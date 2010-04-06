Becktester Telegram Signals

Becktester Telegram Signals - Convierte señales de Telegram en backtests reales

Lee automáticamente señales de canales reales de Telegram, analízalas (Compra/Venta/Entrada/SL/TP), y haz backtest en MetaTrader 4 Probador de Estrategias. Verifique el análisis primero con el Modo de Prueba de Análisis en Vivo.

Información Importante

Después de comprar el producto, por favor deje un comentario en la página del producto, y le enviaré el archivo del Analizador Histórico de Señales de Telegram. Este archivo no está disponible públicamente por el momento y sólo se proporciona a compradores verificados. Puedes ver un vídeo de demostración de cómo funciona en la descripción del producto.

No hay razón para descargar la versión demo - no funcionará en el Probador de Estrategias. Esta limitación existe porque el propósito principal de este producto es probar las señales de Telegram directamente dentro del Probador de Estrategias de MetaTrader. Si se permitiera probar la versión demo, se eliminaría completamente la necesidad de comprar la versión completa.

Instrucciones

Beneficios Clave

  • Telegram Login (cuenta personal) - conéctate a canales públicos/privados.
  • Auto parsing - extrae niveles de Compra/Venta, Entrada, SL, multi-TP.
  • Backtesting real en MT4 - estadísticas objetivas antes de arriesgar fondos reales.
  • Modo de prueba de análisis en tiempo real: pegue un enlace de mensaje o texto sin procesar y previsualice la estructura analizada.
  • Mapeo flexible - por ejemplo, GOLD → XAUUSD, NAS100 → USTEC.
  • Gestión profesional - SL/TP personalizados, breakeven, trailing (dentro del EA).

Cómo funciona

  1. Python Parser inicia sesión en Telegram, lee los mensajes del canal, analiza las señales, exporta signals.csv .
  2. ElEA MT4 carga signals.csv y ejecuta el backtest (visualización + estadísticas completas).

Modo de Prueba (Análisis en Vivo)

  • Elija el tipo de entrada: Por Enlace (ej. https://t. me/test_signals/1234 ) o Por Texto.
  • Haga clic en PreTest para previsualizar la estructura analizada y, opcionalmente, guardar test_signal.csv .

Modo Backtest

  • Seleccione el intervalo de fechas y el canal; el analizador genera signals.csv.
  • Ejecute el EA en el Probador de Estrategias MT4 (un solo símbolo por limitaciones MT4).

Ejemplo de señal

COMPRAR ORO @2385 SL 2375 | TP1 2390 | TP2 2395 | TP3 2400

Parseado como: Símbolo: XAUUSD, Tipo: COMPRA, Entrada: 2385, SL: 2375, TP1-TP3 detectados.

Estadísticas e informes

  • Total de Operaciones, Winrate %, Net Profit/Loss
  • Reducción máxima, Factor de beneficio, R:R media, Duración media de la operación
  • Exportación CSV: results.csv

Limitaciones de la versión demo

La versión demo del Mercado se ejecuta con backtesting restringido (sólo unas pocas operaciones de muestra) y muestra un mensaje en el gráfico: "Para un backtesting completo de los canales de Telegram, por favor compre la versión completa".

Notas

  • El Probador de Estrategias MT4 procesa un símbolo a la vez. Los backtests multisímbolo están planeados para MT5.
  • Los archivos CSV ( signals.csv , test_signal.csv ) deben colocarse en MQL4/Files, la colocación se produce automáticamente.
  • Проверка сигналов по ссылке с защитой от копирования доступна только для публичных каналов, для приватных вам нужно самостоятельно переписать текст сигнала и вставить в окно проверки.
Verifica cualquier canal de Telegram con números reales - no promesas. Pruébalo ahora con Becktester Telegram Signals.

