AMD Detector Facility
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
Beschreibung
Führender Indikator, der dabei hilft, Marktstrukturphasen - Akkumulation, Markup, Distribution, Markdown - in Echtzeit zu erkennen. Entwickelt für Händler, die die Methoden von Wyckoff oder Smart Money Concepts verwenden.
Merkmale
-
Automatische Phasenerkennung basierend auf Preisdynamik und Volumen
-
Multi-Timeframe-Bestätigung für höhere Genauigkeit
-
Intelligentes UI-Overlay mit klaren Beschriftungen und Tooltips
-
Echtzeit-Warnungen, wenn eine neue Phase beginnt
-
Performance-Tracker (Erfolgsrate & durchschnittliche Bewegung)
-
Optimierte Berechnungen für eine reibungslose Chart-Performance
Vorteile
-
Schnelles Erkennen, wo sich der Markt im Zyklus befindet
-
Verbessertes Handels-Timing (Einstieg bei Akkumulation, Ausstieg vor Markdown)
-
Visuelle Klarheit sowohl für Scalper als auch für Swing Trader
1 (1 Stunde) - EMPFOHLEN
BEST BALANCE
-
Vollständige und klare AMD-Zyklen
-
Anständige Reaktionsfähigkeit
-
Wenige Fehlsignale
-
Ideal für Daytrading und Swingtrading
Typische Verwendung:
-
Tageshandel: H1 mit M15-Bestätigung
-
Swing-Handel: H1 als Hauptzeitrahmen
-
Dauer der Phase: 1-3 Tage
-