Hyperbolic

El indicador es estable en las fluctuaciones de ruido en el precio y reacciona rápidamente a la tendencia. Se basa en un algoritmo de un sistema de funciones hiperbólicas que le permite suavizar agresivamente la plana con un retraso mínimo en la tendencia. Puede aplicarse directamente al gráfico de precios, a sí mismo o a otros indicadores para eliminar señales falsas.

El objetivo principal del indicador es suavizar al máximo los pequeños movimientos de precios en diente de sierra. Cuanto mayor sea el parámetro hiperbólico, mayor será el suavizado. Pero el algoritmo tiene una convergencia rápida, y a veces la mejor opción es construir varios indicadores entre sí.

Recomendaciones

Utilice el indicador para suavizar los pequeños movimientos del precio y resaltar la tendencia plana y la tendencia (captura de pantalla 1).

Aproveche el suavizado hiperbólico agresivo sobre otros indicadores (captura de pantalla 2).

Para suavizar una mayor volatilidad, utilice la construcción de múltiples indicadores relativos entre sí (captura de pantalla 3).

Utilice el indicador para suavizar y eliminar las señales falsas de otros indicadores (captura de pantalla 4).

Construir otros indicadores a partir de la línea hiperbólica también puede ser útil para eliminar señales falsas (captura de pantalla 5).

Para evitar la sobreoptimización de los Asesores Expertos, seleccione instrumentos de negociación en los que la Hiperbólica funcione bien sin indicadores auxiliares (captura de pantalla 6).

Parámetros de entrada

Hiperbólico - el poder de suavizar el componente de ruido del precio. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el suavizado.

Sensibilidad a la tendencia - la sensibilidad del algoritmo al seguimiento del precio. Cero es la máxima sensibilidad, la línea del indicador coincide con el precio. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la volatilidad suavizada por el parámetro Hiperbólico.

Oferta especial

La primera versión del indicador es una versión promocional. A partir de la segunda versión, se añadirán nuevos ajustes para facilitar el uso del indicador y permitir una personalización más precisa. En consecuencia, el precio será más elevado. Tenga tiempo de adquirir una licencia de larga duración a un precio promocional. La oferta es válida hasta el 31.12.2025.



