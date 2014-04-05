AMD Detector Facility

AMD-Detektor-Einrichtung MT5

Beschreibung

Führender Indikator, der dabei hilft, Marktstrukturphasen - Akkumulation, Markup, Distribution, Markdown - in Echtzeit zu erkennen. Entwickelt für Händler, die die Methoden von Wyckoff oder Smart Money Concepts verwenden.

Merkmale

  • Automatische Phasenerkennung basierend auf Preisdynamik und Volumen

  • Multi-Timeframe-Bestätigung für höhere Genauigkeit

  • Intelligentes UI-Overlay mit klaren Beschriftungen und Tooltips

  • Echtzeit-Warnungen, wenn eine neue Phase beginnt

  • Performance-Tracker (Erfolgsrate & durchschnittliche Bewegung)

  • Optimierte Berechnungen für eine reibungslose Chart-Performance

Vorteile

  • Schnelles Erkennen, wo sich der Markt im Zyklus befindet

  • Verbessertes Handels-Timing (Einstieg bei Akkumulation, Ausstieg vor Markdown)

  • Visuelle Klarheit sowohl für Scalper als auch für Swing Trader

    1 (1 Stunde) - EMPFOHLEN
    BEST BALANCE

    • Vollständige und klare AMD-Zyklen

    • Anständige Reaktionsfähigkeit

    • Wenige Fehlsignale

    • Ideal für Daytrading und Swingtrading

    Typische Verwendung:

    • Tageshandel: H1 mit M15-Bestätigung

    • Swing-Handel: H1 als Hauptzeitrahmen

    • Dauer der Phase: 1-3 Tage








