Einführung in den Range Perfect Indikator

Range Perfect (RP) ist ein proprietärer MetaTrader-5-Indikator, der von MX Robots entwickelt wurde. Er wurde speziell für Trader konzipiert, die in Seitwärtsmärkten oder in Phasen der Trenderschöpfung handeln. Der Indikator erkennt die Ermüdung eines Trends und markiert hochwahrscheinliche Umkehrzonen in Märkten wie XAUUSD, EURUSD, den wichtigsten Forex-Währungspaaren, Kryptowährungen wie Bitcoin und anderen volatilen Finanzinstrumenten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die mehrere Bestätigungen erfordern, funktioniert Range Perfect als eigenständige, vollständige Handelsstrategie. Wie die bereitgestellten Signale und Beispiele zeigen, kann RP hochwertige Kauf- und Verkaufssignale ohne zusätzliche Werkzeuge liefern. In Kombination mit weiteren Analyseinstrumenten kann die Gesamtgenauigkeit jedoch auf über 85 Prozent steigen.

Der Indikator wurde mithilfe von KI-basierten Algorithmen entwickelt. Dadurch erkennt er Marktstruktur, Trendermüdung sowie unsichtbare Unterstützungs- und Widerstandszonen mit bemerkenswerter Präzision.

Was Range Perfect einzigartig macht

Range Perfect vereint fortschrittliche mathematische Funktionen mit intelligenter Marktanalyse und bildet damit ein leistungsstarkes Signalsystem zur Identifikation präziser Wendepunkte. Der Indikator markiert nicht nur potenzielle Umkehrzonen, sondern erkennt auch versteckte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die mit klassischen Tools kaum sichtbar sind.

MX Robots behauptet, dass RP zu den stärksten je entwickelten kundenspezifischen Indikatoren gehört, die auf ihrem KI-Motor basieren. Interne Tests über sechs Monate zeigen eine eigenständige Trefferquote von etwa 70 Prozent, deren Ergebnisse in Videoform präsentiert wurden.

Der Indikator eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader. Dank der KI-Optimierung reduziert er die typischen Signalverzögerungen klassischer Indikatoren, filtert Marktgeräusche und verhält sich ähnlich wie eine fortgeschrittene Price-Action-Analyse.

Hauptfunktionen und Vorteile

KI-basierte Erkennung von Trenderschöpfung

RP identifiziert zuverlässig, wann ein Trend an Kraft verliert. Das macht ihn ideal für Märkte wie Gold, EURUSD oder Kryptowährungen, die regelmäßig zu Gleichgewichtszonen zurückkehren.

Automatische Kauf- und Verkaufspfeile

Sobald die Bedingungen erfüllt sind, setzt der Indikator automatisch einen Einstiegspfeil auf die jeweilige Kerze. Trader müssen keine Setups manuell suchen.

Erkennung unsichtbarer Unterstützungen und Widerstände

RP erkennt Zonen, an denen der Preis reagieren oder drehen könnte – selbst ohne weitere Analysewerkzeuge.

Nutzbar auf allen Zeitrahmen

Ob 1-Minuten-Scalping oder Wochencharts für Swing-Trading – RP passt sich jedem Stil an.

Hohe Genauigkeit als alleinstehendes System

Mit einer Erfolgsquote von rund 70 Prozent ohne zusätzliche Filter beweist RP seine Stärke als autarke Handelsstrategie.

Noch leistungsstärker in Kombination

Durch die Integration mit Trendanalyse, Candlestick-Mustern oder klassischen Indikatoren können deutlich robustere und präzisere Handelssysteme entwickelt werden.

Empfohlene Einstellungen

Allgemeine Parameter

RP-Periode: 6

RP-Band-Periode: 50

Glättungsmethode: einfach

Band-Abweichung: 2

Diese Werte können je nach Marktumfeld, Volatilität und bevorzugtem Trading-Stil angepasst werden.

Anpassungsmöglichkeiten

Range Perfect bietet flexible Einstellungen für Periode, Abweichung und Berechnungsmethode. Dank der price-action-ähnlichen Eigenschaften eignet sich der Indikator für alle Währungspaare und Zeitrahmen.

Er ist so optimiert, dass Latenz reduziert, Marktrauschen gefiltert und klarere, frühere Signale erzeugt werden.

Verwendung in Trend- und Seitwärtsmärkten

Krypto-Märkte und Gold neigen oft zu Trendbewegungen, während Forex-Paare regelmäßig zwischen Trend und Range wechseln.

Genauigkeitssteigerung in Seitwärtsmärkten

Bestimmen Sie den übergeordneten Trend, z. B. auf dem Wochenchart. Suchen Sie in einem kleineren Zeitrahmen (z. B. H4) nach Signalen, die dem Haupttrend entsprechen. Bei einem Aufwärtstrend: Fokus auf überverkaufte Zonen oder Berührungen des unteren Bandes. Nutzen Sie Trendlinien und geometrische Analyse zur Signalfilterung. Ein Durchbrechen des oberen Bandes im kleinen Zeitrahmen deutet auf starke Käuferdynamik hin – hilfreich für Positionshaltung oder Trailing-Stops.

Einstellung der Abweichung

Geringe Abweichung (1): viele Signale, mehr Rauschen.

Hohe Abweichung (3): weniger Signale, höhere Qualität.

Die optimalen Werte müssen pro Markt und Zeitrahmen getestet werden.

Beispiel für den Kryptomarkt

Für kurzfristiges Crypto-Trading:

Kauf-Signale mit Abweichungen über 2.5 im 1-Stunden-Chart oder höher.

Bestätigung eines Aufwärtstrends im Tageschart.

Viele Nutzer von MX Robots berichten von stabiler Profitabilität durch die Kombination von RP und strukturierter Marktanalyse.

Hinweis zur Signalhäufigkeit

RP kann auf einem einzigen Chart bis zu zwanzig Signale pro Tag erzeugen. Es ist weder nötig noch sinnvoll, jedes Signal zu handeln – die Auswahl der besten Signale ist entscheidend.

Beispiel-Einstellungen für 5-Minuten-Forex-Charts

EURUSD

RP-Periode: 10

Band-Periode: 50

GBPUSD

RP-Periode: 10

Band-Periode: 100

XAUUSD

RP-Periode: 20

Band-Periode: 100

USDJPY

RP-Periode: 10

Band-Periode: 70

USDCAD

RP-Periode: 20

Band-Periode: 80

Fazit

Range Perfect ist ein moderner, KI-gestützter MetaTrader-5-Indikator, der Trenderschöpfung, potenzielle Umkehrpunkte und versteckte Marktstrukturen zuverlässig erkennt. Er kann sowohl als eigenständige Strategie als auch als Bestandteil eines umfassenderen Handelssystems eingesetzt werden und bietet sowohl Anfängern als auch professionellen Tradern einen erheblichen Mehrwert.