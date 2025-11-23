Gold Wallet MT5

Gold Wallet EA ist ein Expert Advisor für XAUUSD M15 und unterstützt Konten ab 500 USD. Es gibt vier wählbare Modi: Niedriges Risiko, Normal, Hohes Risiko und Vermögensmodus. Alle Risikoeinstellungen sind über Parameter zugänglich, der Handel startet nach Moduswahl automatisch.

Leistungsinformationen:
- Backtest vom 1. Januar bis 30. September 2025 mit 99,90 % Tick-Qualität.
- Maximaler Drawdown im Hochrisikomodus ca. 250 USD.
- Jährliche Testerträge ca. 1500 USD bei 500 USD Konto.
- Vermögensmodus zeigt geringe Drawdowns.
- Empfohlenes Mindestguthaben: 500 USD, Lotgröße: 0,01.

Merkmale:
- Vier Modi für flexibles Risikomanagement.
- Automatischer Handel auf XAUUSD M15, einfache Einrichtung.

