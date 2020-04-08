AMD Detector Facility

Instalación del detector AMD MT5

Descripción

Indicador líder que ayuda a detectar las fases de la estructura del mercado - Acumulación, Markup, Distribución, Markdown - en tiempo real. Diseñado para operadores que utilizan los métodos Wyckoff o Smart Money Concepts.

Características

  • Detección automática de fases basada en la dinámica de precios y el volumen

  • Confirmación en múltiples marcos temporales para una mayor precisión

  • Superposición de interfaz de usuario inteligente con etiquetas claras e información sobre herramientas

  • Alertas en tiempo real cuando comienza una nueva fase

  • Seguimiento del rendimiento (tasa de éxito y movimiento medio)

  • Cálculos optimizados para un funcionamiento fluido de los gráficos

Beneficios

  • Identifique rápidamente en qué punto del ciclo se encuentra el mercado

  • Mejora de la sincronización de las operaciones (entrada en el momento de la acumulación, salida antes de la reducción)

  • Claridad visual tanto para scalpers como para swing traders

    1 (1 Hora) - RECOMENDADO
    MEJOR BALANCE

    • Ciclos AMD completos y claros

    • Capacidad de respuesta decente

    • Pocas señales falsas

    • Ideal para day trading + swing trading

    Uso típico:

    • Day trading: H1 con confirmación M15

    • Swing trading: H1 como marco temporal principal

    • Duración de la fase: 1-3 días








MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
MTF TREND DASHBOARD - Analizador de Tendencias Multitimeframe Un potente panel visual que muestra la dirección de la tendencia en 7 marcos temporales simultáneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). === CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES === Detección de tendencia en tiempo real usando cruce de EMAs Valores de RSI con colores de sobrecompra/sobreventa Barras dinámicas de fuerza de tendencia Señal de sesgo del mercado (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral) Visualización en vivo de Spread, ATR, Bid/Ask Te
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Media Móvil Adaptativa AMD (AAMA) AAMA es un indicador de media móvil adaptativa para MetaTrader 4 que ajusta automáticamente su capacidad de respuesta según las condiciones del mercado. Características principales: Media móvil adaptativa basada en el Ratio de Eficiencia de Kaufman – reacciona rápidamente en tendencias y filtra el ruido en mercados laterales Detección automática de las 4 fases del mercado AMD: Acumulación, Markup (subida), Distribución, Markdown (bajada) Adaptación a la volatil
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Burbujas — Desaceleración del Precio + Pico de Volumen Una herramienta visual sencilla que muestra cuadrados de colores en el gráfico cuando el precio se desacelera repentinamente junto con un aumento notable en el volumen. (Función de relleno con efecto de burbujas concéntricas) Ayuda a identificar los momentos clave en los que el mercado se prepara para moverse. Qué hace el indicador: Detecta los momentos en que el mercado “duda” antes de un movimiento Muestra dónde entra gran vol
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indicadores
SimpleCustomBox – Indicador de Cajas de Sesión y Líneas de Máximo/Mínimo para MT5 Descripción general: SimpleCustomBox es un potente y fácil de usar indicador para MetaTrader 5 que te permite resaltar visualmente sesiones de trading específicas en tu gráfico. Define rangos de tiempo personalizados, visualiza al instante el máximo y mínimo de cada sesión y toma decisiones más inteligentes con límites visuales claros. Perfecto para traders intradía, scalpers y cualquier persona que opere con patr
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador basado en el desequilibrio del tick-spread. TF: Funciona en todos los marcos temporales (de M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs (ajuste automático para pares JPY, Oro y CFD). Ajustes: TickWindow (200) – ventana de observación de ticks SpreadWeight (1.5) – ponderación del spread NormalizationPeriod (20) – periodo de normalización (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – niveles de alerta AlertCooldown (300s) – tiempo de enfriamiento de alerta Conclusión: Proxy Or
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Mean Reversion Probability – Indicador de Reversión Estadística Descripción corta Indicador de nivel institucional que calcula la probabilidad estadística de una reversión hacia la media móvil de 200 periodos, basado en el análisis de sobreextensiones históricas. Identifica zonas de fatiga del mercado con precisión cuantitativa. Características principales Análisis estadístico avanzado – Construye una base de datos con más de 500 extensiones históricas para calcular probabilidades reales Puntu
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PDHL – muestra de forma sencilla los máximos y mínimos de los días anteriores directamente en su gráfico, ofreciendo una referencia rápida y visual de los niveles clave pasados. El indicador es ligero y fácilmente configurable , permitiéndole ajustar el número de días mostrados, los colores, así como el estilo y grosor de las líneas según sus preferencias. Está diseñado para ser práctico y sencillo, aunque puede que no funcione en todos los instrumentos o plataformas . Español : Probado únicamen
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Spike Signal v1.2 — indicador MT5 que detecta picos explosivos Boom/Crash y genera señales de scalping en tiempo real. TF: Funciona en todos los marcos temporales (recomendado M1–M15). Par: Diseñado para índices sintéticos Boom y Crash (Deriv), adaptable a activos volátiles. Ajustes: SpikeSensitivity / MinSize – sensibilidad y tamaño mínimo del pico EMA (8/21) – señales de entrada RSI (14) – filtro de tendencia TP/SL Points – niveles de take profit y stop loss Trailing Exit / Alerts – gestión
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Frase corta: Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volumen con poco movimiento de precio (comportamiento tipo iceberg). TF: Funciona en todos los marcos temporales (M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs. Ajustes: VolumeLookback – velas para calcular volumen medio VolumeThreshold – multiplicador para detectar volumen anormal ClusterSize – número de velas cercanas para confirmar un cluster RangeComparisonPeriod – periodo para promediar rangos (high–low) Con
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Asesores Expertos
Range Breakout EA - Descripción Simple Concepto Un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 que explota las rupturas de rango con dos periodos clave: Características Gestión automática de las horas de mercado Stop Loss y Take Profit personalizables Trailing Stop inteligente Modo de prueba integrado para simulación Registros detallados para supervisión Cómo funciona Registra los precios extremos al comienzo del día Espera a que se produzca una ruptura del rango secundario Abre una posició
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PVWAP Improved MT5 – Indicador avanzado del Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 es una version mejorada y optimizada de mi indicador VWAP personal. Muestra el precio medio ponderado por volumen junto con varias bandas de desviacion estandar que ayudan a identificar posibles zonas de soporte, resistencia y agotamiento del movimiento. El indicador funciona en todos los marcos temporales y mantiene un rendimiento ligero incluso con grandes historicos. Proposito del indicador El VWAP r
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador Institucional de Compresión de Liquidez El indicador mide el estrechamiento de la liquidez en tiempo real utilizando el ancho normalizado de las Bandas de Bollinger, el volumen y el spread promedio para identificar fases de compresión antes de rupturas de precio. Visualización: Ventana separada de estilo profesional con histograma “Compression Score” y línea de umbral (“Threshold”). Características Clave Detección temprana: Identifica zonas de contracción antes de impulsos significati
