Candle Sync Pro EA

Presentamos el EA Candle Sync Pro, ¡la solución definitiva para operar con oro de forma más inteligente y rentable! Este potente Asesor Experto (EA) está diseñado para sincronizarse con la dinámica del mercado, ofreciéndole una ventaja de vanguardia sin estrategias complejas. Ha sido meticulosamente optimizado para el comercio de oro en el marco temporal M5, por lo que está listo para desplegar directamente en sus gráficos para su uso inmediato. Diga adiós a los arriesgados sistemas de Martingala o de Cuadrícula: el EA Candle Sync Pro se centra en señales de entrada y salida sólidas y fiables.

Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

¿Por qué elegir el EA Candle Sync Pro?

  • Sincronización Inteligente de Velas: Nuestro sistema único "Candle Sync" analiza la acción del precio a través de múltiples marcos de tiempo, identificando puntos de entrada de alta probabilidad basados en patrones de velas sincronizadas. Esto significa que está operando con el verdadero impulso del mercado, no en contra de él.

  • Gestión dinámica del riesgo: Proteja su capital con un sistema de gestión del riesgo adaptable. Puede establecer un porcentaje de riesgo por operación y el EA calculará automáticamente el tamaño de lote óptimo en función de las condiciones actuales del mercado y la probabilidad de la operación.

  • ATR Trailing Stop con Activación: Bloquee los beneficios de forma efectiva con un trailing stop avanzado basado en ATR. Sólo se activa una vez que su operación alcanza un determinado umbral de beneficios, lo que le garantiza la captura de movimientos significativos al tiempo que minimiza la exposición.

  • Protección diaria contra pérdidas: Evite pérdidas excesivas en un día determinado con un porcentaje de corte de pérdidas diario personalizable. El EA supervisa su capital y puede detener automáticamente las operaciones y cerrar posiciones si se alcanza una reducción predefinida, preservando su capital de negociación.

  • Optimizado para Oro (XAUUSD) en M5: Este AE está preconfigurado y optimizado para operar con Oro en el marco temporal de 5 minutos, proporcionando una solución plug-and-play para los operadores de oro.

  • Sin estrategias arriesgadas: Opere con tranquilidad. El EA Candle Sync Pro evita explícitamente las peligrosas técnicas de trading Martingale y Grid, centrándose en su lugar en el crecimiento consistente y sostenible.

  • Filtrado de Tendencias EMA: Asegúrese de que sus operaciones se alinean con la tendencia más amplia del mercado utilizando un filtro EMA, permitiendo que el EA sólo tome operaciones en la dirección de la tendencia dominante en un marco de tiempo superior.

  • Información clara: Manténgase informado con una visualización en el gráfico de la información de negociación crítica, incluyendo el saldo diario, la equidad, la propagación y el estado de corte de pérdidas, todo codificado por colores para una rápida comprensión.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente.

📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


Listo para transformar su comercio de oro?

Candle Sync Pro EA está diseñado para los comerciantes que exigen precisión, protección y un rendimiento constante. Está diseñado para ser eficaz y fácil de usar, proporcionando una herramienta de nivel profesional sin necesidad de supervisión constante.

¡Descargue Candle Sync Pro EA hoy y experimente el futuro del trading inteligente en oro!

Parámetros del EA Candle Sync Pro:

Estos son los parámetros clave que puede personalizar para adaptar Candle Sync Pro EA a su estilo de negociación:

  • Porcentaje de Riesgo:

    • Descripción: El porcentaje del capital de su cuenta que está dispuesto a arriesgar por operación. Establecer en 0 para desactivar el tamaño de lote dinámico y utilizar un tamaño de lote fijo.

    • Por defecto: 2.5

  • Lotes:

    • Descripción: Tamaño de lote fijo a utilizar si RiskPercentage se establece en 0.

    • Por defecto: 0.1

  • HoraInicio:

    • Descripción: La hora (0-23) en la que el EA debe empezar a buscar operaciones.

    • Por defecto: 0 (medianoche)

  • HoraFin:

    • Descripción: La hora (0-23) en la que el EA debe dejar de buscar nuevas operaciones. Las operaciones abiertas se gestionarán hasta que se cierren.

    • Por defecto: 23 (11 PM)

  • ATRPeriod:

    • Descripción: Periodo para el indicador Average True Range (ATR), utilizado para comprobar la volatilidad del mercado.

    • Por defecto: 14

  • ATRThreshold:

    • Descripción: Valor mínimo de ATR requerido para que el EA considere abrir nuevas operaciones. Ayuda a evitar mercados agitados y de baja volatilidad.

