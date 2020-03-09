Candle Sync Pro EA
Presentamos el EA Candle Sync Pro, ¡la solución definitiva para operar con oro de forma más inteligente y rentable! Este potente Asesor Experto (EA) está diseñado para sincronizarse con la dinámica del mercado, ofreciéndole una ventaja de vanguardia sin estrategias complejas. Ha sido meticulosamente optimizado para el comercio de oro en el marco temporal M5, por lo que está listo para desplegar directamente en sus gráficos para su uso inmediato. Diga adiós a los arriesgados sistemas de Martingala o de Cuadrícula: el EA Candle Sync Pro se centra en señales de entrada y salida sólidas y fiables.
Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.
¿Por qué elegir el EA Candle Sync Pro?
Sincronización Inteligente de Velas: Nuestro sistema único "Candle Sync" analiza la acción del precio a través de múltiples marcos de tiempo, identificando puntos de entrada de alta probabilidad basados en patrones de velas sincronizadas. Esto significa que está operando con el verdadero impulso del mercado, no en contra de él.
Gestión dinámica del riesgo: Proteja su capital con un sistema de gestión del riesgo adaptable. Puede establecer un porcentaje de riesgo por operación y el EA calculará automáticamente el tamaño de lote óptimo en función de las condiciones actuales del mercado y la probabilidad de la operación.
ATR Trailing Stop con Activación: Bloquee los beneficios de forma efectiva con un trailing stop avanzado basado en ATR. Sólo se activa una vez que su operación alcanza un determinado umbral de beneficios, lo que le garantiza la captura de movimientos significativos al tiempo que minimiza la exposición.
Protección diaria contra pérdidas: Evite pérdidas excesivas en un día determinado con un porcentaje de corte de pérdidas diario personalizable. El EA supervisa su capital y puede detener automáticamente las operaciones y cerrar posiciones si se alcanza una reducción predefinida, preservando su capital de negociación.
Optimizado para Oro (XAUUSD) en M5: Este AE está preconfigurado y optimizado para operar con Oro en el marco temporal de 5 minutos, proporcionando una solución plug-and-play para los operadores de oro.
Sin estrategias arriesgadas: Opere con tranquilidad. El EA Candle Sync Pro evita explícitamente las peligrosas técnicas de trading Martingale y Grid, centrándose en su lugar en el crecimiento consistente y sostenible.
Filtrado de Tendencias EMA: Asegúrese de que sus operaciones se alinean con la tendencia más amplia del mercado utilizando un filtro EMA, permitiendo que el EA sólo tome operaciones en la dirección de la tendencia dominante en un marco de tiempo superior.
Información clara: Manténgase informado con una visualización en el gráfico de la información de negociación crítica, incluyendo el saldo diario, la equidad, la propagación y el estado de corte de pérdidas, todo codificado por colores para una rápida comprensión.
Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente.
Candle Sync Pro EA está diseñado para los comerciantes que exigen precisión, protección y un rendimiento constante. Está diseñado para ser eficaz y fácil de usar, proporcionando una herramienta de nivel profesional sin necesidad de supervisión constante.
Parámetros del EA Candle Sync Pro:
Estos son los parámetros clave que puede personalizar para adaptar Candle Sync Pro EA a su estilo de negociación:
Porcentaje de Riesgo:
Descripción: El porcentaje del capital de su cuenta que está dispuesto a arriesgar por operación. Establecer en 0 para desactivar el tamaño de lote dinámico y utilizar un tamaño de lote fijo.
Por defecto: 2.5
Lotes:
Descripción: Tamaño de lote fijo a utilizar si RiskPercentage se establece en 0.
Por defecto: 0.1
HoraInicio:
Descripción: La hora (0-23) en la que el EA debe empezar a buscar operaciones.
Por defecto: 0 (medianoche)
HoraFin:
Descripción: La hora (0-23) en la que el EA debe dejar de buscar nuevas operaciones. Las operaciones abiertas se gestionarán hasta que se cierren.
Por defecto: 23 (11 PM)
ATRPeriod:
Descripción: Periodo para el indicador Average True Range (ATR), utilizado para comprobar la volatilidad del mercado.
Por defecto: 14
ATRThreshold:
Descripción: Valor mínimo de ATR requerido para que el EA considere abrir nuevas operaciones. Ayuda a evitar mercados agitados y de baja volatilidad.
Por defecto: 0.0015
magicNumber:
Descripción: Identificador único para las operaciones abiertas por este EA. Importante si se ejecutan múltiples EAs en la misma cuenta.
Por defecto: 99999
EMAPeriod:
Descripción: Periodo para la Media Móvil Exponencial (EMA) utilizada como filtro de tendencia.
Por defecto: 150
EMA_Timeframe:
Descripción: Plazo para el filtro de tendencia EMA (por ejemplo, PERIOD_D1 para Diario, PERIOD_H4 para H4).
Predeterminado: PERIOD_D1
DailyCutLossPercent:
Descripción: Porcentaje de su saldo inicial diario que, si se pierde, hará que el EA deje de operar durante el día y cierre todas las posiciones abiertas. Establezca 0 para desactivar.
Por defecto: 8.0
HigherTF:
Descripción: El marco de tiempo superior (en minutos) utilizado para el análisis multi-marco de tiempo del sistema Candle Sync Pro.
Por defecto: 60 (H1)
EnableSignals:
Descripción: Alternar para activar o desactivar las señales de trading del sistema Candle Sync Pro.
Predeterminado: true
ColorUp:
Descripción: Color para velas alcistas (con fines de cálculo interno y visualización, si procede).
Por defecto: Verde
ColorAbajo:
Descripción: Color para velas bajistas (a efectos de cálculo interno y visualización, si procede).
Por defecto: Rojo
ATR_Trailing_Period:
Descripción: Periodo ATR específico para el cálculo del trailing stop.
Por defecto: 14
ATR_Trailing_Multiplier:
Descripción: Multiplicador aplicado al valor ATR para determinar la distancia del trailing stop desde el precio actual.
Por defecto: 9.0
ATR_Profit_Multiplier:
Descripción: Multiplicador aplicado al valor ATR para determinar el nivel de beneficio en el que se activa el trailing stop.
Por defecto: 4
RangoDía:
Descripción: Número de días pasados a considerar para calcular el rango medio diario, utilizado en el cálculo del Take Profit.
Por defecto: 8
