComboBox:
- Todas: Cierra todas las posiciones abiertas
- Beneficio: Cierra sólo las posiciones con beneficios
- Pérdidas: Cierra sólo las posiciones perdedoras
- Compras: Cierra sólo las posiciones compradoras
- Vende: Cierra sólo posiciones de venta
CANCELAR + CERRAR (naranja)
Realiza ambas acciones simultáneamente: cancela todas las órdenes pendientes y cierra todas las posiciones abiertas.
Sistema de proyección
El sistema de proyección le permite planificar visualmente las operaciones en el gráfico con cálculo automático de riesgo-recompensa y ejecución directa.
Haga clic en el botón PROJ del panel (se vuelve azul cuando las proyecciones están activas).
Información mostrada:
- Rectángulos superior e inferior:
- Formato: % saldo | $ valor | % precio | precio exacto
- Ejemplo: 0.50% $50.00 | 0.25% 128.450
- Muestra el resultado financiero si la orden alcanza ese nivel
- Rectángulo central:
- Formato: volumen - RR X.X - precio
- Ejemplo: 1,00 - RR 2,5 - 128,350
- RR = Relación Riesgo-Recompensa (calculada automáticamente)
Cómo ajustar los niveles:
- Arrastrando los rectángulos superior/inferior:
- Mueve TP o SL verticalmente
- No puede cruzar la línea central
- Los valores se recalculan automáticamente
- Arrastrando el rectángulo Central:
- Mueve toda la estructura a la vez
- Útil para reposicionar manteniendo las proporciones
- Arrastrando horizontalmente:
- Ajusta la alineación visual sin cambiar los precios
Pedidos con Control/Shift + Click
Esta es una potente función para realizar pedidos pendientes rápidamente:
Control + Click en el gráfico
Crea órdenes pendientes de COMPRA
- Si se pulsa POR DEBAJO del precio actual: crea un Límite de Compra
- Si hace clic POR ENCIMA del precio actual: crea Buy Stop
- Mientras mantiene pulsado Control y mueve el ratón, aparecen líneas visuales:
- Línea punteada verde: precio de la orden + volumen + % variación
- Línea azul (si TP activo): Nivel TP + valor financiero + % variación
- Línea roja (si SL activo): Nivel SL + valor financiero + % variación
Mayús + Clic en el gráfico
Crea órdenes de VENTA pendientes
- Si se pulsa POR ENCIMA del precio actual: crea un Límite de Venta
- Si se pulsa POR DEBAJO del precio actual: crea Sell Stop
- Aparecen las mismas líneas de orientación visual
Ventajas:
- Visualización instantánea de la colocación de la orden, TP y SL
- Cálculo automático basado en el tipo definido (%, $, Pts)
- Ejecución rápida sin necesidad del panel