    • Por defecto: 0.0015

  • magicNumber:

    • Descripción: Identificador único para las operaciones abiertas por este EA. Importante si se ejecutan múltiples EAs en la misma cuenta.

    • Por defecto: 99999

  • EMAPeriod:

    • Descripción: Periodo para la Media Móvil Exponencial (EMA) utilizada como filtro de tendencia.

    • Por defecto: 150

  • EMA_Timeframe:

    • Descripción: Plazo para el filtro de tendencia EMA (por ejemplo, PERIOD_D1 para Diario, PERIOD_H4 para H4).

    • Predeterminado: PERIOD_D1

  • DailyCutLossPercent:

    • Descripción: Porcentaje de su saldo inicial diario que, si se pierde, hará que el EA deje de operar durante el día y cierre todas las posiciones abiertas. Establezca 0 para desactivar.

    • Por defecto: 8.0

  • HigherTF:

    • Descripción: El marco de tiempo superior (en minutos) utilizado para el análisis multi-marco de tiempo del sistema Candle Sync Pro.

    • Por defecto: 60 (H1)

  • EnableSignals:

    • Descripción: Alternar para activar o desactivar las señales de trading del sistema Candle Sync Pro.

    • Predeterminado: true

  • ColorUp:

    • Descripción: Color para velas alcistas (con fines de cálculo interno y visualización, si procede).

    • Por defecto: Verde

  • ColorAbajo:

    • Descripción: Color para velas bajistas (a efectos de cálculo interno y visualización, si procede).

    • Por defecto: Rojo

  • ATR_Trailing_Period:

    • Descripción: Periodo ATR específico para el cálculo del trailing stop.

    • Por defecto: 14

  • ATR_Trailing_Multiplier:

    • Descripción: Multiplicador aplicado al valor ATR para determinar la distancia del trailing stop desde el precio actual.

    • Por defecto: 9.0

  • ATR_Profit_Multiplier:

    • Descripción: Multiplicador aplicado al valor ATR para determinar el nivel de beneficio en el que se activa el trailing stop.

    • Por defecto: 4

  • RangoDía:

    • Descripción: Número de días pasados a considerar para calcular el rango medio diario, utilizado en el cálculo del Take Profit.

