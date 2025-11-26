- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
46 (80.70%)
Verlusttrades:
11 (19.30%)
Bester Trade:
91.62 USD
Schlechtester Trade:
-77.48 USD
Bruttoprofit:
833.64 USD (6 351 pips)
Bruttoverlust:
-333.28 USD (2 925 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (175.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
175.84 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.79%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.46
Long-Positionen:
40 (70.18%)
Short-Positionen:
17 (29.82%)
Profit-Faktor:
2.50
Mathematische Gewinnerwartung:
8.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-77.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-77.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.28 USD
Maximaler:
77.48 USD (0.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.75% (77.57 USD)
Kapital:
4.80% (488.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|22
|NZDCHF
|20
|EURCHF
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|161
|NZDCHF
|213
|EURCHF
|127
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCHF
|837
|EURCHF
|804
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +91.62 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +175.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -77.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RannForex-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|4.42 × 173
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.87 × 38
|
Deriv-Server
|6.85 × 26
|
OctaFX-Real
|8.53 × 466
|
RannForex-Server
|9.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|13.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|13.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|14.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.06 × 52
|
Teletrade-Sharp ECN
|19.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
Market Pulse AI Signal: Live-Trading auf AUDCAD, NZDCHF, EURCHF (niedrige Risikoeinstellungen).
Berater hier kaufen: https://www.mql5.com/de/market/product/154766
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
777 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
5
100%
57
80%
100%
2.50
8.78
USD
USD
5%
1:500