Hyperbolic

Индикатор стабилен на шумовых колебаниях цены и быстро реагирует на тренд. Основан на алгоритме из системы гиперболических функций, позволяющей агрессивно сглаживать флэт с минимальной задержкой на тренде. Его можно применить непосредственно к ценовому графику, к самому себе и к другим индикаторам с целью устранения ложных сигналов.

Основное предназначение индикатора — максимально сгладить небольшие пилообразные движения цены. Чем больше параметр Hyperbolic, тем сильнее сглаживание. Но алгоритм обладает быстрой сходимостью, и иногда лучший выбор — это построение нескольких индикаторов друг от друга.

Рекомендации

  • Применяйте индикатор для сглаживания небольших ценовых движений, чтобы выделить флэт и тренд (скриншот 1).
  • Используйте преимущество агрессивного гиперболического сглаживания перед другими индикаторами (скриншот 2).
  • Для сглаживания большей волатильности используйте построение нескольких индикаторов друг от друга (скриншот 3).
  • Используйте индикатор для сглаживания и устранения ложных сигналов других индикаторов (скриншот 4).
  • Построение других индикаторов от линии Hyperbolic также может быть полезно для устранения ложных сигналов (скриншот 5).
  • Во избежание переоптимизации советников подбирайте инструменты, где хорошо работает Hyperbolic (скриншот 6).

Входные параметры

  • Hyperbolic — сила сглаживания шумовой составляющей цены. Чем больше значение, тем больше сглаживание.
  • Trend sensitivity — чувствительность алгоритма к следованию за ценой. Ноль — максимальная чувствительность, линия индикатора совпадает с ценой. Чем больше значение, тем большая волатильность будет сглаживаться параметром Hyperbolic.

Специальное предложение

Первая версия индикатора является промо-версией. В версии, начиная со второй, будут добавляться новые настройки для удобства работы с индикатором и более тонкой настройки. Соответственно, цена станет выше. Успейте приобрести лицензию на длительный срок по промо-цене. Предложение действует до 2025.12.31.


Присоединяйтесь к нашей группе «Гиперболическое сглаживание», где мы обсуждаем тонкости применения.