    • Por defecto: 8


Productos recomendados
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Robi Auto
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Robi Auto Expert Advisor funciona utilizando movimientos de ticks agudos. Recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un solo ajuste. Cuanta más latencia tenga su broker en la cantidad del canal de Internet, más alto tendrá que fijar el stop loss, take profit y trailing stop para que el servidor pueda procesarlos al precio deseado y menor será la frecuencia de negociación. La singularidad del Asesor Experto es que se puede ejecutar en cualquier período horario, en cualquier par d
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
TPS Zero Scalper Ea
Gopal Goswami
Asesores Expertos
TPS Zero Scalper EA es una solución de trading automatizado de alto rendimiento meticulosamente diseñado para sobresalir en condiciones de mercado de ritmo rápido. Construido por los expertos de Trading Public School, este EA está diseñado específicamente para scalpers que buscan precisión y velocidad en sus estrategias de trading. Con TPS Zero Scalper EA, usted obtiene acceso a un potente algoritmo que identifica rápidamente las tendencias del micro-mercado y las diferencias de precios. La ej
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Micron
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Le presentamos un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con los principales pares de divisas. El bot utiliza un conjunto de sus propios algoritmos de negociación y tiene protección contra caídas. ¡Atención! ¡El bot sólo funciona correctamente cuando el spread es inferior a 6 pips! ¡Le pido que tenga en cuenta este hecho, y si usted no tiene las condiciones adecuadas para el comercio, este bot no funcionará para usted! El robot controla el volumen de las posiciones de negoc
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
EA Black Spark
Suparma Suparma
Asesores Expertos
Presentamos Black Spark: su camino hacia la inversión informada. A menudo, las decisiones de inversión pueden resultar abrumadoras para los inversores. Sin embargo, con Black Spark, usted puede tomar el control y hacer elecciones bien informadas. Nuestro sistema de vanguardia está diseñado para proporcionarle información actualizada mediante el análisis de grandes cantidades de datos de mercado en tiempo real. Mediante algoritmos avanzados, identificamos patrones y tendencias, y le ofrecemos rec
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Asesores Expertos
El robot Wolf Stream tiene en su núcleo la capacidad de "ver" el gráfico como lo ve un humano. Por eso lee con precisión el estado de ánimo de los jugadores. Los miedos y esperanzas de la multitud se forman en el momento actual, en las situaciones actuales. El robot reacciona ante ellos y actúa de la forma óptima para cada situación. Las operaciones en tiempo real han reportado ganancias del 103% desde el 26 de julio de 2021 (3,5 meses) Existen muchas fases en el mercado, cuya naturaleza es fund
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Asesores Expertos
El EA " SG Opposit Grid " funciona con Virtual TakeProfit(o real) - a elección del trader. El EA busca señales para entrar en el mercado a lo largo de la tendencia en D1 y H1 . Si las señales coinciden, el EA en el período de trabajo ( М1-М30 depende de la elección del trader) busca un patrón de confirmación y abre una posición en la dirección de la tendencia. Si, después de abrir una posición, el precio se mueve en una dirección rentable, la posición se cierra al alcanzar el TProfit virtual co
Exotic Adv
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Exotic Bot es un asesor multifuncional que trabaja en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. El trabajo del robot se toma como un sistema de promedio con la progresión no -geométrica de la construcción de una rejilla de comercio. Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, spreading, restricción interna del tiempo de negociación. Construcción de una parrilla de negociación, teniendo en cuenta importantes niveles internos. Posibilidad de configurar la agresivi
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
Exp4 The xCustomEA for MT4
Vladislav Andruschenko
4 (5)
Asesores Expertos
Asesor comercial universal en indicadores personalizados para MetaTrader 4 . Constructor de estrategia Versión para MetaTrader 4:  la  versión  xCustomEA   para el terminal MetaTrader 5 La funcionalidad del asesor comercial universal xCustomEA duplica exactamente todos los parámetros de nuestro asesor  The X ,  excepto uno: El xCustomEA  funciona con un indicador personalizado y tiene la capacidad de programar su propia estrategia comercial para terminales MT4. El xCustomEA  tiene un enlace a
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Asesores Expertos
Depósito : a partir de 100 unidades de depósito Pares de negociación : Recomiendo pares de divisas: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Periodo de negociación : Cualquiera Cuenta: Debería utilizar cuentas ECN-ECN.Pro con cotizaciones de cinco dígitos con un tamaño moderado (spread). Parámetros: USO - Elección, riesgo de negociación o lote fijo RIESGO/LOTE - Valor de riesgo del lote RESTORING_THE_BALANCE - Restablecer el equilibrio*. HOW_THE_RESET_WINDOW - Restablecer la varia
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Macd Pro I
Steve Zoeger
Asesores Expertos
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Este Robot es totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. El Ea se basa en el indicador MACD y 3 más y se ha mantenido simple. ========================================= Tal vez sea mejor ir por pequeñas ganancias, configurarlo en marcos de tiempo más altos entonces usted puede utilizarlo para más pares al mismo tiempo. =========================================== => funciona
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
Risk Managed Aroon and Moving Average Cross
Ian Anthony Kuzmik
Asesores Expertos
Una estrategia básica con gestión avanzada del riesgo. Este asesor experto emplea una estrategia de negociación sencilla centrada en la gestión dinámica del riesgo. Los valores que determinan las condiciones de negociación y la gestión del riesgo son personalizables. La estrategia de negociación se basa en la media móvil y los indicadores de tendencia Aroon. Cuando la media móvil corta está por encima de la media móvil larga, y la línea ascendente de aroon está por encima de la línea descendente
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
EA Golden King
Maksym Shyshatskyi
Asesores Expertos
Golden King Expert Advisor es un programa de comercio automatizado diseñado específicamente para el mercado Forex con una estrategia de especulación única centrada principalmente en el comercio de oro (XAU/USD). Este EA está diseñado para comerciantes que buscan una forma rápida y de alta frecuencia de ganar dinero con las fluctuaciones del precio del oro. Las principales características del "Rey Dorado": Estrategia de especulación: este EA utiliza una estrategia de especulación, lo que signi
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Trend BtD
Roman Meskhidze
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 249 El precio se incrementará para limitar el número de usuarios para esta estrategia La "Tendencia BtD" Asesor de Expertos es un representante de los robots de comercio ruptura niveles. Niveles construidos de forma automática. La singularidad del asesor es que funciona SIN promediar y utilizando el principio de martingala. TODAS las órdenes tienen StopLoss y TakeProfit. MUY IMPORTANTE: ¡Cargue siempre archivos SET para cada par! ¡Ajuste el tamaño del lo
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El Super scalper universal es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado, que utiliza cinco indicadores. Cada posición abierta está protegida por una orden stop oculta gestionada por un algoritmo de modificación avanzada. Al buscar las señales adecuadas, el EA utiliza el indicador integrado junto con los filtros de tendencia y tiempo, así como el filtro de volatilidad. Utiliza el cierre dinámico de posiciones, que tiene en cuenta la ubicación en la que se ha abierto la orden y la acci
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Otros productos de este autor
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indicadores
El mejor compañero de trading: Smart Trend Tracer ¿Cansado de perderse en el ruido del mercado? ¿Está preparado para encontrar las tendencias más claras con una precisión milimétrica? Le presentamos Smart Trend Tra cer, la herramienta definitiva diseñada para abrirse paso entre la confusión y revelar las oscilaciones más rentables del mercado. No se trata de un indicador más, sino de su guía personal para detectar las tendencias en el momento en que se forman, dándole la confianza necesaria para
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con el francotirador de tendencias definitivo ¿Está cansado de perderse los grandes movimientos del mercado? ¿Desea detectar tendencias con precisión láser? El Ultimate Trend S niper es un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a conseguirlo. No es sólo otra media móvil, es una herramienta inteligente que le da una clara ventaja en el mercado. Principales características y ventajas: Señales precisas de entrada y salida: El indicador utiliza do
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indicadores
Signal King: Su indicador de tendencia supremo ¿Alguna vez se ha sentido perdido en el ruido del mercado? El indicador "Signal King" se abre paso a través del caos, proporcionando señales de compra y venta claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. No se trata de un indicador de tendencia más, sino de una poderosa herramienta diseñada para proporcionarle una ventaja mediante la combinación de la robusta Supertendencia con un fiable filtro EMA . La Supertendencia destaca en la iden
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indicadores
Keltner Señales Pro: ¡Comercie más inteligentemente, gane más! Keltner Signals Pro Ahora disponible en formato EA. Descárguelo ahora. Aumente la precisión de sus operaciones y elimine las señales falsas con Keltner Signals Pro, el indicador avanzado e intuitivo diseñado para operadores serios que buscan beneficios constantes. ¿Cansado de señales engañosas? Keltner Signals Pro combina magistralmente el poder de los Canales de Keltner para identificar rupturas de precios cruciales con un insuperab
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Golden Trend Finder ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Golden Trend Finder es el indicador todo en uno diseñado para proporcionarle una ventaja decisiva en el mercado. No es una herramienta más; es un potente generador de señales que combina múltiples indicadores avanzados para ofrecerle oportunidades de negociación claras y confirmadas. Imagine tener un sistema inteligente que le diga exactamente cuándo entrar y salir de una operación, filtrado para evitar señale
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con la Cruz Fractal Dorada ¿Está cansado de cuestionar sus operaciones? ¿Desearía tener un sistema claro y fiable para guiar sus decisiones? Le presentamos la Cruz Fractal Dorada , un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de inversión de alta probabilidad. No se trata de otro indicador de medias, sino de una estrategia completa que combina la precisión de los patrones fractales con el poder dinámico de las medias móvi
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indicadores
Maestro del cambio de tendencia Libere su potencial de negociación con precisión ¿Está cansado de perderse las inversiones clave del mercado? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada de alta probabilidad? "Trend Reversal Master" es el indicador MQL4 inteligente diseñado para ayudarle a detectar posibles cambios de tendencia con confianza y claridad. Esta potente herramienta combina lo mejor de dos mundos: el dinámico SAR Parabólico (PSAR) y la robusta Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos.
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Trend Hunter Ultimate ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Trend Hunter Ultimate es el potente indicador de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y ofrecerle señales de trading claras y precisas. Construido sobre una estrategia probada que combina múltiples medias móviles y el oscilador estocástico, esta herramienta es la clave para identificar la tendencia de alta probabilidad y las oportunidades de inversión. Principales características y ventajas Precis
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Dé rienda suelta a un trading más inteligente con el generador de señales inteligentes ¿Cansado de hacer conjeturas en sus operaciones? El Generador de Señales Intelig entes es su nueva herramienta esencial, diseñada para simplificar su estrategia y darle una poderosa ventaja. No se trata de un indicador más, sino de un sistema diseñado para proporcionarle señales de entrada de alta probabilidad, ahorrándole tiempo y aumentando su confianza. Principales ventajas y características Generación inte
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Desbloquee operaciones más inteligentes con Candle Sync Pro! ¿Está cansado de señales contradictorias en diferentes marcos temporales? ¿Desearía tener una visión más clara de la verdadera dirección del mercado? "Candle Sync Pro" es su herramienta esencial para tomar decisiones más seguras e informadas. Este indicador de gran alcance corta a través del ruido, lo que le permite ver la imagen más grande mediante la visualización de velas marco de tiempo superior directamente en su gráfico actual.
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indicadores
Opere de forma más inteligente con Trend-Sensing Pro ¿Está cansado de gráficos confusos y señales tardías? Trend-Sensing Pro es un indicador potente pero sencillo diseñado para ayudarle a ver las tendencias del mercado con una claridad cristalina. Combina la suavidad de una EMA (Media Móvil Exponencial) con una visualización única de velas, ofreciéndole una visión limpia y sin ruidos de la dirección del mercado. Por qué le encantará Trend-Sensing Pro Vea la verdadera tendencia : Trend-Sensing Pr
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Encuentre la dirección de sus operaciones con Signal Compass Pro ! ¿Cansado de adivinar su próximo movimiento? Signal Compass Pro es su respuesta. Este indicador no es sólo una herramienta; es su brújula personal en los mercados financieros. Mediante la combinación de tres potentes indicadores de momentum -CCI , WPR e Índice de Fuerza- proporcionamos señales de trading confirmadas que son más limpias, fiables y menos propensas al "ruido". Principales características y ventajas Señales confirmad
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indicadores
Indicador dinámico de Fibonacci en color Esta herramienta está diseñada para automatizar el proceso de dibujo y actualización de los niveles de Fibonacci en su gráfico. Se ajusta automáticamente a las tendencias del mercado, proporcionando señales visuales claras y alertas para ayudarle a analizar los movimientos de los precios. Características principales Colores adaptables: Las líneas de Fibonacci cambian automáticamente de color para reflejar la tendencia actual. Aparecen en azul durante las
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indicadores
Transforme sus operaciones con Visual Trend Ribbon ¿Cansado de perderse los grandes movimientos? ¿Le cuesta identificar la verdadera dirección del mercado? Visual Trend Rib bon es la solución. Este potente indicador elimina el ruido del mercado y le ofrece una comprensión clara y visual de la tendencia para que pueda operar con confianza. En lugar de una única línea retrasada, la Cinta de Tendencia Visual utiliza una banda dinámica de múltiples medias móviles para mostrarle el verdadero impulso
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indicadores
El Master Trend Analyzer es un indicador potente y flexible de MetaTrader 4 (MT4) diseñado para ayudar a los operadores a analizar tendencias en varios marcos temporales simultáneamente. Al combinar múltiples Medias Móviles (MAs) de diferentes marcos temporales en un solo gráfico, esta herramienta proporciona una visión clara y completa de las tendencias del mercado, por lo que es más fácil identificar los niveles clave de soporte / resistencia, confirmar las tendencias, y tomar decisiones de tr
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Generador de señales definitivo: Su ventaja en el mercado ¿Está cansado de adivinar su próximo movimiento en el mercado? El Ultimate Signal Gener ator está aquí para cambiar eso. Este potente indicador MQL4 está diseñado para ofrecerle una clara ventaja en sus operaciones, proporcionándole señales fiables de compra y venta. Es una herramienta inteligente y eficaz que le ayuda a tomar decisiones con confianza, para que pueda centrarse en su estrategia, no en la incertidumbre. Principales ventaja
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indicadores
Estocástico con Filtro de Tendencia: Señales de Precisión Este es un indicador potente y fácil de usar diseñado para operadores que desean señales más fiables del oscilador estocástico clásico. Cómo funciona: Este indicador mejora el Estocástico estándar añadiendo un potente filtro de tendencia. Utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) para determinar la dirección general del mercado. El indicador sólo generará una señal de "compra" cuando el cruce del estocástico sea alcista y el precio esté p
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indicadores
