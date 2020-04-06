Gold Wallet MT5

Gold Wallet EA é um consultor especializado para XAUUSD M15 que suporta contas a partir de $500. Oferece quatro modos selecionáveis: Baixo Risco, Normal, Alto Risco e Modo Riqueza. Configurações de risco acessíveis via parâmetros, iniciando negociação após seleção.





Informações de desempenho:

- Testes de 1º janeiro a 30 de setembro de 2025, com qualidade de tick de 99.90%.

- Máximo drawdown em modo alto risco cerca de $250.

- Lucro anual em testes perto de $1.500 para conta de $500.

- Modo Riqueza teve mínimos drawdowns.

- Saldo mínimo recomendado: $500, lote sugerido: 0,01.





Características:

- Quatro modos para gerenciamento de risco flexível.

- Negociação automatizada simples em XAUUSD M15.