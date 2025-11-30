Индикатор стабилен на шумовых колебаниях цены и быстро реагирует на тренд. Основан на алгоритме из системы гиперболических функций, позволяющей агрессивно сглаживать флэт с минимальной задержкой на тренде. Его можно применить непосредственно к ценовому графику, к самому себе и к другим индикаторам с целью устранения ложных сигналов.

Основное предназначение индикатора — максимально сгладить небольшие пилообразные движения цены. Чем больше параметр Hyperbolic, тем сильнее сглаживание. Но алгоритм обладает быстрой сходимостью, и иногда лучший выбор — это построение нескольких индикаторов друг от друга.

Рекомендации



Применяйте индикатор для сглаживания небольших ценовых движений, чтобы выделить флэт и тренд (скриншот 1).

Используйте преимущество агрессивного гиперболического сглаживания перед другими индикаторами (скриншот 2).

Для сглаживания большей волатильности используйте построение нескольких индикаторов друг от друга (скриншот 3).

Используйте индикатор для сглаживания и устранения ложных сигналов других индикаторов (скриншот 4).

Построение других индикаторов от линии Hyperbolic также может быть полезно для устранения ложных сигналов (скриншот 5).

Во избежание переоптимизации советников подбирайте инструменты, где хорошо работает Hyperbolic (скриншот 6).