Catch The Turn: El Sistema de Trading de Confluencia de 5 Factores Cansado de indicadores contradictorios y entradas perdidas? es su motor de decisión completo, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y entregar señales de entrada de alta confianza exactamente cuando comienza un movimiento importante del mercado. El poder de Confluence 5 en 1 Deje de operar sobre la duda. Nuestro motor patentado elimina las señales falsas generando una señal de operación sólo cuando cinco indicad
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indicadores
El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas ¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indicadores
Eleve sus operaciones con WilliamsTrend Pro ¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? WilliamsTrend Pro es la herramienta definitiva diseñada para ayudarle a detectar configuraciones de operaciones de alta probabilidad con precisión y confianza. Combinando el poder del oscilador Williams %R con un filtro de tendencia EMA de 200 periodos , este indicador le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Deje de cuestionar sus entradas y salidas. WilliamsTrend Pro filtra el
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indicadores
Precision Entry Master: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de dudar de sus operaciones? El indicador Precision Entry Master está diseñado para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta calidad con confianza. Combina dos potentes análisis de mercado para ofrecerle una señal clara, filtrando el ruido y las señales falsas para que pueda centrarse en las mejores oportunidades. Nuestro sistema único funciona encontrando el momento perfecto cuando el impulso del mercado está cambiando y
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indicadores
¡Libere su potencial de negociación con el Detector de Tendencias Apex! ¿Está cansado de perderse operaciones rentables? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada y salida fiables en el volátil mercado de divisas? Es hora de mejorar su arsenal de trading con el Detector de Tendencias Apex , el indicador inteligente de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y detectar oportunidades de trading de alta probabilidad. El Detector de Tendencias Apex no es un indicador más; es un sofisticado sist
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indicadores
Domine sus entradas y salidas del mercado ¿Está cansado de los indicadores confusos y ruidosos que le dan señales falsas? El Estocástico Market Master está diseñado para eliminar el ruido y ofrecerle oportunidades de inversión claras y nítidas. Esta poderosa herramienta utiliza un proceso único de doble suavizado para proporcionar señales de compra y venta más precisas, ayudándole a detectar los cambios de tendencia con confianza y precisión. Con este indicador, puede dejar de mirar la pantalla
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indicadores
El Indicador Wave Rider: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de intentar adivinar los movimientos del mercado? El indicador Wave R ider es su solución. Es una herramienta inteligente diseñada para ayudarle a detectar tendencias rentables con facilidad y confianza. ¿Por qué es tan potente? Vea las tendencias con claridad : Wave Rider simplifica los complejos datos del mercado, para que pueda identificar fácilmente la dirección de la tendencia y tomar decisiones más inteligentes. Obtenga
FREE
Momentum Master
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con Momentum Master , el indicador inteligente diseñado para ayudarle a navegar por los mercados con confianza. Esta poderosa herramienta proporciona señales claras y procesables mediante la combinación de las fortalezas de múltiples indicadores probados. Despídase de las conjeturas y dé la bienvenida a la precisión. Momentum Master es más que un simple proveedor de señales: es su analista personal del mercado. Utiliza una combinación única de medias móviles (E
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilidades
Fibonacci Auto Trend Detection EA Este Asesor Experto (EA) es una herramienta de negociación para MetaTrader 4 que utiliza los principios de Fibonacci combinados con la gestión de riesgos. Está diseñado para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en los niveles dinámicos de Fibonacci mientras incluye controles de riesgo incorporados. Nota Importante: Este EA requiere el indicador Fibonacci Auto Trend Detection para funcionar. Características principales Ejecución automática d
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indicadores
Indicador Multi-Timeframe de Soporte y Resistencia para MT4. Herramienta Profesional para Traders Técnicos. Ventajas Clave Análisis Multi-Tiempo - Vea los niveles críticos desde diferentes marcos temporales simultáneamente Alertas en Tiempo Real - Notificaciones instantáneas cuando cambian los niveles clave Visualización personalizable : ajuste los colores, los estilos de línea y los plazos para adaptarlos a su estrategia. Fácil de usar - Fácil configuración con etiquetas visuales claras para
Last High and Low
Andri Maulana
Indicadores
Indicador de último máximo y último mínimo Características Líneas dinámicas de máximos y mínimos : Traza automáticamente líneas horizontales que muestran el máximo más alto y el mínimo más bajo sobre un número seleccionado de barras pasadas. Periodo Retroactivo Personalizable : Ajuste cuántas barras analiza el indicador para encontrar máximos y mínimos. Personalización visual : Elija los colores de las líneas (rojo para máximos, azul para mínimos). Ajuste el estilo de la línea (discontinua, só
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilidades
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para los operadores que quieren scalping los mercados con precisión y confianza. Construido con estrategias avanzadas basadas en ATR, este EA se ajusta dinámicamente a las condiciones del mercado, asegurando una gestión óptima del riesgo de manera efectiva. Si usted es un principiante o un operador experimentado, este EA simplifica la gestión de las operaciones y la incorporación de ajustes de propagación intelig
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario