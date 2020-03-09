Candle Sync Pro EA

Presentamos el EA Candle Sync Pro, ¡la solución definitiva para operar con oro de forma más inteligente y rentable! Este potente Asesor Experto (EA) está diseñado para sincronizarse con la dinámica del mercado, ofreciéndole una ventaja de vanguardia sin estrategias complejas. Ha sido meticulosamente optimizado para el comercio de oro en el marco temporal M5, por lo que está listo para desplegar directamente en sus gráficos para su uso inmediato. Diga adiós a los arriesgados sistemas de Martingala o de Cuadrícula: el EA Candle Sync Pro se centra en señales de entrada y salida sólidas y fiables.

Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

¿Por qué elegir el EA Candle Sync Pro?

Sincronización Inteligente de Velas: Nuestro sistema único "Candle Sync" analiza la acción del precio a través de múltiples marcos de tiempo, identificando puntos de entrada de alta probabilidad basados en patrones de velas sincronizadas. Esto significa que está operando con el verdadero impulso del mercado, no en contra de él.

Gestión dinámica del riesgo: Proteja su capital con un sistema de gestión del riesgo adaptable. Puede establecer un porcentaje de riesgo por operación y el EA calculará automáticamente el tamaño de lote óptimo en función de las condiciones actuales del mercado y la probabilidad de la operación.

ATR Trailing Stop con Activación: Bloquee los beneficios de forma efectiva con un trailing stop avanzado basado en ATR. Sólo se activa una vez que su operación alcanza un determinado umbral de beneficios, lo que le garantiza la captura de movimientos significativos al tiempo que minimiza la exposición.

Protección diaria contra pérdidas: Evite pérdidas excesivas en un día determinado con un porcentaje de corte de pérdidas diario personalizable. El EA supervisa su capital y puede detener automáticamente las operaciones y cerrar posiciones si se alcanza una reducción predefinida, preservando su capital de negociación.

Optimizado para Oro (XAUUSD) en M5: Este AE está preconfigurado y optimizado para operar con Oro en el marco temporal de 5 minutos, proporcionando una solución plug-and-play para los operadores de oro.

Sin estrategias arriesgadas: Opere con tranquilidad. El EA Candle Sync Pro evita explícitamente las peligrosas técnicas de trading Martingale y Grid, centrándose en su lugar en el crecimiento consistente y sostenible.

Filtrado de Tendencias EMA: Asegúrese de que sus operaciones se alinean con la tendencia más amplia del mercado utilizando un filtro EMA, permitiendo que el EA sólo tome operaciones en la dirección de la tendencia dominante en un marco de tiempo superior.

Información clara: Manténgase informado con una visualización en el gráfico de la información de negociación crítica, incluyendo el saldo diario, la equidad, la propagación y el estado de corte de pérdidas, todo codificado por colores para una rápida comprensión.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



Listo para transformar su comercio de oro?

Candle Sync Pro EA está diseñado para los comerciantes que exigen precisión, protección y un rendimiento constante. Está diseñado para ser eficaz y fácil de usar, proporcionando una herramienta de nivel profesional sin necesidad de supervisión constante.

¡Descargue Candle Sync Pro EA hoy y experimente el futuro del trading inteligente en oro!

Parámetros del EA Candle Sync Pro:

Estos son los parámetros clave que puede personalizar para adaptar Candle Sync Pro EA a su estilo de negociación: