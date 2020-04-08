AMD Detector Facility
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
Descripción
Indicador líder que ayuda a detectar las fases de la estructura del mercado - Acumulación, Markup, Distribución, Markdown - en tiempo real. Diseñado para operadores que utilizan los métodos Wyckoff o Smart Money Concepts.
Características
Detección automática de fases basada en la dinámica de precios y el volumen
Confirmación en múltiples marcos temporales para una mayor precisión
Superposición de interfaz de usuario inteligente con etiquetas claras e información sobre herramientas
Alertas en tiempo real cuando comienza una nueva fase
Seguimiento del rendimiento (tasa de éxito y movimiento medio)
Cálculos optimizados para un funcionamiento fluido de los gráficos
Beneficios
Identifique rápidamente en qué punto del ciclo se encuentra el mercado
Mejora de la sincronización de las operaciones (entrada en el momento de la acumulación, salida antes de la reducción)
Claridad visual tanto para scalpers como para swing traders
1 (1 Hora) - RECOMENDADO
MEJOR BALANCE
Ciclos AMD completos y claros
Capacidad de respuesta decente
Pocas señales falsas
Ideal para day trading + swing trading
Uso típico:
Day trading: H1 con confirmación M15
Swing trading: H1 como marco temporal principal
Duración de la fase: 1-3 días
