Open Index Pro

Descrizione
Questo Expert Advisor opera sul US100 all’apertura della sessione statunitense (15:30 ora italiana). Definisce una fascia di prezzo basata sulla prima candela di mercato (durata configurabile). Dopo la chiusura della candela, abilita ingressi nel caso di superamento del massimo o del minimo della fascia.

Funzionamento

  • Finestra iniziale configurabile (es. 15:30–15:35).

  • Ingresso long sopra il massimo della fascia; ingresso short sotto il minimo.

  • Stop loss: lato opposto della fascia oppure percentuale configurabile.

  • Take profit: percentuale o multipli della fascia.

  • Filtri opzionali: media mobile, Ichimoku,.

  • Controlli: spread massimo e slippage massimo.

  • Dimensionamento: percentuale di rischio per operazione.

Parametri principali
Durata fascia; modalità di ingresso (a mercato/pendente); modalità di SL/TP (opposta/percentuale/multipli); impostazioni filtri (media mobile, Ichimoku); rischio percentuale; offset orario del broker.

Note
Progettato per US100; l’utilizzo su altri strumenti richiede test specifici. Per i test si suggeriscono dati con tick reali.

Avvertenza
Questo prodotto non fornisce garanzie di profitto. Esempi e risultati storici o di backtest non rappresentano operatività reale.


