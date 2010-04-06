Open Index Pro

Asesor Experto para US100 en la apertura de la sesión estadounidense (15:30 hora italiana). Define una banda basada en la primera vela del día (duración configurable) y habilita las operaciones sólo después del cierre de la vela inicial, cuando se superan los niveles de la banda.

Operación

Ventana inicial configurable (por ejemplo, 15:30-15:35).

Largo por encima del máximo de la banda, corto por debajo del mínimo.

Stop loss: lado opuesto de la banda o porcentaje configurable.

Take profit: porcentaje o múltiplos de la banda.

Filtros opcionales: media móvil, Ichimoku.

Controles: spread máximo, deslizamiento máximo.

Dimensionamiento: porcentaje de riesgo por operación.

Parámetros principales

Duración de la banda; modo de entrada (mercado/pendiente); modo SL/TP (opuesto/porcentaje/múltiplos); configuración de filtros (MA, Ichimoku); % de riesgo o lote; offset de tiempo del broker.

Notas

Diseñado para US100; en otros instrumentos se requieren pruebas específicas (se recomiendan datos de tick real).

Advertencia

Este producto no ofrece garantías de beneficios. Los ejemplos y resultados históricos o de backtest no representan la operativa real.