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Volumen y Fuerza de Movimiento (VMS) para MT5 El indicador V MS muestra la relación entre el volumen de operaciones y la fuerza del movimiento del precio, ayudando a los operadores a evaluar en qué medida la actividad del mercado apoya la acción del precio. Cómo funciona: Mide el volumen de ticks como actividad de negociación. Calcula la fuerza del movimiento usando un Rango Verdadero normalizado (%). Ambos valores pueden ser suavizados (por defecto: 5) y opcionalmente normalizados
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de flujo institucional Una herramienta inteligente basada en el volumen que detecta las zonas de actividad institucional a través de patrones directos de flujo de órdenes. Revela dónde operan las grandes instituciones. Un indicador de volumen avanzado que filtra el ruido para identificar probables patrones institucionales. Características principales Detección inteligente de grupos Identificación automática Clasificación de señales: Violeta / Amarillo - Zona institucional - Actividad i
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador Range Box para Sesiones de Trading Este indicador permite a los traders visualizar y analizar rangos de tiempo específicos directamente en su gráfico, dibujando cuadros rectangulares para cada sesión de trading. Funciones clave: Intervalo de sesión personalizable: establezca sus propias horas de inicio y fin de sesión. Número de días mostrados: elija cuántas sesiones pasadas serán visibles. Color por defecto y color especial para lunes: destaque fácilmente los patrones semanales. Ancho
FREE
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Density V2.40 Muestra la distribución del volumen por nivel de precio, revelando zonas de interés institucional. A diferencia del volumen clásico (por tiempo), indica dónde se concentró realmente el volumen. Conceptos clave: Barras horizontales = volumen negociado por precio Barra más larga → mayor volumen Zonas rojas = soportes y resistencias importantes Usos principales: Identificar soportes/resistencias reales Determinar el POC (Point of Control) Definir la Área de Valor (70 %
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA ESTRUCTURALES - Indicador MT4/MT5 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de o
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones - Su asistente de niveles en el gráfico Este indicador es como un GPS para sus operaciones . Le muestra dónde le gusta estar al precio, dónde se pone nervioso y por dónde vuela. Se acabó calcular pivotes a mano o adivinar niveles de soporte y resistencia. Lo que hace: Traza automáticamente los pivotes H1, H4 y D1 . Muestra las zonas de soporte y resistencia : R1, R2, S1, S2. Las líneas son de colores y fáciles de leer , para que pueda ver al instante lo que es caliente o frío
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Adaptive Flow MAs es un indicador de media móvil diseñado para ajustarse de forma natural a los movimientos del mercado. A diferencia de las medias tradicionales, adapta dinámicamente sus periodos en función de la volatilidad reciente y la tendencia actual. La EMA sigue de cerca las rápidas oscilaciones de los precios para captar cada impulso, mientras que la SMA se mantiene más suave, proporcionando una referencia estable y fiable. Con una pantalla limpia que muestra los periodos adaptativos a
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador que numera las barras (velas) de una sesión de negociación personalizada. El indicador permite: Definir la hora de inicio de la sesión (StartHour y StartMinute). Mostrar números sólo en barras impares (si AfficherUniquementImpairs es true) Visualizar los números de los últimos N días (NbJours) Personalizar el color y el tamaño del texto El indicador recorrerá las barras de los últimos N días y, para cada día, empezará a contar desde la hora de inicio de la sesión. Mostrará el número
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - Indicador MT4 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de oscilación basán
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Este indicador le permite numerar las barras dentro de una sesión de trading para CFDs. Funciona en GER40, UK100, US30, US100 y US500 y es completamente personalizable para adaptarse a su estilo de trading y preferencias de gráfico, siendo muy útil para el análisis diario y la mejora de estrategias. Funciones y parámetros clave: Intervalo de sesión personalizable: defina su hora de inicio y fin de sesión Opción de ocultar números pares: para un gráfico más limpio Ajustar la distancia de los núm
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
El visualizador de la actividad de las velas convierte su gráfico en un mapa térmico dinámico que le ofrece una visión clara de la presión compradora y vendedora. Conocimiento profundo del mercado: Detección de zonas activas: El algoritmo destaca las áreas en las que se acumula un alto volumen dentro de un estrecho rango de precios, revelando zonas clave de presión. Intensidad en tiempo real: Los colores se ajustan en tiempo real, cambiando suavemente de tonos fríos a tonos más cálidos a medida
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Burbujas — Desaceleración del Precio + Pico de Volumen Una herramienta visual sencilla que muestra cuadrados de colores en el gráfico cuando el precio se desacelera repentinamente junto con un aumento notable en el volumen. (Función de relleno con efecto de burbujas concéntricas) Ayuda a identificar los momentos clave en los que el mercado se prepara para moverse. Qué hace el indicador: Detecta los momentos en que el mercado “duda” antes de un movimiento Muestra dónde entra gran vol
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indicadores
AutoPivot - Indicador Automático de Puntos Pivote Indicador MT4 que muestra los puntos pivote (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) y los niveles del día anterior (PDH/PDL). Características principales: Adaptación automática al marco temporal del gráfico (H4/D1/W1) Zonas entre PDH/PDL y el nivel de soporte/resistencia más cercano 8 temas de color preconfigurados Personalización completa de colores, estilos de línea y opacidad de zonas Etiquetas compactas con visualización opcional del precio Actualizaciones
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - Indicador MT4 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de oscilación basán
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Rectangle Resumen Indicador interactivo de perfil de volumen que muestra un análisis horizontal del volumen negociado en cada nivel de precio dentro de una zona seleccionada. Crea automáticamente un rectángulo móvil y muestra barras de colores que representan la distribución del volumen alcista y bajista. Qué hace: Muestra el volumen horizontal : Visualiza la distribución del volumen en cada nivel de precio mediante barras horizontales Análisis alcista/bajista : Colorea las barras
