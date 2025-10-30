AlphaCore System MT4

AlphaCore System es un asesor de trading profesional paraMetaTrader 4, que utiliza una estrategia de trading basada en elanálisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas.

Concepto de Trading

El asesor opera utilizando la metodología decorredores de precios adaptativos.

El sistema monitorea continuamente la formación dezonas de acumulación de liquidez local ( máximos y mínimos durante un período definido) y colocaórdenes pendientes en los límites de estas zonas.

Principales ventajas

Negociación basada en la tendencia: las entradas se producen sólo después de una ruptura confirmada de un nivel significativo.

Minimización de señales falsas: se aplican filtros de diferencial y parámetros de desplazamiento de niveles.

Gestión flexible del capital: tres modos para determinar el tamaño de la posición.

Protección automática de beneficios: trailing stop incorporado .

Optimizado "out of the box" para XAUUSD H1.

La estrategia se basa en el hecho de que el mercado pasa la mayor parte del tiempoen un rango (fase plana), ylos movimientos significativos comienzan sólo después de las rupturas de los extremos locales con suficiente impulso.

No se utiliza IA falsa.

Sin promedios ni sistemas de Martingala.

Stop Loss pequeño.

El Asesor Experto esNUEVO y actualmente se estáprobando en cuentas demo. Acceso para inversores (en MT5):

Por el momento, el precio del asesorNO esalto. A medida que se acumulen las estadísticas comerciales y crezca el número de ventas, el precioaumentará.

Requisitos mínimos y recomendaciones para utilizar el sistema AlphaCore

Para garantizarla máxima eficacia y estabilidad, es imprescindible cumplir los requisitos técnicos básicos y elegir un broker con parámetros de ejecución adecuados.

Brokers recomendados

También puede utilizar cualquier broker que ofrezca cuentas ECN / RAW / LOW Spread que proporcionen acceso directo a la liquidez y retrasos mínimos en la ejecución.

Condiciones de negociación

Tipo de cuenta: ECN o RAW con ejecución de mercado.

Modelo de ejecución: Ejecución de mercado - sin recotizaciones, sin intervención de la mesa de contratación.

Depósito y apalancamiento

Depósito mínimo: 500 $ con apalancamiento 1:500

Depósito recomendado: a partir de 1.000 $ con el mismo apalancamiento

Apalancamiento mínimo: 1 :100, óptimo - 1:500

Este ratio permite al asesor utilizar sualgoritmo dinámico de análisis local-extremo sin excesiva carga de margen.

Tipo de cuenta

Utilice unacuenta Hedging - garantiza el correcto funcionamiento de todos los algoritmos de AlphaCore, incluidas lasposiciones cubiertas y la gestión de la red.

Recomendaciones Técnicas

UnVPS es altamente recomendado para operación 24/7.

Elige un servidor localizadocerca de los servidores de trading de tu broker ( Tickmill Londres / RoboForex Europa) para minimizar la latencia.

Requerimientos mínimos del VPS:

1 GB RAM

Conexión de red estable (ping ≤ 50 ms).

Sistema operativo: Windows Server 2016 o más reciente.

Compatibilidad con las cotizaciones

El asesor está optimizado para elformato de cotización estándar utilizado porTickmill y RoboForex.

Si tu bróker utilizacotizaciones no estándar ( por ejemplo, tres decimales para el oro o formatos de CFD inusuales), se recomiendaprobar el sistema en una cuenta demo antes de ejecutarlo en una cuenta real.