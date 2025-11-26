SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Market Pulse AI EA
Yury Orlov

Market Pulse AI EA

Yury Orlov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 777 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
RannForex-Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
46 (80.70%)
Verlusttrades:
11 (19.30%)
Bester Trade:
91.62 USD
Schlechtester Trade:
-77.48 USD
Bruttoprofit:
833.64 USD (6 351 pips)
Bruttoverlust:
-333.28 USD (2 925 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (175.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
175.84 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.79%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.46
Long-Positionen:
40 (70.18%)
Short-Positionen:
17 (29.82%)
Profit-Faktor:
2.50
Mathematische Gewinnerwartung:
8.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-77.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-77.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
4.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.28 USD
Maximaler:
77.48 USD (0.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.75% (77.57 USD)
Kapital:
4.80% (488.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 22
NZDCHF 20
EURCHF 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 161
NZDCHF 213
EURCHF 127
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 1.8K
NZDCHF 837
EURCHF 804
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +91.62 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +175.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -77.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RannForex-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
4.42 × 173
ForexTimeFXTM-Live01
4.87 × 38
Deriv-Server
6.85 × 26
OctaFX-Real
8.53 × 466
RannForex-Server
9.67 × 3
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 534
13.00 × 8
OctaFX-Real2
13.75 × 4
RoboForex-Pro
14.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
16.06 × 52
Teletrade-Sharp ECN
19.00 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
Market Pulse AI Signal: Live-Trading auf AUDCAD, NZDCHF, EURCHF (niedrige Risikoeinstellungen).

Berater hier kaufen: https://www.mql5.com/de/market/product/154766


Keine Bewertungen
2025.12.12 16:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 13:33
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.26 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 13:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
