Range Perfect
- Indikatoren
- Amirbehzad Eslami
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 7
Einführung in den Range Perfect Indikator
Range Perfect (RP) ist ein proprietärer MetaTrader-5-Indikator, der von MX Robots entwickelt wurde. Er wurde speziell für Trader konzipiert, die in Seitwärtsmärkten oder in Phasen der Trenderschöpfung handeln. Der Indikator erkennt die Ermüdung eines Trends und markiert hochwahrscheinliche Umkehrzonen in Märkten wie XAUUSD, EURUSD, den wichtigsten Forex-Währungspaaren, Kryptowährungen wie Bitcoin und anderen volatilen Finanzinstrumenten.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die mehrere Bestätigungen erfordern, funktioniert Range Perfect als eigenständige, vollständige Handelsstrategie. Wie die bereitgestellten Signale und Beispiele zeigen, kann RP hochwertige Kauf- und Verkaufssignale ohne zusätzliche Werkzeuge liefern. In Kombination mit weiteren Analyseinstrumenten kann die Gesamtgenauigkeit jedoch auf über 85 Prozent steigen.
Der Indikator wurde mithilfe von KI-basierten Algorithmen entwickelt. Dadurch erkennt er Marktstruktur, Trendermüdung sowie unsichtbare Unterstützungs- und Widerstandszonen mit bemerkenswerter Präzision.
Was Range Perfect einzigartig macht
Range Perfect vereint fortschrittliche mathematische Funktionen mit intelligenter Marktanalyse und bildet damit ein leistungsstarkes Signalsystem zur Identifikation präziser Wendepunkte. Der Indikator markiert nicht nur potenzielle Umkehrzonen, sondern erkennt auch versteckte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die mit klassischen Tools kaum sichtbar sind.
MX Robots behauptet, dass RP zu den stärksten je entwickelten kundenspezifischen Indikatoren gehört, die auf ihrem KI-Motor basieren. Interne Tests über sechs Monate zeigen eine eigenständige Trefferquote von etwa 70 Prozent, deren Ergebnisse in Videoform präsentiert wurden.
Der Indikator eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader. Dank der KI-Optimierung reduziert er die typischen Signalverzögerungen klassischer Indikatoren, filtert Marktgeräusche und verhält sich ähnlich wie eine fortgeschrittene Price-Action-Analyse.
Hauptfunktionen und Vorteile
KI-basierte Erkennung von Trenderschöpfung
RP identifiziert zuverlässig, wann ein Trend an Kraft verliert. Das macht ihn ideal für Märkte wie Gold, EURUSD oder Kryptowährungen, die regelmäßig zu Gleichgewichtszonen zurückkehren.
Automatische Kauf- und Verkaufspfeile
Sobald die Bedingungen erfüllt sind, setzt der Indikator automatisch einen Einstiegspfeil auf die jeweilige Kerze. Trader müssen keine Setups manuell suchen.
Erkennung unsichtbarer Unterstützungen und Widerstände
RP erkennt Zonen, an denen der Preis reagieren oder drehen könnte – selbst ohne weitere Analysewerkzeuge.
Nutzbar auf allen Zeitrahmen
Ob 1-Minuten-Scalping oder Wochencharts für Swing-Trading – RP passt sich jedem Stil an.
Hohe Genauigkeit als alleinstehendes System
Mit einer Erfolgsquote von rund 70 Prozent ohne zusätzliche Filter beweist RP seine Stärke als autarke Handelsstrategie.
Noch leistungsstärker in Kombination
Durch die Integration mit Trendanalyse, Candlestick-Mustern oder klassischen Indikatoren können deutlich robustere und präzisere Handelssysteme entwickelt werden.
Empfohlene Einstellungen
Allgemeine Parameter
RP-Periode: 6
RP-Band-Periode: 50
Glättungsmethode: einfach
Band-Abweichung: 2
Diese Werte können je nach Marktumfeld, Volatilität und bevorzugtem Trading-Stil angepasst werden.
Anpassungsmöglichkeiten
Range Perfect bietet flexible Einstellungen für Periode, Abweichung und Berechnungsmethode. Dank der price-action-ähnlichen Eigenschaften eignet sich der Indikator für alle Währungspaare und Zeitrahmen.
Er ist so optimiert, dass Latenz reduziert, Marktrauschen gefiltert und klarere, frühere Signale erzeugt werden.
Verwendung in Trend- und Seitwärtsmärkten
Krypto-Märkte und Gold neigen oft zu Trendbewegungen, während Forex-Paare regelmäßig zwischen Trend und Range wechseln.
Genauigkeitssteigerung in Seitwärtsmärkten
-
Bestimmen Sie den übergeordneten Trend, z. B. auf dem Wochenchart.
-
Suchen Sie in einem kleineren Zeitrahmen (z. B. H4) nach Signalen, die dem Haupttrend entsprechen.
-
Bei einem Aufwärtstrend: Fokus auf überverkaufte Zonen oder Berührungen des unteren Bandes.
-
-
Nutzen Sie Trendlinien und geometrische Analyse zur Signalfilterung.
-
Ein Durchbrechen des oberen Bandes im kleinen Zeitrahmen deutet auf starke Käuferdynamik hin – hilfreich für Positionshaltung oder Trailing-Stops.
Einstellung der Abweichung
Geringe Abweichung (1): viele Signale, mehr Rauschen.
Hohe Abweichung (3): weniger Signale, höhere Qualität.
Die optimalen Werte müssen pro Markt und Zeitrahmen getestet werden.
Beispiel für den Kryptomarkt
Für kurzfristiges Crypto-Trading:
-
Kauf-Signale mit Abweichungen über 2.5 im 1-Stunden-Chart oder höher.
-
Bestätigung eines Aufwärtstrends im Tageschart.
Viele Nutzer von MX Robots berichten von stabiler Profitabilität durch die Kombination von RP und strukturierter Marktanalyse.
Hinweis zur Signalhäufigkeit
RP kann auf einem einzigen Chart bis zu zwanzig Signale pro Tag erzeugen. Es ist weder nötig noch sinnvoll, jedes Signal zu handeln – die Auswahl der besten Signale ist entscheidend.
Beispiel-Einstellungen für 5-Minuten-Forex-Charts
EURUSD
RP-Periode: 10
Band-Periode: 50
GBPUSD
RP-Periode: 10
Band-Periode: 100
XAUUSD
RP-Periode: 20
Band-Periode: 100
USDJPY
RP-Periode: 10
Band-Periode: 70
USDCAD
RP-Periode: 20
Band-Periode: 80
Fazit
Range Perfect ist ein moderner, KI-gestützter MetaTrader-5-Indikator, der Trenderschöpfung, potenzielle Umkehrpunkte und versteckte Marktstrukturen zuverlässig erkennt. Er kann sowohl als eigenständige Strategie als auch als Bestandteil eines umfassenderen Handelssystems eingesetzt werden und bietet sowohl Anfängern als auch professionellen Tradern einen erheblichen Mehrwert.