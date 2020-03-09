Wir stellen Ihnen Candle Sync Pro EA vor, Ihre ultimative Lösung für einen intelligenteren und profitableren Goldhandel! Dieser leistungsstarke Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um sich mit der Marktdynamik zu synchronisieren und bietet Ihnen einen innovativen Vorteil ohne komplexe Strategien. Er wurde sorgfältig für den Goldhandel auf dem M5-Zeitrahmen optimiert und kann direkt auf Ihren Charts eingesetzt werden, so dass Sie ihn sofort verwenden können. Verabschieden Sie sich von riskanten Martingale- oder Grid-Systemen - Candle Sync Pro EA konzentriert sich auf robuste, zuverlässige Ein- und Ausstiegssignale.

Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart und Sie sind sofort handelsbereit.

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Warum sollten Sie Candle Sync Pro EA wählen?

Intelligente Kerzensynchronisation: Unser einzigartiges "Candle Sync"-System analysiert das Kursgeschehen über mehrere Zeitrahmen hinweg und identifiziert auf der Grundlage synchronisierter Kerzenmuster Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet, dass Sie mit dem wahren Momentum des Marktes handeln, nicht dagegen.

Dynamisches Risikomanagement: Schützen Sie Ihr Kapital mit einem anpassungsfähigen Risikomanagement-System. Sie können einen Risikoprozentsatz pro Handel festlegen, und der EA berechnet automatisch die optimale Losgröße auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen und der Handelswahrscheinlichkeit.

ATR Trailing Stop mit Aktivierung: Sichern Sie Ihre Gewinne effektiv mit einem fortschrittlichen ATR-basierten Trailing-Stop. Er wird erst dann aktiviert, wenn Ihr Handel eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht. So können Sie sicherstellen, dass Sie signifikante Bewegungen erfassen und gleichzeitig das Risiko minimieren.

Täglicher Cut-Loss-Schutz: Verhindern Sie übermäßige Verluste an einem bestimmten Tag mit einem anpassbaren täglichen Cut-Loss-Prozentsatz. Der EA überwacht Ihr Eigenkapital und kann den Handel automatisch beenden und Positionen schließen, wenn ein vordefinierter Drawdown erreicht wird, um Ihr Handelskapital zu schützen.

Optimiert für Gold (XAUUSD) auf M5: Dieser EA ist vorkonfiguriert und gründlich für den Handel mit Gold auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen optimiert und bietet eine Plug-and-Play-Lösung für Goldhändler.

Keine riskanten Strategien: Handeln Sie mit ruhigem Gewissen. Candle Sync Pro EA vermeidet ausdrücklich gefährliche Martingale- und Grid-Handelstechniken und konzentriert sich stattdessen auf beständiges, nachhaltiges Wachstum.

EMA-Trend-Filterung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Trades mit dem breiteren Markttrend übereinstimmen, indem Sie einen EMA-Filter verwenden, der es dem EA ermöglicht, nur Trades in Richtung des vorherrschenden Trends auf einem höheren Zeitrahmen zu tätigen.

Klare Informationsanzeige: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit einer On-Chart-Anzeige kritischer Handelsinformationen, einschließlich Tagessaldo, Eigenkapital, Spread und Cut-Loss-Status, die zum schnellen Verständnis farblich gekennzeichnet sind.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.



Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel zu verändern?

Candle Sync Pro EA wurde für Trader entwickelt, die Präzision, Schutz und konsistente Leistung verlangen. Er wurde entwickelt, um effektiv und einfach zu bedienen zu sein, und bietet ein professionelles Werkzeug, ohne dass Sie es ständig überwachen müssen.

Laden Sie Candle Sync Pro EA noch heute herunter und erleben Sie die Zukunft des intelligenten Goldhandels!

Candle Sync Pro EA Parameter:

Hier sind die wichtigsten Parameter, die Sie anpassen können, um Candle Sync Pro EA auf Ihren Handelsstil zuzuschneiden: